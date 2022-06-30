Тест на эрудированность: 15 слов, значения которых вспомнит не каждый гуманитарий
Каждый из нас рождается с нулевым словарным запасом и в течение жизни расширяет его, открывая новые выражения практически каждый день. Какие-то явления мы часто описываем длинными предложениями, не подозревая, что в языке существует определенный термин, который точно подходит к конкретной ситуации. Часть слов вылетает у нас из головы, хотя некоторые мы еще хорошо помним из наших студенческих конспектов, несмотря на то, что не используем их в повседневной речи.
Мы в ADME уверены, что слова из нашего теста помогут вам блеснуть эрудицией среди друзей и знакомых, а также проверить и их лексический запас.
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А как вы оцениваете свой словарный запас?
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