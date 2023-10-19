Шарлиз Терон уже не первый год борется со стереотипами о возрасте. И ее поступки вдохновляют

«С возрастом женщины увядают, как цветы, а мужчины, наоборот, становятся более привлекательными», — голливудская актриса Шарлиз Терон в корне не согласна с этим утверждением. Она готова бороться со стереотипами о старении и на собственном примере доказывает, что после 40 начинается самое интересное.

Шарлиз Терон сыграла свою первую роль в 1995 году, когда ей было всего двадцать лет. Сейчас она одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире со множеством наград. В этом году ей исполнилось 48 лет. Говорят, что в Голливуде женщины достигают пика своей карьеры в 30, а дальше уже, как повезет. По статистике, в этом возрасте актрисы становятся менее востребованными. Но Шарлиз считает, что самое время разрушить этот стереотип.

Она уверена, что времена, когда актрис «за 40» списывали со счетов, прошли

Ik Aldama/DPA/East News

Шарлиз Терон считает, что в Голливуде просто отражаются проблемы общества. И совсем недавно женщины-актрисы в возрасте 40 лет действительно получали меньше ролей и как бы уходили на второй план, в то время как актеры-мужчины, напротив, становились все более востребованы.



Но актриса уверена, что эти дни прошли, и теперь самое время разрушить устоявшийся стереотип.

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«Жизненный опыт важнее внешности», — говорит Шарлиз. Актриса также поделилась, что сейчас она работает гораздо больше, чем в молодости, и кайфует от этого. Ведь теперь она получает более серьезные роли. Раньше она играла не слишком «глубоких» персонажей именно из-за своей хорошенькой внешности.

Она не боится возрастных изменений

Evan Agostini/Invision/East News

Похоже, Шарлиз Терон совсем не переживает из-за возраста: «Это же часть жизни, которую не получится избежать, зачем тогда бояться?» По ее мнению, за все прожитые годы она приобрела большой жизненный опыт и мудрость, а изменения во внешности, морщины — не такая уж и большая цена за это. Как-то раз актриса даже призналась, что чем старше она становится, тем более красивой себя чувствует.

ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

Поговаривали, что она сделала неудачную пластическую операцию, но Шарлиз жестко ответила на слухи, заявив, что она просто стареет.

Ее беспокоит только то, что с возрастом тело уже не так быстро приходит в форму

Единственное, что удручает ее в старении, так это то, что тело дольше восстанавливается. Она планирует меньше сниматься в фильмах, где нужно самостоятельно выполнять опасные трюки, ведь теперь нужно больше времени на выздоровление в случае травмы. Актриса также собирается отказаться ролей, где нужно набирать вес. Для фильма «Талли» она набрала около 20 кг, а вот скидывать их ей потом пришлось еще очень долго и тяжело.

Она отказалась от роли матери Чудо-женщины из-за эйджизма

RB/Bauergriffin.com/East News

Шарлиз Терон борется с эйджизмом не только на словах. Актриса отказалась сыграть маму Чудо-Женщины, заявив, что не так стара для этой роли. И добавила: «Это показательный пример, как в Голливуде наказывают женщин за то, что они стареют».

Дело в том, что на тот момент (2017) Шарлиз было 42 года, а Галь Гадот, которая сыграла Чудо-женщину, — 32 года. То есть экранная мама была бы старше своей дочери всего лишь на 10 лет. Такой выбор актеров кажется не совсем удачным, хоть подобные примеры нередки в Голливуде. В результате роль сыграла более подходящая по возрасту Конни Нильсен, которой на момент исполнения роли было 52.

Шарлиз Терон сегодня — одна из самых влиятельных женщин в мире. Но ей пришлось пройти большой путь, чтобы оказаться в этой точке.

Фото на превью RB/Bauergriffin.com/East News