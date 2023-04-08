Вот очередная порция доказательств того, что Киану Ривз — не только потрясающий актер, но и просто отпадный парень
Киану Ривз — один из самых добрых и душевных голливудских актеров. Он ездит на метро, ест мороженое в парке и занимается благотворительностью. Недавно актер ответил на вопросы пользователей Reddit. Его открытость и честность еще раз доказали, что мужчина он хоть куда.
- — Ученые обнаружили соединение, которое эффективно убивает грибки. И назвали его в честь вас — кианумуцин. Что думаете по этому поводу?
— Они должны были назвать его Джон Уик, но все равно это круто и слегка сюрреалистично. Спасибо, ученые!
- — Что забавного случалось на съемках?
— Эх, я не должен рассказывать эту историю. Однажды у нас была общая сцена с Ривером Фениксом. Я вел мотоцикл, а он сидел сзади. Случайно мы съехали с дороги, а вернулись уже без шлемов. Хороший был день.
- — Есть у вас роль, о которой вы жалеете?
— Нет, такой роли нет, но я всегда хотел играть Росомаху.
- — Киану, мы вами восхищаемся. Расскажите, какую последнюю крутую вещь кто-то сделал для вас?
— Пару недель назад у меня сломался мотоцикл и друг по видеосвязи сумел объяснить, как его починить.
- — Вы когда-нибудь думали о том, чтобы сыграть в мюзикле? Вы говорили, что хотите попробовать разные жанры.
— Да, я хотел бы сыграть в мюзикле. Но я не умею петь, так что не уверен, что кто-то, кроме меня, этого тоже хочет. Но я бы точно попробовал. Никто не запретит мне мечтать...
- — Почему вы такой добрый?
— Люди невечны. Нам всем порой нужна помощь.
- — Какой ваш любимый фильм, в котором вы играли?
— Сложно выбрать один. Но, например, «На берегу реки», «Невероятные приключения Билла и Теда», трилогия «Матрица», «Адвокат дьявола», «Помутнение», «Мой личный штат Айдахо», «На гребне волны», «Джон Уик».
- — Вы читали книги Джозефа Кэмпбелла? «Тысячеликий герой» или «Сила мифа»? Если да, то как они повлияли на вас?
— Читал «Тысячеликого героя». Научил меня, как важно определить архетип героя и как важно соединять древность с настоящим.
- — Как относитесь к пицце с ананасами?
— Вообще, не очень, но могу съесть, если ананас слегка поджарен.
- — Мы с женой ваши большие поклонники. Если вам будет предстоять долгий перелет и можно будет скачать только 2 фильма, какие вы выберете?
— Ну пускай это будет «Волшебник из страны Оз» и «Заводной апельсин».
- — Вы предпочитаете кунг-фу, которое использовалось в «Матрице», или джиу-джитсу, которое показано в «Джоне Уике»?
— Ничто не может сравниться с кунг-фу из «Матрицы». Но джиу-джитсу с элементами дзюдо и перестрелками в «Джоне Уике» по-своему хороши.
- — Номер один в вашем списке желаний?
— Список у меня довольно длинный и постоянно меняется, но на сегодняшний день это сплавать через океан.
- — Если бы не профессия актера, чем бы вы занимались?
— В детстве я хотел быть гонщиком, дирижером или астрофизиком. Сегодня я бы ответил, что хочу быть дирижером.
- — Какое у вас любимое блюдо? Обычная простая еда, которая напоминает о детстве.
— Пастуший пирог, макароны с сыром, бутерброд с арахисовым маслом и медом. Я вообще-то голодный сейчас.
- — Посоветуйте книгу, которую вы недавно прочитали, и она вам понравилась.
— «Пассажир» Кормака Маккарти. И его же «Стеллу Морис», потому что они связаны.
- — У вас когда-нибудь было домашнее животное?
— Да. Мое первое домашнее животное — морская свинка. Мне тогда было 5 или 6 лет. Ее звали Морковка.
- — Лучший совет, который вам когда-либо давали?
— Мне не сильно часто что-то советовали, но я знаком со многими людьми, которые показали мне хорошие примеры. Один из них — «Будьте усердными».
- — Если бы инопланетяне приземлились на нашу планету, вы бы взяли на себя ответственность первым вступить с ними в контакт?
— Черт возьми, да! «Как дела? Как прошла поездка? Вы голодны? Хотите пить?»
- — Есть ли такие режиссеры и актеры, с которыми вы еще не работали, но хотели бы?
— Да, например, Дэвид Финчер.
Киану Ривз часто выкидывает такое, что весь мир просто прыгает от восторга. Об этом можно прочитать в наших статьях:
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Фото на превью EAST NEWS
AdMe/Культура/Вот очередная порция доказательств того, что Киану Ривз — не только потрясающий актер, но и просто отпадный парень
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