История сногсшибательной красавицы Веры Сотниковой, в жизни которой была и страсть, и испепеляющая ревность

У Веры Сотниковой сложилась на редкость удачная карьера. У актрисы практически не было больших перерывов в работе, она всегда была востребована и в кино, и на телевидении и до сих пор участвует в различных проектах. В свои 63 года женщина потрясающе выглядит и часто появляется на экране. При этом замужем Вера была всего один раз и совершенно не стремится связать себя узами брака.

Вера Сотникова поступила в театральный совершенно случайно

Вера родилась в обыкновенной семье, которая имела мало отношения к миру искусства: ее папа трудился на заводе, а мама была телефонисткой. При этом родители старались привить своим детям любовь к прекрасному: водили их по музеям, часто бывали все вместе в театрах и на концертах. Сама Вера с детства занималась в различных кружках, с удовольствием участвовала в школьных постановках и всевозможных торжественных мероприятиях, так что девочка и подумать не могла ни о какой другой профессии, кроме творческой.

Старшая сестра Веры, Галина, закончила театральное училище в Саратове и посоветовала будущей актрисе поступать именно туда по окончании школы. Даже подсказала, с каким именно произведением стоит выступать перед комиссией. Но Сотникова срезалась на экзаменах и решила, что актерская профессия не для нее. Девушка решила поступать на филологический факультет МГУ, для чего целый год старательно изучала французский. Уверенная в своих силах, Вера отправилась в Москву, но даже не смогла попасть на экзамены. Оказывается, для подачи документов ей не хватало пары важных медицинских справок.

Разочарованная Вера отправилась покупать билеты обратно домой. Чтобы как-то провести время в ожидании поезда, девушка решила заглянуть на вступительные экзамены в Школу-студию МХАТ. Ничего особенного от своей затеи она не ждала, и вдруг фантастическим образом поступила на курс к Олегу Ефремову. Так началась актерская карьера Сотниковой.

Замуж она вышла еще будучи студенткой

Со своим мужем Вера познакомилась в студенческом общежитии еще на первом курсе.

Сотникова с первого взгляда влюбилась в молодого человека. Еще бы, красавец, умница, к тому же реставратор. И только после свадьбы она узнала, что супруг, оказывается, работает двоником. Когда девушка выяснила, что беременна, Юрий заявил, что не хочет ребенка, но Вера настояла на том, чтобы сохранить малыша. Однако брак просуществовал недолго. Вскоре после рождения сына Яна Юрий ушел из семьи, и молодые люди развелись.

Она долго чувствовала себя виноватой в том, что не смогла подарить сыну беззаботное детство

Вера осталась одна с маленьким сыном на руках. Ей надо было заканчивать учебу, в перерывах подрабатывать, чтобы содержать себя и сына, а делать это с младенцем на руках было практически невозможно. Скрепя сердце актриса приняла нелегкое решение и отвезла малыша в родной город к своей маме. Даже хотела остаться с сыном и начать новую жизнь, но мама убедила ее закончить учебу. Сотникова каждый месяц приезжала, чтобы навестить Яна, и каждая разлука с ребенком буквально рвала ей сердце.

Позже Вера призналась, что ее сын недополучил материнской ласки и любви в детстве. Мальчик очень переживал каждое расставание с мамой, плакал и бежал за поездом, когда та уезжала в Москву. Забрать сына обратно Сотникова смогла, когда наконец-то устроила свой быт, а Ян уже учился в школе. Но чувство вины осталось с ней на всю жизнь. Со своим отцом молодой человек познакомился в 18-летнем возрасте, до этого Юрий не проявлял желания увидеть своего отпрыска. Ян отучился на кондитера во Франции и сейчас работает поваром. Мужчина счастлив в браке, у него 2 сыновей и он старается вести тихую жизнь, не пользуясь родством с прославленной актрисой.

