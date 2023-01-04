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Посмотрите, как выглядели 16 победительниц конкурсов красоты задолго до появления фильтров и фотошопа

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Конкурсы красоты появились еще в Средние века, когда в майские праздники выбирали самую привлекательную девушку. А в 1951 году был проведен первый конкурс «Мисс мира», который задумывался как конкурс бикини. Изначально оценивались физические качества конкурсанток, сегодня критерии оценок включают интеллект и всевозможные таланты. И все же большинство зрителей обращают внимание именно на внешность девушек, на их прически и макияж, которые в большинстве своем отражают стандарты красоты их времени.

Энн Сидни (Великобритания), «Мисс мира — 1964»

Мэри Стэвин (Швеция), «Мисс мира — 1977»

Кристиан Мартель (Франция), «Мисс Вселенная — 1953»

Сесилия Болокко (Чили), «Мисс Вселенная — 1987»

Марита Линдаль (Финляндия), «Мисс мира — 1957»

Маделейн Хартог Белл (Перу), «Мисс мира — 1967»

Ева Ройбер-Стайер (Австрия), «Мисс мира — 1969»

Хиллеви Ромбин (Швеция), «Мисс Вселенная — 1955»

Гладис Сендер (Перу), «Мисс Вселенная — 1957»

Лус Марина Сулуага (Колумбия), «Мисс Вселенная — 1958»

Акико Кодзима (Япония), «Мисс Вселенная — 1959»


Кикки Хоканссон (Швеция), «Мисс мира — 1951»

Лорейн Даунс (Новая Зеландия), «Мисс Вселенная — 1983»

Джорджина Ризк (Ливан), «Мисс Вселенная — 1971»

Осе Клаузен (Дания), «Мисс Европа — 1932»

Улла Вайгершторфер (Австрия), «Мисс мира — 1987»

Как вы считаете, если бы королевы красоты прошлого участвовали в современных конкурсах, как бы их оценили сегодня?

Фото на превью Bonnier AB, Stockholm, Sweden / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, PA Images / Alamy Stock Photo
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AdMe/Культура/Посмотрите, как выглядели 16 победительниц конкурсов красоты задолго до появления фильтров и фотошопа
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