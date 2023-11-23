В сети проголосовали за самых горячих мужчин этого года. Спорим, вы будете слегка в шоке от итогов

По итогам опроса, который проводил журнал People, главным красавчиком этого года стал актер Патрик Демпси. Многим он запомнился по роли доктора Шепарда в сериале «Анатомия страсти», а в 2023 году вы могли лицезреть его в адреналиновом фильме «Феррари». Но было бы несправедливо не упомянуть и других фаворитов публики. Сотрудники журнала придумали новые номинации и провели дополнительный опрос среди читателей, чтобы каждый голос был услышан. А мы делимся с вами результатами и уверяем, что некоторые категории и победители вас порядком удивят.

Самая горячая звезда блокбастеров

Каждый из кандидатов в этой номинации был главным героем самых эпических фильмов этого года. Киану Ривз в очередной раз сорвал зрителям крышу головокружительными сражениями в ленте «Джон Уик 4». За персонажа Майкла Джордана мы дружно болели в фильме «Крид 3». Вместе с героем Киллиана Мерфи испытали мучительные угрызения совести в «Оппенгеймере». Но победителем стал Крис Хемсворт с фильмом «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2».

Самый горячий папочка

Invision/Invision/East News

В этом году бессонные ночи в связи с рождением ребенка проводили многие знаменитости, в том числе профессиональный гольфист Брукс Купка, канадский актер Александр Людвиг и не нуждающийся в представлениях Дэниел Рэдклифф. Однако выбор участников опроса пал на обаятельного Тома Хиддлстона.

Самый горячий дедушка

© F9 / One Race Films and co-producers , Invision/Invision/East News , Joel C Ryan/Invision/East News Invision/Invision/East NewsJoel C Ryan/Invision/East News

Конечно же, нельзя обойти стороной и мужчин, которые из категории папочек перешли в категорию крутых дедушек. Все участники номинации — Курт Рассел, Эл Рокер, Майкл Дуглас и Пирс Броснан — периодически делятся в соцсетях умилительными фотографиями со своими внуками. Однако окончательную победу одержал обладатель уже 4 внуков Броснан.

Самая горячая звезда телевидения

В 2023 году вышло множество увлекательных сериалов, так что в кумирах у зрителей не было недостатка. Например, Аллен Уайт из «Медведя», Уил Шарп из «Белого лотоса» и Куинси Исайя из «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс». Но безусловным фаворитом опроса оказался Джеймс Марсден, который сыграл вымышленную версию самого себя в сериале «Быть присяжным».

Самый горячий музыкант

Evan Agostini/Invision/East News , Ik Aldama/DPA/East News

Выбор победителя в номинации был для участников опроса сложным, потому что все музыканты оказались очень разноплановыми и интересными по-своему. В список попал и исполнитель песен в стиле кантри Тим Макгро, и рэперы, известные под псевдонимами Bad Bunny и Future. Однако фаворитом оказался Гарри Стайлс, чей голос каждый раз заставлял сердца миллионов фанатов биться чаще.

Самая горячая звезда TikTok

Читатели People, судя по всему, сошлись во мнении, что если видео Джейлена Ноубла попадается в рекомендациях, то его невозможно пролистнуть. Рассказывает ли он о своих доберманах, любви к девушке или просто показывает тренировки — подписчики готовы посмотреть все. В этой гонке он смело обошел других любимчиков соцсети: Гай Вадас (Pottery Boy) c его завораживающими гончарными видео, Джоша Ричардса с его 40-миллионной аудиторией и красавчика Аарона Мэттьюса.

Самый горячий Педро Паскаль

В этом году Педро удалось завоевать какой-то невероятный уровень признания и любви. Мемы с его героями распространялись по сети с невиданной скоростью. Кажется, фанатам нравится чуть ли не любой герой, сыгранный им. Однако судя по опросу, все единодушно отдали свои сердечки Паскалю-собачнику. Еще бы, ну разве можно равнодушно смотреть на его теплые фотографии с щеночком Эдгаром?

Самый горячий участник забастовки актеров

Invision/Invision/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Забастовка профсоюза киноактеров, которая разгорелась в июле 2023 года, привела к серьезным сбоям в работе теле- и киноиндустрии. Однако для фанатов долгоиграющих шоу это стало возможностью повторно насладиться старыми эпизодами — например, сериала «Сверхъестественное» с Дженсеном Эклсом в главной роли. Именно он и обошел на повороте других любимчиков публики: Шемара Мур из «Мыслить как преступник», Майло Вентимилья из «Девочек Гилмор» и Джона Красински из «Офиса».

Самый горячий Кен

Этот выбор тоже был непростым, потому что каждый Кен в «Барби» был по-своему шикарен. Но в гонке между прочими красавчиками, например, Симу Лю и Кингсли Бен-Адиром, победил главный дружок Барби в лице Райана Гослинга.