Всех покорило фото 58-летней Элизабет Херли и 90-летней Джоан Коллинз. Мы узнали их секреты красоты

Стоило только Элизабет Херли выложить совместное фото с Джоан Коллинз, как в адрес актрис посыпались горы комплиментов. Глядя на этот снимок, невозможно не задаться вопросом — как им удается так круто выглядеть? Оказывается, у каждой из них есть свои бьюти-секреты — настолько простые, что ими могут пользоваться все женщины.

Элизабет Херли стала известна благодаря ролям в фильмах «Ослепленный желаниями» и «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». А Джоан Коллинз, начавшую кинокарьеру еще в 1950-х, многие помнят как властную Алексис в культовой мыльной опере «Династия». 5 лет назад актрисы работали вместе на площадке сериала «Члены королевской семьи» и до сих пор продолжают тесно общаться. Летом 2023 года они провели вместе время в Сен-Тропе. Подписчики тут же отметили, как отлично они выглядят. «Как ты можешь оставаться такой молодой, Лиз? Ты не выглядишь старше 30», — написал один из них.

Кстати, в комедии «Ослепленный желаниями» Элизабет Херли сыграла дьявола, которому главный герой продал душу, чтобы исполнить свою мечту. Некоторые даже шутят, что звезда сама продала душу дьяволу, потому что нельзя, мол, быть красивой такой, разменяв шестой десяток. А ведь ее секрет прост: регулярное увлажнение кожи, отказ от сладкого и упор на растительную пищу.

Помимо съемок в кино, звезда также занимается дизайном купальников и демонстрирует модели на своей сногсшибательной фигуре. Поддерживать форму ей помогает активный образ жизни. Она берется даже за тяжелую работу, к примеру, сама пилит деревья в саду бензопилой. «Я лучше займусь работой по дому, чем пойду в спортзал», — говорит Элизабет. А еще она следует совету, который дала ей бабушка: «Всегда спи с открытым окном, иначе проснешься с опухшими глазами».

В сериале «Члены королевской семьи» Джоан сыграла мать героини Элизабет. «Она потрясающая и выглядит великолепно. Меня вдохновила ее героиня в сериале „Династия“, это лучшая злодейка на телевидении», — говорит Херли о своей коллеге.

В одном интервью Элизабет раскрыла секрет красоты своей подруги: «Я воспользовалась советом Джоан, у которой по всему дому стоят баночки с увлажняющим кремом и кремом для глаз. Она держит их даже в машине». Сама Джоан рассказывала, что ежедневно пользуется средствами по уходу за кожей. «Каждый вечер, начиная с 14 лет, я смываю макияж и наношу ночной крем», — поделилась звезда.

Чтобы сохранить красоту и здоровье, Джоан придерживается сбалансированной диеты, принимает витамины. Кроме того, она взяла за правило всегда перед выходом на улицу наносить на лицо солнцезащитный крем. При этом 90-летняя звезда считает, что возраст — это лишь цифры. Она уверена, что не следует женщин спрашивать о том, сколько им лет. «Люди называют меня пожилой женщиной с тех пор, как мне исполнилось 38. Но самое важное — это то, как вы выглядите и как себя чувствуете», — говорит она.