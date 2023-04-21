У Бена Аффлека с Дженнифер Лопес — давняя любовь, а с Дженнифер Гарнер — общие дети. И похоже, методы воспитания детей у этих женщин различаются

Бен Аффлек, известный актер и счастливый отец, объединил семьи актрисы Дженнифер Гарнер и певицы Дженнифер Лопес. В обоих семействах процветает любовь и взаимопонимание, вот только подход матерей к воспитанию наследников совершенно разный. Мы решили выяснить, чему учат своих детей звездные матери и как относится ко всему этому Аффлек.

ASSOCIATED PRESS / East News , SamPayne@Broadimage / Broad Image / East News

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек прожили в браке 10 лет — с 2005 по 2015 год. У них растут 2 дочери (14 и 17 лет) и сын (11 лет). Дженнифер убеждена, что ее детям ни к чему аккаунты в социальных сетях, так как они негативно на них влияют. Она считает, что перед тем как регистрироваться и заводить аккаунт, тинейджерам еще нужно доказать, что это принесет им пользу. Позиция Гарнер проста: дети должны предоставить ей научные исследования, подтверждающие положительное влияние соцсетей на подростков. И тогда она будет обеими руками за, а до той поры ребятам уж как-нибудь придется обойтись без них.

Broadimage / Broad Image / East News

Гарнер уверена, что показывать детям правильный пример нужно своими поступками. Более 10 лет она посвятила работе с международной благотворительной организацией «Спасите детей» и не понаслышке знает о том, как важно помогать людям, какое значение это имеет для всего мира. Глядя на то, как мама помогает другим, дети сами учатся отдавать и понимают, насколько важно уметь делиться с окружающими.



Бен тоже придерживается этой позиции. Он признался в том, что раньше совершенно не обращал внимания на мемы в интернете и не следил за комментариями пользователей. Но когда дети повзрослели, к нему пришло осознание того, что все это может на них повлиять. Например, даже мем «грустный Аффлек», который успешно разошелся по сети и забавляет самого Бена, может быть неправильно расценен ребенком, который решит, что папа чем-то расстроен и у него проблемы.

KELA / Broadimage / Broad Image / East News

У Дженнифер Лопес и Бена Аффлека нет общих детей, зато у Лопес есть 14-летние близнецы — мальчик и девочка. Лопес, в отличие от Гарнер, не ограничивает наследников в пользовании социальными сетями. Напротив, она сама с удовольствием постит совместные фотографии и всячески поддерживает отпрысков в познании мира. Дженнифер говорит, что они как маленькие взрослые: имеют свою личную жизнь и право голоса. Они рассказывают ей новости, держат в курсе интересов современной молодежи. Лопес не препятствует увлечению детей интернетом и считает, что там есть чему поучиться. Она советует им смотреть на то, чем занимаются другие, анализировать их успехи и брать на вооружение лучшие идеи и инновации. Только так сегодня можно определиться со своими интересами и многого добиться в жизни.

mcla@broadimage / Broad Image / East News

Перед глазами близнецов пример их матери — успешной певицы, актрисы, да еще и бизнес-леди в придачу. Дженнифер стала лицом организации, которая материально помогает женщинам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Компания рассчитывает оказать содействие в получении кредита 600 тыс. латиноамериканских женщин-предпринимателей. Дженнифер чувствует большую силу этой организации и верит, что вместе они смогут достичь по-настоящему значимых результатов.



Бен, хоть явно и поддерживает подход Гарнер, в то же время не противоречит методам воспитания Лопес. Во всяком случае об этом в прессе нет никакого упоминания. Актер любит проводить время с детьми своей новой супруги, хотя и не особо пользуется у них авторитетом. Что делать, подростковый возраст — сложное время для родителей. Аффлек старается ладить с близнецами, и, судя по всему, ему удается находить с ними общий язык.

LP / Coleman Rayner / East News

Какие бы разные пути воспитания ни выбрали эти звездные родители, их дети чувствуют себя вполне комфортно вместе. Они отлично ладят и часто проводят время друг с другом: ходят по торговым центрам и ездят в семейные круизы.



И Гарнер, и Лопес занимаются социально значимыми проектами и стараются помогать людям, показывая тем самым хороший пример своим детям. Что в итоге сработает лучше: полный отказ от социальный сетей или максимальное погружение в них — покажет только время.