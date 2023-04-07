12 звезд, которые блистали в свадебных платьях на экране и ковровых дорожках, но замуж так и не вышли

Порой платья героинь из фильмов и сериалов запоминаются зрителям больше, чем сами картины. Вот несколько знаменитостей, которые в реальной жизни никогда не были замужем, а вот на экране или ковровой дорожке успели засветиться в свадебном платье.

Селена Гомес

RW/Associated Press/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

В марте 2023 года в сети появились фото 30-летней Селены Гомес в свадебном платье. Пока неизвестно, почему героиня сериала «Убийства в одном здании» Мэйбл появилась на экране в свадебном наряде, но мы с нетерпением ждем ответа в новом сезоне шоу.

Ирина Шейк

AFP/EAST NEWS , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Модель 5 лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Затем в течение 4 лет — с актером Брэдли Купером, у пары даже родилась дочь. Несмотря на расставание, модель все равно верит в брак и семью. Но в свадебном платье Ирина пока что блистает только на подиуме.

Вайнона Райдер

Andy Kropa/Invision/AP/East News

В 2011 году актриса появилась на дорожке в настоящем свадебном платье от Альберты Ферретти. Женщина ни разу не была замужем, если не считать забавного случая на съемочной площадке «Дракулы». В интернете появилась информация о том, что священники на съемочной площадке были настоящие, так что, возможно, Киану Ривз и Вайнона состоят в браке, о котором и не подозревают.

Шарлиз Терон

Invision/Invision/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Шарлиз Терон также никогда не была замужем. В интервью звезда рассказала, что брак никогда не был для нее заветной мечтой или целью. В 2019 году она надела на ковровую дорожку платье, которое буквально свело с ума поклонников.

Кристин Дэвис

Кристин Дэвис ни разу не состояла в зарегистрированном браке, хотя ее героиня Шарлотта Йорк из сериала «Секс в большом городе» была замужем дважды. С первым мужем героиня развелась из-за отсутствия общих ценностей, а затем заключила брак со своим адвокатом.

Николь Шерзингер

AFP/EAST NEWS

Певица и актриса также появлялась на красной дорожке в платье, которое многие журналисты окрестили свадебным. После расставания со своим бойфрендом она призналась, что мечтает в один прекрасный день выйти замуж и завести детей.

Наоми Кэмпбелл

Vianney Le Caer/Invision/East News

Одно время звезда даже была обручена с миллионером Флавио Бриаторе, но потом пара распалась. В 2021 году у модели родилась дочь, но об отце ребенка ничего доподлинно не известно. Так или иначе, Наоми замуж не торопится и блистает в свадебных платьях только на показах.

Шакира

В 2022 году певица рассталась с футболистом Пике. Они состояли в отношениях 10 лет, с 2011 года. У звезд есть 2 сыновей. Причиной расставания стали измены футболиста. Но, несмотря на долгие отношения, платье певица надела только в клипе.

Ева Мендес

Звезда ни разу не была замужем. Сейчас она встречается с Райаном Гослингом — актеры вместе уже 12 лет, у них 2 детей. В 2009 году Ева надела на ковровую дорожку белое платье от Christian Dior. И хотя официально свадебным оно не является, легко представить, как звезда надевает его на собственное бракосочетание.

Тейлор Свифт

В интервью певица рассказала, что вовсе не стремится к браку. В своем клипе 2020 года девушка появилась в кружевном подвенечном платье, и поклонники решили, что таким образом она намекает на помолвку с бойфрендом Джо Элвином. Пара до сих пор вместе, таблоиды часто пишут об их предстоящем браке, но молодые люди под венец не торопятся.

Леди Гага

MARK RALSTON/AFP/East News , Invision/Invision/East News

Звезда была помолвлена дважды. В 2015 году певица приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда Тейлора Кинни. Пара собиралась сыграть свадьбу, но уже через год они расстались. В 2017 году Гага снова обручилась, на этот раз со своим агентом Кристианом Карино. Свадьба также не состоялась. А в 2019 году звезда порадовала поклонников образом в подвенечном платье.

Эль Фэннинг

CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News , Invision/Associated Press/East News

В 2019 году Эль надела на Каннский фестиваль настоящее свадебное платье цвета шампанского. Еще раз актриса засветилась в белом в фильме «Малефисента-2» — ее героиня Аврора шла под венец в сопровождении Анджелины Джоли. Сейчас актрисе 24 года, и, вероятно, замуж она пока выходить не планирует.