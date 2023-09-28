В интернете вирусится новый тренд — женщины делают «неприступный» макияж. Мы узнали, в чем вся соль

Девушки нашли великолепный способ избавить себя от нежелательного внимания мужчин. Они преображают свои лица с помощью «неприступного макияжа». Тысячи женщин демонстрируют свой очень смелый макияж, чтобы «отвадить» мужчин.

Тренд «неприступного макияжа» возник внезапно

Чтобы отдохнуть в барах и клубах без мужского внимания, женщины быстро подхватили вирусный тренд #UnapproachableMakeup. Этот подход подразумевает создание яркого образа, который, как надеются девушки, заставит мужчин, проявляющих нежелательное внимание, оставить их в покое.

«Работает на ура», — говорит Меги Хебежа, 22-летняя стилистка из Филадельфии. «И занимает всего 10 минут».

Впервые тренд запустила поп-певица и законодательница моды Хила Баксай.