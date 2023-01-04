Посмотрите, как выглядели 16 победительниц конкурсов красоты задолго до появления фильтров и фотошопа

Конкурсы красоты появились еще в Средние века, когда в майские праздники выбирали самую привлекательную девушку. А в 1951 году был проведен первый конкурс «Мисс мира», который задумывался как конкурс бикини. Изначально оценивались физические качества конкурсанток, сегодня критерии оценок включают интеллект и всевозможные таланты. И все же большинство зрителей обращают внимание именно на внешность девушек, на их прически и макияж, которые в большинстве своем отражают стандарты красоты их времени.