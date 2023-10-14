В мире прошел первый конкурс красоты без макияжа. Посмотрите, как выглядела его победительница

Макияж на конкурсах красоты, с одной стороны, может подчеркнуть достоинства конкурсанток и придать им уверенности. Однако возникают и дискуссии на тему необходимости соответствовать определенным идеалам красоты, и о возможности возникновения нереалистичных стандартов. К счастью, времена меняются, и теперь женщины могут представлять себя такими, какие они есть.

Во время выступления на участницах не было макияжа

Ассистентка стоматолога завоевала титул победительницы конкурса красоты «без макияжа». Наташа Бересфорд, 26 лет, была коронована как «Мисс Лондон 2023» на региональном этапе конкурса «Мисс Англия». Она одержала победу над 18 другими женщинами, выступавшими без макияжа, что стало историческим моментом в 95-летней истории конкурса. В предыдущие годы участницы должны были представить на конкурс свои фотографии без ретуши и макияжа. Однако в этом году организаторы конкурса пошли еще дальше, запретив даже наносить блеск на губы.

Подобные конкурсы направлены на то, чтобы женщины стали более уверенными в себе

Хотя многие конкурсы, проводившиеся до этого, включали в себя пару раундов без макияжа, это первый случай, когда около двух десятков участниц конкурса красоты смыли косметику на все время проведения мероприятия. Организаторы отметили, что это новаторский шаг не только в Великобритании, но и, вероятно, во всем мире. По их мнению, такое решение изменить традиционную модель конкурса «поможет женщинам стать более уверенными в себе и будет способствовать формированию более реалистичного образа тела».

Победительница также была одета в платье, сделанное из экологичных материалов