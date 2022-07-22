Стилист рассказала о том, что лишние килограммы — это не повод для стыда. Достаточно лишь умело ими распоряжаться

Мода всегда диктует определенные правила, которых мы можем придерживаться или нет. Правила устанавливают и стилисты. Одни слушают их с открытым ртом, тогда как другие мыслят более критично и остаются при своем мнении. Что уж говорить о полных девушках: количество «нельзя» просто зашкаливает. Иногда кажется, что им в принципе нельзя одеваться. Ведь абсолютно не во что!

ADME публикует текст стилиста Марины — девушки, которая отличается аппетитными формами, но совсем не комплексует по этому поводу, а, напротив, всегда их подчеркивает.

Так давайте же наконец определимся, что пухленьким девушкам можно, а чего нельзя. Если вы хотите выглядеть стильно, то да, придется носить актуальную, то бишь модную, одежду. Но есть большие «но»! Во-первых, мода очень многогранна. Если вам не нравится тот или иной тренд, то не нужно ему следовать: вы всегда сможете найти то, что откликается лично вам. Также нет никакой необходимости «одеваться в тренды» с ног до головы. Ну нравится вам эта обтягивающая кофточка с абстрактным рисунком — носите на здоровье! Но добавьте к ней актуальные детали, и тогда образ может получиться модным и современным.

Все-таки мы все с вами в первую очередь личности и вовсе не должны выглядеть одинаково. Я всегда считала, что то, как мы выглядим, отражает наш внутренний мир. Так зачем копировать кого-то?

Как вы уже поняли, мода — это не «можно и нельзя», мода — это просто множество предложений. Не нравится — одевайтесь старомодно, никто вам этого не запретит. Во-вторых, насчет полноты. Вы не представляете, сколько нелестных комментариев мне приходится читать каждый день. Какой-нибудь человек на улице тоже может шепнуть приятелю: «Ой, смотри, какая толстая». Но это не ослабляет мою уверенность в себе, и я продолжаю демонстрировать свои достоинства большой аудитории. Я люблю себя, в какой бы форме ни была. И при этом работаю над своим телом, но не в угоду другим и каким-то общепризнанным стандартам, а так, как это видится мне. А вы? Ориентируетесь на толпу или на себя?

Нам говорят: «Срочно уберите живот!», «Паховую зону нужно закрывать», «Без утягивающего белья на улицу не выходить», «Какая короткая юбка! С ума сошла?!» и так далее... А вы, собственно, кто, чтобы диктовать другим, что им можно, а что нельзя? Это может решать только сам человек и никто другой. Ни стилист, ни муж, ни подруга, ни прохожий на улице, ни злой аноним. Только вы!

На фото я в платье, в котором — о кошмар! — видна полоска голой кожи. Мне напишут, что толстым нельзя. Женщине в возрасте напишут, что старым нельзя. Юной девушке написали бы, что еще рано, неприлично, вульгарно и тоже нельзя. В общем, всем все и всегда нельзя! Стоит ли слушаться? Не думаю.

Предлагаю любить себя, но относиться критически. Стремиться быть лучше. Но ни в коем случае не загонять себя в комплексы! Помните, что в одежде главное, чтобы вам было удобно и чтобы вы чувствовали себя богиней. Остальное вообще не важно. Забудьте вы про все эти паховые зоны! Смотрите на стилистов и девушек, стиль которых вам симпатичен, но не «ешьте» все, что они предлагают. Пропускайте это через призму своего восприятия. Будьте собой.