Всего 3 хитрости, которые помогают красотке Хайди Клум в свои почти 50 выглядеть на 30

Совсем недавно в Калифорнии состоялось званое мероприятие, которое посетила знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум. Многие были поражены тем, что ей удается сохранять такую потрясающую форму даже несмотря на то, что она родила четверых детей . И конечно же, задались вопросом, к каким хитростям можно прибегнуть, чтобы выглядеть так же молодо и привлекательно.

Разумеется, первое, что бросалось в глаза и приковывало внимание к модели, — это обтягивающее ярко-оранжевое платье и эффектные длинные перчатки, которые, кстати, являются одним из ведущих трендов 2023 года.

Как отмечает сама Клум, основные правила, которые помогают ей поддерживать шикарную фигуру, довольно стандартные: правильное питание и активный образ жизни. Она не придерживается специфической диеты и просто старается наполнять свою тарелку свежими овощами и нежирным белком.

Будучи многодетной мамой, модель не всегда может найти время на фитнес-зал, и тогда она больше гуляет с детьми, ходит с ними в походы и катается на велосипеде.