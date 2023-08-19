Спорим, вы не сможете найти все, что спрятано на этих фотографиях

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Способность нашего мозга находить дома потерянные предметы вызывает восхищение, но если мы не будем внимательны к деталям, поиски могут затянуться на несколько часов. Тренируйте свой мозг, чтобы в реальной жизни вы могли найти даже черную кошку в темной комнате.

1. «О нет! Я потеряла своего сына в бассейне с шарами. Вы можете его найти?»

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2. «Я целых 20 минут думал, что моя лягушка сбежала»

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3. «Найдите игральную кость, которую я уронил»

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4. «Моя девушка потеряла заколку для волос, попробуйте найти ее»

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5. «Осенью мне бывает трудно найти свою собаку»

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6. «Найдите ребенка»

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7. «Не смог найти свою трубочку, когда готовил кофе со льдом сегодня утром»

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8. «Я случайно уронил конфету и несколько часов не мог ее найти»

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9. «Серебряное кольцо моего брата где-то здесь, может быть, вы легко найдете его на этой картинке»

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10. «Найдите мою кошку»

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11. «Мне потребовалась целая вечность, чтобы найти эту застежку-молнию»

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12. «23 минуты. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы найти свои очки»