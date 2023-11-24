Девушка из Китая рассказала о жизни в ее стране. «Я работаю по 12 часов 6 дней в неделю, и мне это нравится»

Для нас нормой кажется 5-дневный рабочий день, отпуск и больничные, а вот китайские работники не считают важным включать это в свой соцпакет. О том, как работают люди в Китае и какие плюшки полагаются им, рассказала девушка, живущая там, в серии весьма занимательных постов.

Любая компания начинается с чашки чая

Вот что пишет Нури, коммерческий и PR директор в китайской логистической компании: «У нас организации трех видов: государственные, иностранные и частные. Так как иностранец не столкнется с госсектором и не сможет получить там работу, то переходим сразу к частным компаниям и корпорациям. В Китае компании быстро развиваются и схлопываются при проблемах. Сегодня компания открылась, завтра закрылась — обычное дело. Решения принимают за чаем. Посидели два китайца, обсудили идеи, а завтра уже появился склад, сайт, работники». «Чай пьют в любой ситуации, по любому поводу. Китайцы знают, какой чай сколько стоит. Иногда это сорта $ 50 000 за 1 кг. Такой чай пьют в особенные дни и предлагают особенным гостям. Чаепитие — это и есть „разговор“. Если нужно поговорить, чай на столе появится сам собой между делом. Везде и всюду на встрече любого уровня предложат чай, конечно, если китаец соблюдает традиции».

Китайцы на работе буквально живут, но им это нравится

«Рабочий график может быть 5.5/1.5 или 6/1. Очень часто в субботу работают до обеда или полный рабочий день. Смены обычно 8-10 часов, но есть и по 12 часов. Многие сотрудники готовы провести на работе больше времени и регулярно задерживаются. Переработки для китайца — обычное дело. Очень сложно в этом плане с иностранными сотрудниками: 8 часов поработал, отдыхает, планы у него на вечер. Какие планы, надо деньги зарабатывать! Очень многие частные компании не платят за страховку своих сотрудников. А значит вы не можете пойти на больничный и получать медицинскую помощь по льготным ценам. За свои деньги — пожалуйста. Но рабочий просто не может потратить $ 100 на лекарства и визит к врачу. Отпуска в Китае в понимании иностранцев нет. Вы можете прийти к боссу и попросить отпуск 3-14 дней без оплаты. Если отношения хорошие, то могут разрешить». Но при этом Нури уточняет, что иногда китайцы все-таки находят время, чтобы провести его в кругу семьи или друзей. Случается это 2 раза в год: с 29 сентября по 6 октября, на праздник осени и день образования КНР, и целых 15 дней на Китайский Новый год.

Вот такие пробки возникают в Китае, когда все возвращаются домой, чтобы провести праздник осени со своей семьей.

Девушка считает, что утверждение «Китаец — это трудоголик, живущий на работе» не совсем верно. Просто китайцы не отделяют себя от компании, и отдыхают, в том числе, и на работе. А ждать выходных или отпуска, как у нас, там не принято.

Задача китайского тимбилдинга — из каждого работника вырастить курицу, несущую золотые яйца

«В частной компании главное — коллектив и корпоративная культура. Задача простая — собрать коллектив в одно целое, объединив личное и корпоративное с целью заработать денег. От работников нужна даже не привязанность к делу, а единство с компанией в идее заработать. Как мотивируют сотрудников в Китае: Общая зарядка перед работой.

Совещания с утра.

Пение гимнов и зачитывание достижений.

Поздравления сотрудников.

Коллективные обеды/ужины с руководством за столом.

Еженедельные активности по воскресеньям (горы, кино). По желанию. Едут обычно те, кто хочет сблизиться с коллективом».

