Вот очередная порция доказательств того, что Киану Ривз — не только потрясающий актер, но и просто отпадный парень

Киану Ривз — один из самых добрых и душевных голливудских актеров. Он ездит на метро, ест мороженое в парке и занимается благотворительностью. Недавно актер ответил на вопросы пользователей Reddit. Его открытость и честность еще раз доказали, что мужчина он хоть куда.