Посмотрите на топ-20 красивейших мужчин 2023 года. Эти парни заводят наши сердечки с полоборота

Платформа TC Candler опубликовала список самых красивых мужчин 2023 года. Компания ежегодно анализирует новости, упоминания в соцсетях, количество подписчиков и лайков и результаты поиска в интернете, чтобы из более чем 300 тыс. претендентов из 50 стран выбрать 100 самых главных красавцев. Первое место в рейтинге в разные годы занимали Майкл Фассбендер, Джейми Дорнан, Джейсон Момоа и Генри Кавилл. Посмотрите, кому удалось сбросить их с пьедестала: в конце статьи вас ждет фото главного красавчика планеты 2023 года.