Посмотрите, как выглядят потомки звезд XX века, по которым сохли миллионы влюбленных зрителей

До наступления эпохи социальных сетей поклонники кинозвезд с трепетом смотрели на любимых артистов с экранов телевизоров и кинотеатров, обменивались открытками и наклеивали на стены плакаты с их изображениями. Впрочем, многие дети и внуки знаменитостей XX века ничуть не уступают старшему поколению — они столь же красивы и обаятельны.