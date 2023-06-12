Посмотрите, как выглядят потомки звезд XX века, по которым сохли миллионы влюбленных зрителей
До наступления эпохи социальных сетей поклонники кинозвезд с трепетом смотрели на любимых артистов с экранов телевизоров и кинотеатров, обменивались открытками и наклеивали на стены плакаты с их изображениями. Впрочем, многие дети и внуки знаменитостей XX века ничуть не уступают старшему поколению — они столь же красивы и обаятельны.
1. Грейс Келли и ее внучка Камилла Готлиб
2. Марлон Брандо и его сын Мико Брандо
3. Ингрид Бергман и ее дочь Изабелла Росселлини
4. Шон Коннери и его внук Дешил Коннери
5. Фрэнк Синатра и его дочь Тина Синатра
6. Фэй Данауэй и ее сын Лиам Данауэй О’Нилл
7. Джоан Коллинз и ее дочь Тара Ньюли
8. Линда Картер и ее дочь Джессика Альтман
9. Тони Кертис и его дочь Аллегра Кертис
10. Ракель Уэлч и ее дочь Тани Уэлч
11. Генри Фонда и его внучка Бриджит Фонда
12. Симона Синьоре и ее внук Бенжамин Касталди
13. Лорен Бэколл и ее сын Сэм Робардс
14. Чарльз Чаплин и его внучка Долорес Чаплин
15. Элизабет Тейлор и ее внук Тарквин Уидлинг
16. Брижит Бардо и ее внучка Анн Шаррье
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Фото на превью LFI / Photoshot / REPORTER / East News, Castel Franck / ABACA / Abaca / East News
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