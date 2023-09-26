Вот как выглядят 13 литературных персонажей, которых мы с пеной у рта обсуждали на уроках в школе

Читая произведения великих классиков в рамках домашнего задания по литературе, мы с трудом могли нарисовать в воображении внешность главных героев. За исключением тех случаев, когда уже были знакомы с экранизацией того или иного романа — тогда мы просто представляли актеров. Зато сегодня благодаря нейросетям мы можем увидеть персонажей, о которых столько дискутировали на уроках.

Григорий Печорин — «Герой нашего времени»

Привлекательный молодой человек лет 25. Его кожа имела какую‑то женскую нежность, белокурые волосы, вьющиеся от природы, так живописно обрисовывали его бледный благородный лоб. Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были черные. У него был немного вздернутый нос, карие глаза и зубы ослепительной белизны. «Он был вообще очень недурен и имел одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским», — писал Лермонтов.

Ассоль — «Алые паруса»

Ассоль (от 17 до 20 лет) описывалась так: «Тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка. Полудетское, в светлом загаре, лицо было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ».

Воланд — «Мастер и Маргарита»

Выглядел он старше 40, его лицо было загорелым и скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие параллельные острым бровям морщины. Цвет волос был темным, одна бровь была выше другой, правый глаз был черным, а левый зеленым.

Илья Обломов — «Обломов»

Это был человек лет 32 от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно‑серыми глазами. Дома любил носить свой старый восточный халат.

Профессор Преображенский — «Собачье сердце»

Господин 60 лет с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей. Подстриженная его седина скрывалась под колпаком, на носу были очки в золотой оправе. Филипп Филиппович любил носить дома лазоревый халат.

Акакий Башмачкин — «Шинель»

Пожилой мужчина за 50 лет. Автор его описывал так: «Один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным...»

Павел Чичиков — «Мертвые души»

Господин средних лет, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Носил фрак брусничного цвета.

Иван Хлестаков — «Ревизор»

Молодой человек 23 лет, тоненький, худенький, с волосами каштанового цвета. Бобчинский называл внешность Хлестакова «недурной», а Марья Антоновна дала герою такую оценку — «хорошенький».

Родион Раскольников — «Преступление и наказание»

23-летний молодой человек был хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен.

Анна Каренина — «Анна Каренина»

Молодая, довольно полная и очень красивая женщина. У нее были блестящие, казавшиеся темными от густых и длинных ресниц серые глаза, румяные губы, черные вьющиеся волосы до плеч. «В выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что‑то особенно ласковое и нежное», — писал автор.

Лев Мышкин — «Идиот»

Человек лет 26–27 с моложавым бледным лицом и голубыми глазами, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой.

Георгий Желтков — «Гранатовый браслет»

Молодой человек 30–35 лет. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами, рыжими усами, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине.

Евгений Базаров — «Отцы и дети»

Молодой мужчина около 30 лет с длинным и худым лицом, с широким лбом, заостренным носом, тонкими губами, большими зеленоватыми глазами, длинными густыми белокурыми волосами. У Базарова приятное лицо, несмотря на всю его холодность и резкость. Его одежда не отличается лоском и новизной.