Спокойная и устроенная семейная жизнь не прельщала ее

После первого неудачного брака актриса так и не решилась повторно выйти замуж. Не то чтобы у нее не было предложений, просто как-то все не складывалось. У Сотниковой был головокружительный роман с Андреем Соколовым, который разгорелся во время совместных съемок в фильме. Но актер оказался на редкость ревнивым и закатывал скандалы, как только замечал свою возлюбленную в обществе другого мужчины. Веру такие страсти в какой-то момент не на шутку испугали и она рассталась с Андреем.

Около 7 лет она встречалась с немецким предпринимателем Энрстом Пиндурой, который был старше актрисы на 16 лет. Мужчина искренне восхищался не только красотой, но и умом Сотниковой. Искренне заботясь о своей избраннице, он купил Вере квартиру в Москве, машину и все время баловал различными подарками. Большую часть этих вещей Вера сразу везла маме и Яну в родной город. Эрнст звал любимую замуж и предлагал переехать к нему в Германию. Но вся жизнь Веры была в Москве — она играла в театре и была востребована в кино. Переезжать в другую страну, для того чтобы превратиться в обычную домохозяйку, она не хотела. И просто не представляла, чем будет заниматься, бросив актерскую карьеру.

Роман закончился, когда Вера повстречала Влада Ветрова. Актеры были задействованы в одном спектакле, и режиссер требовал показать ему подлинные чувства на сцене. Разыгрывая страсть, молодые люди вскоре влюбились по-настоящему, и Вера, не желая обманывать Эрнста, оставила его. Но роман долго не продлился. У Влада в другом городе жила семья, и он отчаянно скучал по сыну. Видя терзания любимого мужчины, Вера решила разорвать отношения и ушла от него.

Сотникова мечтала о любви, а не об обручальном кольце

Затем последовал, пожалуй, самый яркий и известный роман Сотниковой — с Владимиром Кузьминым. Вера до сих пор с нежностью вспоминает музыканта и искренне желает ему самого лучшего. Влюбленные прожили вместе 7 лет, актриса была настоящей супругой для Владимира, пусть они так и не решились зарегистрировать свои отношения.

Вера стала для Владимира и женой, и администратором. Она редактировала его новые композиции, занималась организацией концертов, даже стала режиссером нескольких клипов. Так же внимательно она следила, чтобы дома всегда царил уют, и воспитывала как своего сына, так и детей музыканта. Сотникова и Кузьмин стали жить вместе буквально через пару дней после знакомства. Актриса была готова на все ради любимого, но не смогла простить ему того, что у Владимира была только одна настоящая страсть, — музыка. В какой-то момент Вера почувствовала, что их отношения потеряли яркость, и ей не уделяют достаточного внимания.

Позже Сотникова признавалась, что изначально понимала: их отношения с Кузьминым — это не навсегда. Музыкант был увлечен творчеством, а Вере в первую очередь требовались любовь и внимание. В этот момент за актрисой стал ухаживать режиссер Ренат Давлетьяров, который буквально потряс Сотникову накалом чувств. Вера решила оставить Владимира и до сих называет этот разрыв самым болезненным.

Сейчас актриса предпочитает скрывать подробности своей личной жизни

Однако новый роман, какие бы сильные чувства влюбленные ни испытывали, так и не перерос в брак. Ренат кипел страстями и желал, чтобы Вера слушалась его во всем. А Сотникова была слишком свободолюбива, чтобы согласиться на такие отношения. В дальнейшем актрисе приписывали и другие яркие романы, но она предпочитала хранить о них молчание.

Вера Сотникова и сейчас иногда рассказывает о подробностях своих старых романов, но новые отношения предпочитает хранить в секрете. Слишком много слухов о ее личной жизни ходило в прежние времена. Актриса говорит, что не хочет связывать себя никакими узами. Она предпочитает иметь возможность уйти из тех отношений, которые изживают себя. Но, возможно, Вера еще встретит человека, который заставит ее переменить свое мнение.