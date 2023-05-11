Посмотрите, каким красавчиком вырос этот милый мальчишка. За ним наблюдает уже более 3 млн поклонников

Тони Махфуд впервые поделился своими фотографиями и постами в соцсетях в 2012 году. Постепенно контент с привлекательным и талантливым молодым человеком привлек внимание множества людей, и сейчас за его жизнью следит уже более 3 млн поклонников.

28-летний Тони родился и вырос в Гамбурге (Германия), но по происхождению он сириец. Многие считают, что именно восточные корни придают его внешности загадочность и уникальность.

Модельный скаут заметил Тони, когда ему было 14 лет, а сейчас молодой человек уже может похвастаться контрактами и сотрудничеством с известным модельным агентством и популярными брендами. Однако это вовсе не единственное его достижение.

Тони также талантливый художник. Интерес к рисованию он проявил еще в возрасте 4 лет, когда начал делать наброски своих любимых мультипликационных героев. После окончания средней школы он стал изучать коммуникационный дизайн и увлекся написанием реалистичных портретов.

Много лет назад на своем канале он начал выкладывать процесс создания картин. Это были портреты Адель, Ченнинга Татума, Анджелины Джоли в образе Малефисенты и другие. А в 2021 году его работы участвовали в одной из выставок в Берлине.