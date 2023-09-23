Работники общепита рассказали о клиентах, от которых они аж закипают
Мантра «клиент всегда прав» давно уже не совсем правдива. Сейчас даже после поездки на такси можно поставить оценку не только водителю, но и пассажиру. Поэтому сотрудники ресторанов и кафе решили откровенно рассказать, какие поступки и привычки посетителей мешают их работе.
А в конце статьи предлагаем вашему вниманию реальные истории о клиентах, которых официанты запомнили на всю жизнь.
- Некоторые посетители позволяют себе фамильярное обращение к сотрудникам ресторана. Например, «милочка» или «любезный». Однако большинство официантов считают это оскорблением. Они просят смотреть на бейджики, где написано, как их зовут, и обращаться к ним только по имени.
- Если человек пришел не в заведение быстрого обслуживания, а в обычный ресторан, то не стоит говорить о том, что у него мало времени и ему должны приготовить еду как можно быстрее. В зале есть и другие клиенты, которых поварам и официантам нужно обслужить. Торопливые посетители лишь ставят персонал в неудобное положение.
- Оказывается, официантов сбивает с толку, когда за столом сидит группа людей и за всех делает заказ один человек. В таких случаях работники не могут задать уточняющие вопросы о личных предпочтениях. А еще не знают, кому предназначено то или иное блюдо, которое они приносят. Лучше, чтобы каждый человек за столом заказал за себя. Официант запомнит и поставит блюдо сразу перед тем, для кого его готовили. Делать заказ могут даже дети.
- Малочисленные компании из двух-трех посетителей порой садятся за столы, рассчитанные для больших групп и праздников. Это создает лишние проблемы сотрудникам: ведь в любой момент могут прийти клиенты, которым будет нужен именно такой стол.
- Работе официантов мешает то, что клиент зовет его несколько раз по каким-то мелким вопросам. Например, сначала просит трубочки, потом — долить напиток, затем — принести салфетки. Это отнимает время работника. Поэтому лучше стараться сразу озвучивать все свои просьбы и пожелания.
- Персонал ресторанов и кафе напрягают посетители, которые вообще не обращают внимание на происходящее вокруг, в том числе и на работников. Например, копаются в телефоне, когда официант приносит блюдо, или засиживаются до позднего вечера, не замечая, что ресторан уже должен закрываться. Это кажется сотрудникам не очень вежливым поведением.
- Некоторые клиенты боятся задавать уточняющие вопросы по меню. Сотрудники ресторанов рекомендуют не стесняться, иначе потом возникнет недопонимание. Например, по словам официанта, соусы порой готовятся долго, а их ингредиенты могут быть не прописаны в меню. Всю эту информацию стоит выяснить сразу, чтобы потом не было претензий, что блюдо принесли поздно и оно не такое, как клиент себе представлял.
- Не стоит подробно рассказывать официанту, как именно приготовить блюдо из меню. Повар все равно будет следовать определенному рецепту и инструкциям, поэтому клиент только отнимет время. Сообщайте лишь о конкретных и важных личных пожеланиях. Например, если вы едите очень хорошо прожаренное мясо или у вас на что-то аллергия.
- Иногда гости не могут определиться с выбором. Тогда они просят рекомендации официанта и ждут, что сотрудник им предложит что-то необычное. А некоторые посетители вообще начинают обсуждать друг с другом, что заказать, уже позвав официанта. Не стоит тратить время работников. Лучше заранее и самостоятельно решить, чего вам хочется.
- Обычно в кафе и ресторанах есть стойки официантов. И порой клиенты из вежливости не зовут работника к своему столику, а сами подходят к его рабочему месту. Официанты признаются, что это сильно отвлекает от дел. К тому же лежащие на стойке личные вещи не предназначены для чужих глаз. Поэтому не стоит беспокоиться о сотруднике: можно просто дать ему знак, что требуется его помощь, и он сам подойдет, как только освободится.
- Порой гости, пытаясь навести порядок на столе, кладут использованные салфетки и прочий мусор в стаканы или тарелки. Однако работникам не очень приятно очищать от этого посуду. Тем более что салфетки могут прилипнуть. Поэтому не стоит стесняться оставлять мусор прямо на столе, сложив его в одном месте — например, рядом с тарелкой.
- Еще клиенты могут отставлять мусор и грязную посуду на соседние столы. Сотрудники также не рекомендуют это делать. Так человек занимает свободный столик, за который может сесть новый посетитель. Не стоит волноваться: официант уберет лишнее с вашего стола.
- Чаще всего гости начинают разбираться, как будут делить счет, уже в самом конце трапезы. Это существенно замедляет рабочий процесс. Стоит заранее определиться, как вы будете расплачиваться, и сообщить об этом официанту прямо во время заказа.
Бонус: истории об излишне придирчивых клиентах
Бывают гости, которые требуют идеального обслуживания и чуть ли не закатывают истерику из-за любой мелочи. Для многих официантов это самый настораживающий тип клиентов.
- Работая в ресторане, наблюдал однажды такую картину. Пришел мужчина лет 50, с женой и дочкой. И обругал руководство ресторана. Аж до слез довел. Думаю: что ж там такое могло случиться, раз клиент так разгневался? Оказалось, все лишь из-за того, что в ресторане было торжественное открытие, и из-за наплыва посетителей пришлось долго ждать заказ. Я тушевался несколько минут, затем подошел к их столу и объяснил мужчине в присутствии его жены и ребенка, что не стоит устраивать истерику и публично ругать двух сотрудниц из-за чего-то, что находится вне их контроля. Мужчина, смущенный до глубины души, извинился перед каждым гостем и оставил большие чаевые. © Michael ODonnell / Quora
- Был у нас постоянный гость, очень придирчивый. Мог есть стейк и, когда оставался маленький кусок, требовать дожарить. А однажды ему принесли огурцы, очищенные от кожуры. Так он спросил: «Зачем очистили? В кожуре самые витамины!» А официантка не выдержала и съязвила: «Ну, кожура еще осталась. Вам ее отдельно принести?» Его друг, директор ресторана, хохотал, гость молчал. © VirginiaJ / Pikabu
Уметь взаимодействовать с персоналом ресторанов и кафе — крутой навык. Но еще круче, если человек знает на зубок правила ресторанного этикета.
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