Будущих работников перед наймом как следуют проверяют на порядочность, а потом еще 2-3 месяца держат на испытательном сроке

Трудоустройство бывает как по рекомендации, то есть среди своих, так и обычное. Причем последнее проходит весьма специфическим путем. «Обычное устройство на работу проходит через 2-3 собеседования, детектор лжи и подписание коммерческой тайны. Чем крупнее компания, тем выше вероятность прохождения полиграфа. Китайцы к этому нормально относятся. В нашей компании все проще. Но в фирмах от 500 сотрудников он наверняка будет. Почему так? Работодатель пытается нанять человека, который не будет воровать и лениться. Это большая проблема у нас, особенно среди рабочего персонала. Чаще всего контракты заключают на один год! После Китайского Нового года сотрудник может не вернуться и устроиться на другую работу. Поэтому в новом году все пытаются переманить сотрудников к себе». На испытательном сроке зарплата ниже, чем обещают. Из обещанных $ 1200, первые 2-3 месяца человек получит $ 600-700. Потом зарплату увеличивают до обещанного уровня. После трудоустройства новичок вынужден первое время выполнять мелкие прихоти своих более опытных коллег, например, сбегать в кофейню за кофе или купить пирожных. А если новый сотрудник вздумает показать характер, никакой помощи от коллег и поддержки не дождется.

Какими плюшками китайские начальники балуют своих подчиненных

Несмотря на то, что у китайских компаний хватает минусов, плюсов тоже предостаточно. «Компания обычно платит за жилье. Это может быть общежитие на работе, рядом с работой или съемная квартира. Квартиры в Китае нормальных размеров, не то что „квартиры-шкафы“ из Гонконга.

Крупные компании предоставляют бесплатное трехразовое питание в офисе с выбором из нескольких блюд. Шведский стол, как в отелях Турции. Вам не нужно готовить дома и думать о еде, если устроились в такую фирму. Все что нужно — быстро поел и за работу».

В компании, в которой работает Нури, есть скидки на доставку из некоторых кафе. А если планируется банкет, что бывает часто, платит за него работодатель.

Есть 13-я зарплата — премия в конце года в размере 100 % оклада.

«В крупных компаниях у офисных сотрудников бывает послеобеденный сон. Иногда есть специальные зоны отдыха. Но чаще всего сотрудники спят на рабочих местах. У кого-то есть раскладушки для сна, почти у всех — подушки. В небольших фирмах есть время на отдых, но может и не быть. Все зависит от босса», — утверждает девушка.

«Зарплата в $ 600-800 — это уровень заработка грузчика, складского работника без образования. Средний доход менеджера по работе с клиентами — $ 1 200. В целом средняя зарплата менеджера в крупной компании (от 100 сотрудников) с высшим образованием и знанием иностранного языка — $ 1 500. Это на старте! Опытным менеджерам, узкопрофильным специалистам или с дипломом магистра платят более — от $ 3 000. И это не директор, а просто ценный сотрудник с опытом».

Проспать выход на работу в Китае — удовольствие не из дешевых

Однако Нури подчеркивает, что руководство редко бывает хорошим. Оно может быть открыто идеям сотрудников, может устраивать комфортные для них условия, но отношение к людям чисто прагматичное: если работник приносит хорошие деньги, то и начальство лояльно. А так сотрудника могут уволить одним днем: утром пришел на работу, а вечером стал безработным. Это выражается и в системе штрафов. За опоздание на 1 минуту с работника в конце месяца снимут $ 50. Проверить, кто опоздал, легко: в офисах многих крупных компаний есть автоматическая система доступа по отпечатку пальца.

Чем еще интересна жизнь в Китае

Вот какие еще любопытные подробности отметила Нури. Чем успешнее человек в малом или среднем бизнесе, тем он меньше думает о своей одежде. Владелец нескольких фабрик может прийти на встречу в шортах и шлепанцах.

ID-паспорт нужен повсюду. Без него порой нельзя даже сделать стрижку.

Китаец, с которым видитесь в первый раз, может обращаться к вам «друг». Однако это ничего не значит, для него вы — просто знакомый. «Лучший друг» для них — хороший знакомый. А вот человека, который дорос до «брата», китаец действительно считает другом.

Любые успешные переговоры заканчиваются совместным ужином и посещением караоке. Если после переговоров китаец никуда не пригласил своего партнера — значит, они ни о чем не договорились.

Для китайца вежливый иностранец тот, что не подал руки для рукопожатия. Если только сам китаец не решил проявить инициативу.