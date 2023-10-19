Шарлиз Терон уже не первый год борется со стереотипами о возрасте. И ее поступки вдохновляют
«С возрастом женщины увядают, как цветы, а мужчины, наоборот, становятся более привлекательными», — голливудская актриса Шарлиз Терон в корне не согласна с этим утверждением. Она готова бороться со стереотипами о старении и на собственном примере доказывает, что после 40 начинается самое интересное.
Шарлиз Терон сыграла свою первую роль в 1995 году, когда ей было всего двадцать лет. Сейчас она одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире со множеством наград. В этом году ей исполнилось 48 лет. Говорят, что в Голливуде женщины достигают пика своей карьеры в 30, а дальше уже, как повезет. По статистике, в этом возрасте актрисы становятся менее востребованными. Но Шарлиз считает, что самое время разрушить этот стереотип.
Она уверена, что времена, когда актрис «за 40» списывали со счетов, прошли
Шарлиз Терон считает, что в Голливуде просто отражаются проблемы общества. И совсем недавно женщины-актрисы в возрасте 40 лет действительно получали меньше ролей и как бы уходили на второй план, в то время как актеры-мужчины, напротив, становились все более востребованы.
Но актриса уверена, что эти дни прошли, и теперь самое время разрушить устоявшийся стереотип.
«Жизненный опыт важнее внешности», — говорит Шарлиз. Актриса также поделилась, что сейчас она работает гораздо больше, чем в молодости, и кайфует от этого. Ведь теперь она получает более серьезные роли. Раньше она играла не слишком «глубоких» персонажей именно из-за своей хорошенькой внешности.
Она не боится возрастных изменений
Похоже, Шарлиз Терон совсем не переживает из-за возраста: «Это же часть жизни, которую не получится избежать, зачем тогда бояться?» По ее мнению, за все прожитые годы она приобрела большой жизненный опыт и мудрость, а изменения во внешности, морщины — не такая уж и большая цена за это.
Как-то раз актриса даже призналась, что чем старше она становится, тем более красивой себя чувствует.
Поговаривали, что она сделала неудачную пластическую операцию, но Шарлиз жестко ответила на слухи, заявив, что она просто стареет.
Ее беспокоит только то, что с возрастом тело уже не так быстро приходит в форму
Единственное, что удручает ее в старении, так это то, что тело дольше восстанавливается. Она планирует меньше сниматься в фильмах, где нужно самостоятельно выполнять опасные трюки, ведь теперь нужно больше времени на выздоровление в случае травмы.
Актриса также собирается отказаться ролей, где нужно набирать вес. Для фильма «Талли» она набрала около 20 кг, а вот скидывать их ей потом пришлось еще очень долго и тяжело.
Она отказалась от роли матери Чудо-женщины из-за эйджизма
Шарлиз Терон борется с эйджизмом не только на словах. Актриса отказалась сыграть маму Чудо-Женщины, заявив, что не так стара для этой роли. И добавила: «Это показательный пример, как в Голливуде наказывают женщин за то, что они стареют».
Дело в том, что на тот момент (2017) Шарлиз было 42 года, а Галь Гадот, которая сыграла Чудо-женщину, — 32 года. То есть экранная мама была бы старше своей дочери всего лишь на 10 лет. Такой выбор актеров кажется не совсем удачным, хоть подобные примеры нередки в Голливуде. В результате роль сыграла более подходящая по возрасту Конни Нильсен, которой на момент исполнения роли было 52.
Шарлиз Терон сегодня — одна из самых влиятельных женщин в мире. Но ей пришлось пройти большой путь, чтобы оказаться в этой точке.