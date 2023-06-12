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Посмотрите, как выглядят потомки звезд XX века, по которым сохли миллионы влюбленных зрителей

Культура
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До наступления эпохи социальных сетей поклонники кинозвезд с трепетом смотрели на любимых артистов с экранов телевизоров и кинотеатров, обменивались открытками и наклеивали на стены плакаты с их изображениями. Впрочем, многие дети и внуки знаменитостей XX века ничуть не уступают старшему поколению — они столь же красивы и обаятельны.

1. Грейс Келли и ее внучка Камилла Готлиб

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, VALERY HACHE / AFP / East News

2. Марлон Брандо и его сын Мико Брандо

3. Ингрид Бергман и ее дочь Изабелла Росселлини

Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / Photoshot / East News, CHRIS DELMAS / AFP / East News

4. Шон Коннери и его внук Дешил Коннери

HA / JoeMartinez NetropolisPicturelux / Photoshot / East News, Everett Collection / East News

5. Фрэнк Синатра и его дочь Тина Синатра

Collection Christophel / RnB / Collection Christophel / East News, © AFF / Alamy Stock Photo

6. Фэй Данауэй и ее сын Лиам Данауэй О’Нилл

Paramount Pictures / Penthouse / Long Road Productions / Collection C / East News, Polaris / East News

7. Джоан Коллинз и ее дочь Тара Ньюли

ABC / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, © PA Images / Alamy Stock Photo

8. Линда Картер и ее дочь Джессика Альтман

East News, FayesVision / WENN.com / agefotostock / East News

9. Тони Кертис и его дочь Аллегра Кертис

ASSOCIATED PRESS / East News, imago / Future Image / EAST NEWS

10. Ракель Уэлч и ее дочь Тани Уэлч

Album Online / East News, AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

11. Генри Фонда и его внучка Бриджит Фонда

20TH CENTURY FOX / Album / EAST NEWS, Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

12. Симона Синьоре и ее внук Бенжамин Касталди

EAST NEWS, Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

13. Лорен Бэколл и ее сын Сэм Робардс

Collection Christophel / Collection Christophel / East News, ASSOCIATED PRESS / East News

14. Чарльз Чаплин и его внучка Долорес Чаплин

East News, Laurent VU / SIPA / EAST NEWS

15. Элизабет Тейлор и ее внук Тарквин Уидлинг

16. Брижит Бардо и ее внучка Анн Шаррье

LFI / Photoshot / REPORTER / East News, Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

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Фото на превью LFI / Photoshot / REPORTER / East News, Castel Franck / ABACA / Abaca / East News
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AdMe/Культура/Посмотрите, как выглядят потомки звезд XX века, по которым сохли миллионы влюбленных зрителей
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