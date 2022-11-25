Все обсуждают эпизод сериала «Корона», где принц Чарльз танцевал брейк-данс. А у нас есть это видео из реальной жизни

Недавно в популярном сериале о британской семье «Корона» зрители увидели сцену с лихо зажигающим на танцполе принцем Чарльзом. Пока поклонники гадают о реалистичности эпизода, мы раздобыли доказательства, что создатели «Короны» вдохновлялись вполне реальными событиями при написании сценария к сериалу.

Танцующий король Великобритании Карл III, он же принц Чарльз до момента своей коронации, не так давно стал настоящим героем соцсетей. Причина тому — сцена из сериала «Корона», которая стала вирусной из-за танца принца в одном из эпизодов 5-го сезона.

Чарльз станцевал не в середине 90-х годов, как нам это показали шоураннеры, а приблизительно за 10 лет до этого — 29 марта 1985 года. Тогда 36-летний наследник британского престола посетил благотворительное мероприятие организации The Prince’s Trust.

После проведения официальных встреч принц Чарльз отправился на местную дискотеку, где трое подростков предложили будущему королю присоединиться к ним для танца в стиле брейк-данс.

К большому удивлению присутствующих, принц не отказал компании молодых людей. Напротив, Чарльз вышел на танцпол и попросил подростков преподать ему пару уроков брейк-данса. В результате принц задвигал ногами словно робот и в какой-то момент даже опустился на колени.

Зажигательные па наследника престола не могли остаться незамеченными многочисленными фотографами, но лишь спустя несколько десятков лет эти снимки стали настоящей сенсацией. И все из-за выхода очередной серии «Короны», в которой танец Чарльза показали во всей красе.

И хотя шоураннеры «Короны» изобразили танец Чарльза несколько более энергичным, чем он был в реальности, видео 1985 года наглядно демонстрирует, что все же принц Чарльз старался как мог.

Быть может, и вы иногда разрешаете себе маленькие человеческие радости на рабочем месте, как это однажды сделал принц? Поделитесь с нами своими секретами.