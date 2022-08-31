Посмотрите, каких черт своей внешности стеснялись кинодивы прошлого и как маскировали их на экране

Многие современные звезды отказываются делать омолаживающие процедуры или менять что-то в своей внешности. Они искренне не понимают, почему должны перекраивать себя в угоду поклонникам. Актрисам прошлого повезло меньше. Продюсеры в жесткой форме критиковали девушек, развивая у них множественные комплексы. А некоторые королевы экрана сами умудрялись находить в себе недостатки и требовали от костюмеров и гримеров тщательно маскировать их.

Мы в ADME решили узнать, что женщины, которых многие до сих пор считают совершенными, пытались скрыть от внимательных взглядов зрителей.

Мэрилин Монро

Легендарная актриса не считала себя красивой, а многочисленные продюсеры и фотографы не уставали указывать девушке на ее зачастую мнимые недостатки. Например, в некоторых фильмах заметна немного странная мимика Мэрилин: она тянет верхнюю губу вниз. От нее требовали так делать, чтобы скрыть линию десен. Монро долго практиковалась перед зеркалом, но так и не смогла наловчиться, чтобы губа не дрожала. Кстати, эта привычка осталась у Монро на всю жизнь. «Мэрилин часто тянула вниз верхнюю губу, как бы поджимая ее к краю передних зубов. Из-за этого она шепелявила», — вспоминает знакомый актрисы.

Элизабет Тейлор

John Barrett / PHOTOlink / Everett Collection / East News

Одна из самых красивых женщин в мире тоже имела «изъяны» — она была невысокого роста и довольно коренастой. Ее супруг Ричард Бертон отмечал, что у Тейлор «слишком короткие ноги и небольшой животик». Однако на экране Элизабет выглядит богиней во многом благодаря удачно подобранным костюмам, делающим акцент на области декольте и талии. После того как в 1966 году актрисе пришлось поправиться на 10 кг для съемок в фильме «Кто боится Вирджинии Вулф?», в прежнюю форму вернуться она уже не смогла. Тейлор начали откровенно травить: в моду вошли шутки о лишнем весе Элизабет. Актриса смеялась над ними перед публикой, но в душе испытывала боль. Сначала звезда пыталась маскировать лишние килограммы под мешковатыми вещами, а потом решила похудеть.

Джуди Гарленд

Еще одна актриса, столкнувшаяся с буллингом по поводу лишнего веса, — Джуди Гарленд, известная ролью Дороти в фильме «Волшебник страны Оз». Причем этот комплекс ей буквально навязали продюсеры, окрестившие девочку-подростка «толстой свинкой с косичками». Джуди посадили на строгую диету, которой она придерживалась всю жизнь. Дело в том, что рост актрисы был всего около 150 см, и она боялась, что при таком телосложении на экране будет заметен каждый лишний килограмм.

Одри Хепберн

На экране Одри Хепберн выглядит совершенством, но и у этой актрисы были особенности внешности, которые она пыталась скрыть. В частности, квадратная форма лица и высокий лоб. Чтобы спрятать эти, по ее мнению, недостатки, Одри предпочитала широкие брови, которые визуально уменьшали челюсть, и стригла челку. Во многих фильмах Хепберн носит платок или шляпу: так костюмеры маскировали ее «массивные» скулы.

Грейс Келли

Paramount Pictures / Patron Inc / Collection Christophel / East News

Грейс стала одной из первых актрис, разрешивших сфотографировать себя без макияжа. Казалось, что она абсолютно уверена в себе, но на самом деле это было не так. «Мне приходится выбирать простую одежду, потому что, когда я надеваю нечто экстравагантное, я теряюсь, — говорила Келли. — Я никогда не считала себя красивой. В молодости я была настолько тихой, что меня едва замечали. Мне всегда приходилось представляться раз 5, потому что меня никто не слышал». Художница по костюмам Эдит Хэд утверждала, что у актрисы «завышенная и слишком тонкая талия, а еще чересчур длинные ноги». Сама Грейс, обладая довольно атлетичным телосложением, предпочитала не выставлять фигуру напоказ. Кроме того, Келли была не очень довольна своим подбородком, поэтому часто поворачивалась к фотокамере левой стороной.

Вивьен Ли

Вивьен жутко стеснялась своих рук: она была уверена, что они слишком большие. Поэтому актриса постоянно ходила в перчатках, которых у нее насчитывалось более 150 пар. Интересно, что в романе «Унесенные ветром» у Скарлетт О’Хары, которую играла Вивьен Ли, руки были очень маленькими.

Брижит Бардо

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

В детстве Брижит была гадким утенком: девочкой с косоглазием, неправильным прикусом и оттопыренной нижней губой. Первый недостаток она исправила еще в весьма нежном возрасте, а второй умудрилась превратить в достоинство. Брижит признается, что полюбила свой прикус и сделала его своей визитной карточкой.

Грета Гарбо

Грету Гарбо называют самой красивой женщиной из всех когда-либо живших на земле. Но Голливуд не сразу принял ее в свои объятия. Продюсер Ирвинг Тальберг заставил начинающую актрису похудеть, выпрямить волосы и вылечить зубы. В дальнейшем звезда часто сидела на диетах, стараясь сохранить стройную фигуру.

Софи Лорен

Samuel Bronston Productions / Collection Christophel / East News

Краcота Софи Лорен — результат сочетания различных несовершенств. Так говорила о себе сама актриса. В 1962 году журнал Time писал о ней: «Нос у нее слишком длинный. Зубы неровные. Шея — как выразилась одна ее соперница — как у неаполитанского жирафа. Талия, кажется, начинается в районе бедер. Ступни слишком большие. Руки огромные. Лоб низкий. Рот слишком широкий. Но — мамма миа! — она абсолютно великолепна!» На заре карьеры Лорен продюсер Карло Понти предложил девушке сделать операцию по уменьшению носа, но начинающая актриса отказалась. Первые пробы оказались неудачными, но позже оператор догадался по-другому выставить свет — и Софи буквально засияла.

Клодетт Кольбер

У звезды 30-х годов прошлого века было много комплексов по поводу внешности. Она требовала, чтобы ее фотографировали только с левой стороны, потому что справа на носу у актрисы была едва заметная выпуклость. Носила челку, потому что хотела скрыть низкий лоб. Еще Кольбер требовала от художников по костюмам, чтобы они с помощью воротников скрывали ее шею, которую Клодетт считала слишком короткой.

Марлен Дитрих

Современные звезды часто делают подтяжку лица, у их предшественниц же было гораздо меньше возможностей совершенствовать свою внешность. Однако Марлен Дитрих, которая боялась старости, нашла свои способы омоложения. Когда актрисе было 43 года, она заставила своих визажистов накручивать прядки ее волос на шпильки, которые затем затягивали и закрепляли на ее голове. Она одной из первых использовала хирургическую ленту, чтобы подтянуть кожу на лице. К 50 годам Марлен стала еще изобретательнее. Она протягивала тонкую золотую цепочку под подбородком и за ушами, чтобы натянуть кожу. Цепочка была прикрыта волосами, а Дитрих выглядела существенно моложе своих лет.