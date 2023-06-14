Эти фотографии покажут, как за последнее столетие менялась женская мода

Современные женщины спокойно могут выбирать наряды на свой вкус. Но еще 100 лет тому назад дамам приходилось тщательно отмеривать длину купального костюма и затягивать талию в корсет, чтобы не попасть впросак или не получить штраф. Мы выяснили, как одевались женщины прошлых поколений по разным поводам, и слегка обалдели.

Бракосочетание

Мода на белые свадебные платья появилась в середине XIX века, но фасон менялся примерно каждое десятилетие. В 1880-х невесты отдавали предпочтение туалетам с высоким воротничком и пышной юбкой. В 1910-х им на смену пришли более скромные платья без лишних оборочек и воланов, а юбка стала чуть короче и открыла щиколотки.

В середине XX века многие девушки не могли позволить себе роскошные платья, зачастую они произносили клятвы в нарядных повседневных костюмах. Даже те невесты, которые смогли раскошелиться на свадебное платье, старались не смущать окружающих излишне пышной отделкой.

Три десятилетия спустя невесты стали выбирать наряды, ориентируясь на собственный вкус. Кто-то выходил замуж в брючном костюме, кто-то отдавал предпочтение легким хлопковым платьям. В начале XXI века самыми популярными были платья с открытыми плечами и пышной юбкой. Но этот тренд потух, когда Кейт Миддлтон появилась на церемонии в наряде с кружевными рукавами.

Работа

В начале XX века у большинства женщин наконец-то появилась возможность самостоятельно распоряжаться собственным заработком, но далеко не все могли сами выбирать рабочую одежду. Девушки, которых нанимали в качестве домашней прислуги, обычно носили униформу. Зато работницы фабрик и офисные служащие могли проявить некоторую фантазию при составлении гардероба. В 1910-х годах самые отважные барышни старались придать своему наряду сходство с мужским костюмом: вместо платьев они носили юбки и короткие жакеты, украшенные кружевными оборками. Сами силуэты стали более свободными, хотя корсет оставался обязательным элементом наряда.

В середине века в моде были подчеркнуто женственные туалеты, а вот 70-е годы ознаменовала волна феминизма. Дамы стали бороться за право носить то, что им нравится, а не то, что принято. Больше всего споров в то время вызывал вопрос, можно ли появляться на работе в брюках.

В наши дни женщины обычно сами определяют свой рабочий стиль, хотя порой им приходится одеваться консервативно (например, это касается сотрудниц банков).

Пляж

Еще в начале XX века на пляжах работали специальные отряды полиции, которые проверяли, насколько купальные наряды женщин соответствовали правилам приличия. Если между коленом и нижним краем юбки было слишком большое расстояние, барышень могли оштрафовать.

Однако с годами юбка становилась все короче, а в 1940-х купальник превратился в цельный приталенный костюм с облегающим лифом. Его обычно носили с короткой юбкой или шортами. Спустя 10 лет женщины уже появлялись на пляже в раздельных купальниках, причем с каждым годом верхняя часть и плавки становились все откровеннее. А в середине 60-х годов прошлого века появились бикини.

Посещение театра

На рубеже XIX и XX веков посещение спектакля или оперы было торжественным событием, поэтому дамы обязательно облачались в вечерний наряд. В 1910-х годах в театр приходили в роскошных приталенных платьях с глубоким вырезом и короткими пышными рукавами.

В 40-х годах прошлого века наряды стали значительно скромнее и строже. В одежде стали больше ценить практичность, хотя туалеты оставались элегантными. Для этого периода были характерны платья или костюмы с широкими плечами, узкой талией и юбкой, прикрывающей колени. В 1990-е годы публика перестала наряжаться для похода в театр, а теперь каждый одевается так, как ему хочется.

