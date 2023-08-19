Спорим, вы не сможете найти все, что спрятано на этих фотографиях
Способность нашего мозга находить дома потерянные предметы вызывает восхищение, но если мы не будем внимательны к деталям, поиски могут затянуться на несколько часов. Тренируйте свой мозг, чтобы в реальной жизни вы могли найти даже черную кошку в темной комнате.
1. «О нет! Я потеряла своего сына в бассейне с шарами. Вы можете его найти?»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
2. «Я целых 20 минут думал, что моя лягушка сбежала»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
3. «Найдите игральную кость, которую я уронил»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
4. «Моя девушка потеряла заколку для волос, попробуйте найти ее»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
5. «Осенью мне бывает трудно найти свою собаку»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
6. «Найдите ребенка»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
7. «Не смог найти свою трубочку, когда готовил кофе со льдом сегодня утром»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
8. «Я случайно уронил конфету и несколько часов не мог ее найти»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
9. «Серебряное кольцо моего брата где-то здесь, может быть, вы легко найдете его на этой картинке»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
10. «Найдите мою кошку»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
11. «Мне потребовалась целая вечность, чтобы найти эту застежку-молнию»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
12. «23 минуты. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы найти свои очки»
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Фото на превью mmeestro / Reddit
Поделиться этой статьёй