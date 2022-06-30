Тест на эрудированность: 15 слов, значения которых вспомнит не каждый гуманитарий

Каждый из нас рождается с нулевым словарным запасом и в течение жизни расширяет его, открывая новые выражения практически каждый день. Какие-то явления мы часто описываем длинными предложениями, не подозревая, что в языке существует определенный термин, который точно подходит к конкретной ситуации. Часть слов вылетает у нас из головы, хотя некоторые мы еще хорошо помним из наших студенческих конспектов, несмотря на то, что не используем их в повседневной речи.