Ужин в ресторане

В XIX веке дамы посещали рестораны редко и преимущественно в сопровождении джентльменов. Однако в 1900-х годах ситуация изменилась, женщины стали чаще появляться на публике в одиночестве. Тогда и появилась мода, диктующая, в каких платьях барышням следовало появляться в заведениях общепита. Собственно, женщины сюда заглядывали не для того, чтобы поесть, а дабы узнать последние модные тренды. Если вечерние туалеты обычно были достаточно открытыми, с короткими рукавами и глубоким декольте, то подходящий для ресторана или кафе наряд был весьма скромным, с высоким воротником-колье и длинными рукавами. Появляться в таких заведениях без шляпки считалось неприличным.

В 1930-х на смену строгим нарядам пришли открытые коктейльные платья. Многие блюстители морали сетовали, что дамы стали являться к ужину в слишком легких развевающихся платьях. Правда, уже следующее десятилетие вернуло этой одежде скромный вид. В 1960-х годах женщины стали тяготиться строгими правилами и даже пытались проскользнуть вечером в рестораны в летних сарафанах, что было строгим нарушением этикета.

В 1970-е годы понятие «одежда, подходящая для ресторана» изменило свое значение и стало относиться к униформе работников. А сегодня простой выход в ресторан не считается особенным событием, ради которого стоит наряжаться.

Торжественное мероприятие

На рубеже XIX и XX веков дамы выходили в свет в туалетах, напоминающих по силуэту букву S. Благодаря корсету и турнюру талия выглядела максимально тонкой, а грудь и бедра резко выдавались. В начале 20-х годов наряды стали более легкими и свободными, они отражали новый образ свободной и активной женщины. Дорогие вечерние наряды вручную расшивали бисером, более дешевые платья шили из нескольких слоев легкой ткани.

В середине XX века женщины вернулись к шикарным вечерним платьям с узкой талией, обнаженными плечами и объемным кринолином. Похожие наряды (правда, с более естественным силуэтом) до сих пор можно увидеть на торжественных мероприятиях.

Танцы

В начале XX века на смену не особо удобным бальным нарядам, под которые обязательно надевался корсет, а иногда еще и кринолин или турнюр, пришли более свободные платья. Дамы могли двигаться естественнее, а новые музыкальные стили (джаз, модерн, танго) требовали именно этого. К середине прошлого века подол нарядов стал значительно короче, а обувь удобнее. Вместо туфель женщины зачастую одевали на танцы тенниски или ботинки на низком каблуке

В 70-е годы мир покорил стиль диско, который с танцполов перекочевал на улицы. После этого дизайнеры неоднократно обращались к танцевальной моде и сделали ее очень популярной.

Спальня

Специальная одежда для сна появились в XIX веке, до этого люди отправлялись на боковую в нижних рубашках. Уже в Викторианскую эпоху наряды для сна начали украшать кружевами, бантами и прочими декоративными элементами. Чтобы выглядеть прилично и не замерзнуть ночью, поверх ночных рубашек дамы часто надевали жакеты. Кстати, у джентльменов тоже были ночнушки. Пижамы стали шить в XX веке, изначально их по большей части носили мужчины. После того как Коко Шанель представила публике первый женский костюм, состоящий из шелковой куртки и штанов, дамы тоже были покорены этой одеждой.

В 1920-х годах появились неглиже, которые по силуэту напоминали модные в то время платья-флэпперы. Неглиже были похожи на обычные ночнушки, только шили их обычно из шелка и оторачивали кружевами.

Занятия спортом

Спорт снискал настоящую популярность среди женщин в конце XIX века. Дамам не разрешалось участвовать в профессиональных соревнованиях, но они могли кататься на велосипеде, играть в теннис и заниматься гимнастикой дома. Именно тогда появилась специальная спортивная одежда, двигаться в которой было чуть удобнее, чем в повседневных нарядах. Хотя даже физическая активность не подразумевала отказа от корсета. Только дома, вдали от посторонних глаз, можно было делать упражнения в более комфортной одежде: широких шароварах и свободной блузе. В конце 40-х годов прошлого века спортивная одежда для женщин стала значительно удобнее, но настоящая революция произошла в 1959 году, когда изобрели спандекс. Костюмы для тренировок стали не только элегантнее, но и функциональнее. Кстати, за последнее столетие изменилась не только женская спортивная мода, но и сам мир спорта.