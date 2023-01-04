Посмотрите, как выглядели 16 победительниц конкурсов красоты задолго до появления фильтров и фотошопа
Конкурсы красоты появились еще в Средние века, когда в майские праздники выбирали самую привлекательную девушку. А в 1951 году был проведен первый конкурс «Мисс мира», который задумывался как конкурс бикини. Изначально оценивались физические качества конкурсанток, сегодня критерии оценок включают интеллект и всевозможные таланты. И все же большинство зрителей обращают внимание именно на внешность девушек, на их прически и макияж, которые в большинстве своем отражают стандарты красоты их времени.
Энн Сидни (Великобритания), «Мисс мира — 1964»
Мэри Стэвин (Швеция), «Мисс мира — 1977»
Кристиан Мартель (Франция), «Мисс Вселенная — 1953»
Сесилия Болокко (Чили), «Мисс Вселенная — 1987»
Марита Линдаль (Финляндия), «Мисс мира — 1957»
Маделейн Хартог Белл (Перу), «Мисс мира — 1967»
Ева Ройбер-Стайер (Австрия), «Мисс мира — 1969»
Хиллеви Ромбин (Швеция), «Мисс Вселенная — 1955»
Гладис Сендер (Перу), «Мисс Вселенная — 1957»
Лус Марина Сулуага (Колумбия), «Мисс Вселенная — 1958»
Акико Кодзима (Япония), «Мисс Вселенная — 1959»
Кикки Хоканссон (Швеция), «Мисс мира — 1951»
Лорейн Даунс (Новая Зеландия), «Мисс Вселенная — 1983»
Джорджина Ризк (Ливан), «Мисс Вселенная — 1971»
Осе Клаузен (Дания), «Мисс Европа — 1932»
Улла Вайгершторфер (Австрия), «Мисс мира — 1987»
Как вы считаете, если бы королевы красоты прошлого участвовали в современных конкурсах, как бы их оценили сегодня?
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