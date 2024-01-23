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Посмотрите на топ-20 красивейших мужчин 2023 года. Эти парни заводят наши сердечки с полоборота

Культура
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Платформа TC Candler опубликовала список самых красивых мужчин 2023 года. Компания ежегодно анализирует новости, упоминания в соцсетях, количество подписчиков и лайков и результаты поиска в интернете, чтобы из более чем 300 тыс. претендентов из 50 стран выбрать 100 самых главных красавцев. Первое место в рейтинге в разные годы занимали Майкл Фассбендер, Джейми Дорнан, Джейсон Момоа и Генри Кавилл. Посмотрите, кому удалось сбросить их с пьедестала: в конце статьи вас ждет фото главного красавчика планеты 2023 года.

20. Зухо, актер, певец, член музыкальной группы SF9

19. Дин Шнайдер, натуралист, основатель заповедника Hakuna Mipaka в ЮАР

18. Ансон Кун, певец, танцор и актер

17. Винни Хакер, блогер

16. Джонгук, певец


15. Мохаммад Аджори, модель

14. Эйден Снг, актер

13. Крис Хемсворт, актер


Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

12. Хван Хёнджин, актер, музыкант, танцор

11. Педро Паскаль, актер

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

10. Ким Тхэхён (Ви), певец и актер

9. Халил Ибрагим Джейхан, актер


8. Бан Чан, вокалист группы Stray Kids

7. Чжан Чжэхань, актер и певец

6. Остин Палао, модель

5. Люсьен Лависконт, актер и модель

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

4. Ni-Ki, певец и танцор

3. Кюн То — актер, певец и модель

2. Генри Кавилл, актер

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

1. Тимоти Шаламе, актер

Richard Shotwell/Invision/East News

Вот еще несколько статей про красивых людей, которые вам точно любопытно будет посмотреть:

Фото на превью Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News, Richard Shotwell/Invision/East News
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AdMe/Культура/Посмотрите на топ-20 красивейших мужчин 2023 года. Эти парни заводят наши сердечки с полоборота
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