Работники общепита рассказали о клиентах, от которых они аж закипают

Мантра «клиент всегда прав» давно уже не совсем правдива. Сейчас даже после поездки на такси можно поставить оценку не только водителю, но и пассажиру. Поэтому сотрудники ресторанов и кафе решили откровенно рассказать, какие поступки и привычки посетителей мешают их работе.

А в конце статьи предлагаем вашему вниманию реальные истории о клиентах, которых официанты запомнили на всю жизнь.

Некоторые посетители позволяют себе фамильярное обращение к сотрудникам ресторана. Например, «милочка» или «любезный». Однако большинство официантов считают это оскорблением. Они просят смотреть на бейджики, где написано, как их зовут, и обращаться к ним только по имени.

Если человек пришел не в заведение быстрого обслуживания, а в обычный ресторан, то не стоит говорить о том, что у него мало времени и ему должны приготовить еду как можно быстрее. В зале есть и другие клиенты, которых поварам и официантам нужно обслужить. Торопливые посетители лишь ставят персонал в неудобное положение.

Оказывается, официантов сбивает с толку, когда за столом сидит группа людей и за всех делает заказ один человек. В таких случаях работники не могут задать уточняющие вопросы о личных предпочтениях. А еще не знают, кому предназначено то или иное блюдо, которое они приносят. Лучше, чтобы каждый человек за столом заказал за себя. Официант запомнит и поставит блюдо сразу перед тем, для кого его готовили. Делать заказ могут даже дети.

Малочисленные компании из двух-трех посетителей порой садятся за столы, рассчитанные для больших групп и праздников. Это создает лишние проблемы сотрудникам: ведь в любой момент могут прийти клиенты, которым будет нужен именно такой стол.

Работе официантов мешает то, что клиент зовет его несколько раз по каким-то мелким вопросам. Например, сначала просит трубочки, потом — долить напиток, затем — принести салфетки. Это отнимает время работника. Поэтому лучше стараться сразу озвучивать все свои просьбы и пожелания.

Персонал ресторанов и кафе напрягают посетители, которые вообще не обращают внимание на происходящее вокруг, в том числе и на работников. Например, копаются в телефоне, когда официант приносит блюдо, или засиживаются до позднего вечера, не замечая, что ресторан уже должен закрываться. Это кажется сотрудникам не очень вежливым поведением.

Некоторые клиенты боятся задавать уточняющие вопросы по меню. Сотрудники ресторанов рекомендуют не стесняться, иначе потом возникнет недопонимание. Например, по словам официанта, соусы порой готовятся долго, а их ингредиенты могут быть не прописаны в меню. Всю эту информацию стоит выяснить сразу, чтобы потом не было претензий, что блюдо принесли поздно и оно не такое, как клиент себе представлял.

Не стоит подробно рассказывать официанту, как именно приготовить блюдо из меню. Повар все равно будет следовать определенному рецепту и инструкциям, поэтому клиент только отнимет время. Сообщайте лишь о конкретных и важных личных пожеланиях. Например, если вы едите очень хорошо прожаренное мясо или у вас на что-то аллергия.

Иногда гости не могут определиться с выбором. Тогда они просят рекомендации официанта и ждут, что сотрудник им предложит что-то необычное. А некоторые посетители вообще начинают обсуждать друг с другом, что заказать, уже позвав официанта. Не стоит тратить время работников. Лучше заранее и самостоятельно решить, чего вам хочется.

Обычно в кафе и ресторанах есть стойки официантов. И порой клиенты из вежливости не зовут работника к своему столику, а сами подходят к его рабочему месту. Официанты признаются, что это сильно отвлекает от дел. К тому же лежащие на стойке личные вещи не предназначены для чужих глаз. Поэтому не стоит беспокоиться о сотруднике: можно просто дать ему знак, что требуется его помощь, и он сам подойдет, как только освободится.

Порой гости, пытаясь навести порядок на столе, кладут использованные салфетки и прочий мусор в стаканы или тарелки. Однако работникам не очень приятно очищать от этого посуду. Тем более что салфетки могут прилипнуть. Поэтому не стоит стесняться оставлять мусор прямо на столе, сложив его в одном месте — например, рядом с тарелкой.

Еще клиенты могут отставлять мусор и грязную посуду на соседние столы. Сотрудники также не рекомендуют это делать. Так человек занимает свободный столик, за который может сесть новый посетитель. Не стоит волноваться: официант уберет лишнее с вашего стола.

Чаще всего гости начинают разбираться, как будут делить счет, уже в самом конце трапезы. Это существенно замедляет рабочий процесс. Стоит заранее определиться, как вы будете расплачиваться, и сообщить об этом официанту прямо во время заказа.

Бонус: истории об излишне придирчивых клиентах

Бывают гости, которые требуют идеального обслуживания и чуть ли не закатывают истерику из-за любой мелочи. Для многих официантов это самый настораживающий тип клиентов. Работая в ресторане, наблюдал однажды такую картину. Пришел мужчина лет 50, с женой и дочкой. И обругал руководство ресторана. Аж до слез довел. Думаю: что ж там такое могло случиться, раз клиент так разгневался? Оказалось, все лишь из-за того, что в ресторане было торжественное открытие, и из-за наплыва посетителей пришлось долго ждать заказ. Я тушевался несколько минут, затем подошел к их столу и объяснил мужчине в присутствии его жены и ребенка, что не стоит устраивать истерику и публично ругать двух сотрудниц из-за чего-то, что находится вне их контроля. Мужчина, смущенный до глубины души, извинился перед каждым гостем и оставил большие чаевые. © Michael ODonnell / Quora

Был у нас постоянный гость, очень придирчивый. Мог есть стейк и, когда оставался маленький кусок, требовать дожарить. А однажды ему принесли огурцы, очищенные от кожуры. Так он спросил: «Зачем очистили? В кожуре самые витамины!» А официантка не выдержала и съязвила: «Ну, кожура еще осталась. Вам ее отдельно принести?» Его друг, директор ресторана, хохотал, гость молчал. © VirginiaJ / Pikabu