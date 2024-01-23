Посмотрите на топ-20 красивейших мужчин 2023 года. Эти парни заводят наши сердечки с полоборота
Платформа TC Candler опубликовала список самых красивых мужчин 2023 года. Компания ежегодно анализирует новости, упоминания в соцсетях, количество подписчиков и лайков и результаты поиска в интернете, чтобы из более чем 300 тыс. претендентов из 50 стран выбрать 100 самых главных красавцев. Первое место в рейтинге в разные годы занимали Майкл Фассбендер, Джейми Дорнан, Джейсон Момоа и Генри Кавилл. Посмотрите, кому удалось сбросить их с пьедестала: в конце статьи вас ждет фото главного красавчика планеты 2023 года.
20. Зухо, актер, певец, член музыкальной группы SF9
19. Дин Шнайдер, натуралист, основатель заповедника Hakuna Mipaka в ЮАР
18. Ансон Кун, певец, танцор и актер
17. Винни Хакер, блогер
16. Джонгук, певец
15. Мохаммад Аджори, модель
14. Эйден Снг, актер
13. Крис Хемсворт, актер
Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News
12. Хван Хёнджин, актер, музыкант, танцор
11. Педро Паскаль, актер
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
10. Ким Тхэхён (Ви), певец и актер
9. Халил Ибрагим Джейхан, актер
8. Бан Чан, вокалист группы Stray Kids
7. Чжан Чжэхань, актер и певец
6. Остин Палао, модель
5. Люсьен Лависконт, актер и модель
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
4. Ni-Ki, певец и танцор
3. Кюн То — актер, певец и модель
2. Генри Кавилл, актер
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
1. Тимоти Шаламе, актер
Richard Shotwell/Invision/East News
Вот еще несколько статей про красивых людей, которые вам точно любопытно будет посмотреть:
Фото на превью Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News, Richard Shotwell/Invision/East News
AdMe/Культура/Посмотрите на топ-20 красивейших мужчин 2023 года. Эти парни заводят наши сердечки с полоборота
Поделиться этой статьёй