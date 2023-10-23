Тайная страсть, обман и «неправильная» свадьба: история любви Софи Лорен и Карло Понти, который дважды стал ее мужем

История любви Софи Лорен и ее покойного мужа Карло Понти была, безусловно, драматичной. Она началась еще в их подростковом возрасте. Однако даже после стольких лет есть одно существенное сожаление, которое не отпускает актрису до сих пор.

Они познакомились, когда ей было 16 лет

Album Online / East News

Голливудской звезде, известной в то время как София Лаццаро, было всего 16 лет, когда в 1950 году она встретила своего мужа Карло Понти. Он был старше ее на 20 лет. В книге «Словарь биографий женщин» Софи Лорен рассказывает о том, как она познакомилась с Карло Понти. Это была любовь с первого взгляда. «Мы познакомились на конкурсе красоты в Риме, когда мне было 16 лет, а он был в жюри. Он подошел ко мне, когда я сидела за столиком с друзьями, и дал мне записку с предложением присоединиться к конкурсу».

Она продолжает: «Я приняла участие и заняла второе место, но самое главное, что именно так мы начали встречаться, сначала мы дружили, а потом, когда мне было 19 лет, все стало серьезно... Мы искренне любили друг друга».

Говорят, что они хранили свою помолвку в тайне в течение многих лет

Несмотря на разницу в возрасте и брак Карло Понти с Джулианной Фиастри, Понти и Софи Лорен полюбили друг друга во время съемок фильма «Женщина с реки» в 1954 году. Лорен написала в своих мемуарах «Вчера, сегодня, завтра: моя жизнь»: «В его характере было что-то отцовское, а у меня никогда не было настоящего отца».

По имеющимся сведениям, Карло сделал Софии Лорен тайное предложение примерно в то время, когда закончились съемки фильма, но они скрывали свою помолвку в течение нескольких лет, пока он не получил развод. Это было непростой задачей из-за строгих законов Италии того времени.

Но случилось нечто неожиданное

Во время съемок фильма «Гордость и страсть» Софи Лорен сблизилась со своим коллегой Кэри Грантом. Ему было 52 года, и он был уже женат в третий раз, когда влюбился в Лорен, которой в то время было 22 года.



Она рассказывала в интервью газете «Сидней морнинг геральд»: «Кэри был влюблен в меня и хотел, чтобы я вышла за него замуж, но это означало бы бросить Карло и устроить грандиозный скандал. Я ужасно боялась того, какой была бы реакция, если бы я уехала из Италии».

Она сказала «да» Карло Понти, но у них возникли юридические проблемы

Несмотря на предложение Гранта, Лорен предпочла остаться с Карло. В 1957 году они поженились по доверенности, после того, как получили в Мексике документы об аннулировании брака. Однако их первый брак продлился всего пять лет, так как они были вынуждены аннулировать его из-за обвинений Понти в двоеженстве.

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Софи Лорен и Карло Понти обвинялись в двоеженстве в Италии, поскольку их брак не был признан итальянским правительством, так как Понти все еще был женат на своей первой жене. Пара не планировала присутствовать на судебном процессе, так как она не присутствовала и на своей свадьбе.

В связи с юридическими проблемами супругов им было неудобно отвечать на вопросы об их семейном положении. Лорен сказала, что их обоих расстраивает необходимость говорить об этом. «Мой муж, то есть мой бывший муж, то есть мой жених... в общем, Карло и я не хотим обсуждать этот вопрос, потому что это только расстраивает нас».



Софи Лорен и Карло Понти поженились второй раз

Укрывшись во Франции, Карло Понти получил развод, и в 1965 году супруги снова поженились. Однако это был не тот сказочный финал, которого ожидали некоторые. Софи Лорен призналась в интервью Radio Times: «Не могу сказать, что ни о чем не жалею».

Она поделилась своим единственным свадебным сожалением

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Несмотря на все события в своей жизни, Софи Лорен до сих пор сожалеет о том, что у нее не было настоящего свадебного платья. «Единственное, о чем я немного жалею, так это о том, что так и не вышла замуж в белом платье. Это была мечта всей моей жизни, которая до сих пор живет во мне», — призналась Лорен.