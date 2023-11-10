Склочная студентка доконала преподавателей жалобами. Но они гениально ей отомстили

Я уже 17 лет преподаю в одном государственном учебном учреждении. Готовлю ребят, которые собираются поступать в медицинский. За эти годы случалось всякое, и хорошее, и плохое, но еще никогда у меня не возникало желание отомстить студенту, пока я не встретил свою Немезиду.

Эта студентка звезд с неба не хватала, зато обладала склочным характером. И она ну очень хотела поступить в медицинский. Мой предмет давался ей тяжело, поэтому девица решила во что бы то ни стало убрать меня с дороги. Она поняла, что лучший способ преуспеть — это стать стукачкой и начать жаловаться на все подряд. Так уж сложилось, что в научных кругах и вузах достаточное количество жалоб обеспечивает студенту высший балл, и затем его сплавляют к следующему бедолаге-преподавателю. Итак, Немезида бросила все силы на поиск поводов для жалоб: на экзамене было 80 вопросов, а в программе указано 75 — жалоба;

конспекты лекций сделаны в PDF, а она хотела в PowerPoint — жалоба;

часть материала в тестах не разбиралась на лекциях (а домашнее чтение я кому задавал?) — жалоба;

не ответил на ее электронное письмо в тот же день — жалоба;

все, что я говорю, делаю и думаю — жалоба. В конце концов ситуация накалилась до предела и мое начальство больше не могло ее игнорировать. Меня вызвали на ковер в деканат.

Декан: «Слушай, она отправила на тебя уже больше дюжины жалоб». Я: «Всего-то? Я думал, будет гораздо, гораздо больше». Декан: «Обычно мы спускаем подобное на тормозах, тем более эта студентка та еще скандалистка. В прошлый раз она даже привлекала юриста. Но тебе удалось побить ее прошлый рекорд по количеству жалоб на 3 штуки. При этом в текущем семестре на других преподавателей она не жаловалась. И в некоторых жалобах она подчеркивает, что ты сам к ней придираешься. (Тут речь о том, что на разборах клинических случаев я всегда называл пациентов ее именем, но вообще-то в группе были еще 3 студентки с таким же). В общем, давай полегче, не выводи ее из себя. Просто пережди этот год». Я: «Без проблем. Спасибо за разговор, дружище». В конце концов я поставил Немезиде оценку выше, чем она заслуживала, ведь этого она и жаждала, и умыл руки.

Спустя год меня назначили главой комиссии, которая составляет рекомендательные письма для поступления в университет. Эта студентка тут же подала заявку на получение рекомендации. Кстати, студенты имеют право отказаться от составления такого письма. И даже должны отказаться, если боятся негативной оценки преподавателей. Но Немезида поступила по-другому и направила комиссии официальное письмо, где пояснила, что из-за проблем со всеми преподавателями, которые будут писать рекомендации, до отправки писем она хотела бы убедиться, что они содержат корректную информацию и написаны в подобающем тоне. И она хотела бы ознакомиться с их содержанием, прежде чем их включат в рекомендательный пакет. Преподаватели не хотели махать красной тряпкой перед быком, потому что сами понимаете... адвокаты. Но один смельчак предложил хитрость — написать студентке максимально восторженные хвалебные письма. Настолько вычурные, что их уместнее было бы посвятить Хокингу, Эйнштейну, Ньютону или Фейману и направить в Нобелевский комитет.

Мы буквально создали произведение искусства. Никто в здравом уме не поверил бы, что студентка с таким образованием и успеваемостью, как у нее, могла получить такую оценку, тем более от всего преподавательского состава. При этом я добавил к письмам примечания о том, что девица ранее подавала жалобы на каждого преподавателя из комиссии, поэтому истина в данных письмах может быть искажена. Предварительно наш юрист тщательно перетряхнул нужный нам закон об образовании и конфиденциальности данных. В нем было сказано, что комиссия «обязана сообщить в своих рекомендательных письмах об обстоятельствах, которые могли повлиять на достоверность и качество рекомендаций». Эту часть информации студентка не имела права увидеть заранее, для этого нужно отправлять специальный запрос, когда письма уже ушли к адресатам. Она разослала заявки на поступление чуть ли не во все возможные медицинские учебные заведения и их зарубежные филиалы. Подозреваю, что это обошлось ее родителям в кругленькую сумму. Но раз они обеспечивали своей дочке-недоучке адвоката, то с радостью заплатили и за это, лишь бы наконец выдворить ее из дома.

Как вы понимаете, вместе с ее заявками в учебные заведения приходили те прекрасные рекомендации с тремя пояснительными абзацами про жалобы на преподавателей и желание студентки предварительно ознакомиться с письмами. Не нужно быть гением, чтобы прочитать между строк, что тут у нас творилось. Члены приемных комиссий раз за разом отправляли ее заявки на поступление в утиль. В итоге ни один институт ее не принял. Подумать только, более 30 заявок и везде отказ. Хохотали всем преподавательским составом. А всем тем, чьи жизни я спас, не позволив ей стать одним из самых некомпетентных врачей в истории и напортачить с вашим лечением или лечением ваших близких, сердечное пожалуйста!