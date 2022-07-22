Стилист рассказала о том, что лишние килограммы — это не повод для стыда. Достаточно лишь умело ими распоряжаться
Мода всегда диктует определенные правила, которых мы можем придерживаться или нет. Правила устанавливают и стилисты. Одни слушают их с открытым ртом, тогда как другие мыслят более критично и остаются при своем мнении. Что уж говорить о полных девушках: количество «нельзя» просто зашкаливает. Иногда кажется, что им в принципе нельзя одеваться. Ведь абсолютно не во что!
ADME публикует текст стилиста Марины — девушки, которая отличается аппетитными формами, но совсем не комплексует по этому поводу, а, напротив, всегда их подчеркивает.
Так давайте же наконец определимся, что пухленьким девушкам можно, а чего нельзя. Если вы хотите выглядеть стильно, то да, придется носить актуальную, то бишь модную, одежду. Но есть большие «но»!
Во-первых, мода очень многогранна. Если вам не нравится тот или иной тренд, то не нужно ему следовать: вы всегда сможете найти то, что откликается лично вам. Также нет никакой необходимости «одеваться в тренды» с ног до головы. Ну нравится вам эта обтягивающая кофточка с абстрактным рисунком — носите на здоровье! Но добавьте к ней актуальные детали, и тогда образ может получиться модным и современным.
Все-таки мы все с вами в первую очередь личности и вовсе не должны выглядеть одинаково. Я всегда считала, что то, как мы выглядим, отражает наш внутренний мир. Так зачем копировать кого-то?
Как вы уже поняли, мода — это не «можно и нельзя», мода — это просто множество предложений. Не нравится — одевайтесь старомодно, никто вам этого не запретит.
Во-вторых, насчет полноты. Вы не представляете, сколько нелестных комментариев мне приходится читать каждый день. Какой-нибудь человек на улице тоже может шепнуть приятелю: «Ой, смотри, какая толстая». Но это не ослабляет мою уверенность в себе, и я продолжаю демонстрировать свои достоинства большой аудитории. Я люблю себя, в какой бы форме ни была. И при этом работаю над своим телом, но не в угоду другим и каким-то общепризнанным стандартам, а так, как это видится мне. А вы? Ориентируетесь на толпу или на себя?
Нам говорят: «Срочно уберите живот!», «Паховую зону нужно закрывать», «Без утягивающего белья на улицу не выходить», «Какая короткая юбка! С ума сошла?!» и так далее... А вы, собственно, кто, чтобы диктовать другим, что им можно, а что нельзя? Это может решать только сам человек и никто другой. Ни стилист, ни муж, ни подруга, ни прохожий на улице, ни злой аноним. Только вы!
На фото я в платье, в котором — о кошмар! — видна полоска голой кожи. Мне напишут, что толстым нельзя. Женщине в возрасте напишут, что старым нельзя. Юной девушке написали бы, что еще рано, неприлично, вульгарно и тоже нельзя. В общем, всем все и всегда нельзя! Стоит ли слушаться? Не думаю.
Предлагаю любить себя, но относиться критически. Стремиться быть лучше. Но ни в коем случае не загонять себя в комплексы! Помните, что в одежде главное, чтобы вам было удобно и чтобы вы чувствовали себя богиней. Остальное вообще не важно. Забудьте вы про все эти паховые зоны! Смотрите на стилистов и девушек, стиль которых вам симпатичен, но не «ешьте» все, что они предлагают. Пропускайте это через призму своего восприятия. Будьте собой.
Понравились ли вам образы Марины? Какие из них особенно пришлись по душе?