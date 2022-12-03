Вспоминая Джона Энистона: как знаменитый актер наладил отношения с дочерью Дженнифер после долгих лет молчания

Джон и Дженнифер Энистон — необычный дуэт: у отца и дочери на протяжении всей жизни были сложные отношения, которые они смогли наладить только за последние 2 года. Недавно Дженнифер объявила о кончине своего отца и написала ему несколько трогательных слов. Давайте вместе вспомним Джона Энистона и обратимся к их душещипательной семейной истории.

Джон Энистон был известным актером, который начал свою карьеру в 1960-х годах

Джон Энистон начал свою голливудскую карьеру еще в 1962 году в телешоу под названием «87-й полицейский участок», где он появился в одном эпизоде и сыграл персонажа, у которого даже не было имени. Он наиболее известен своим участием в другой мыльной опере «Дни нашей жизни», в которой он снимался с 1977 по 2022 год в более чем 2 800 эпизодах. Но это была не единственная мыльная опера актера: в течение 4 лет в 1980-х зрители наблюдали за его игрой в сериале «В поисках завтрашнего дня».

Он умолял свою дочь Дженнифер не становиться актрисой

Джон женился на актрисе по имени Нэнси Доу в 1965 году, и 4 года спустя у них родилась дочь Дженнифер. Чуть позже она станет известна всему миру благодаря роли в сериале «Друзья». Несмотря на то, что Дженнифер росла в семье актеров, Джон умолял ее пересмотреть свои мечты и вместо этого стать адвокатом. Дженнифер вспомнила, что он часто говорил: «Я не хочу, чтобы твое сердце было разбито. Пожалуйста, пожалуйста, не делай этого. Стань адвокатом». Когда Дженнифер росла, ей не разрешали смотреть телевизор, даже мыльную оперу своего отца. Такую роскошь девочке позволяли, только когда она болела.

В течение многих лет у Джона и Дженнифер были непростые отношения

Дженнифер Энистон не разговаривала со своей мамой после того, как та решила воспользоваться популярностью своей дочери и написать мемуары, пока актриса снималась в сериале «Друзья». Но проблемы с ее отцом начались задолго до этого — в 1979 году он решил уйти из семьи. Дженнифер вспомнила, как в том году она пошла на вечеринку по случаю дня рождения, а когда вернулась домой, ее мама сказала, что папы «некоторое время не будет рядом». Актриса вспоминала, что плакала и чувствовала себя потерянной, хотя мама не говорила, что он уйдет навсегда. Год спустя Джон вернулся в жизнь Дженнифер из ниоткуда, пригласил ее на ужин и объяснил ей ситуацию так подробно, как только мог.

Они смогли наладить отношения только в 2020 году

Несмотря на то, что Дженнифер простила его за то, что он ушел, их отношения все еще не были идеальными. В течение десятилетий Дженнифер подолгу не разговаривала со своим отцом. Но в 2020 году она начала часто навещать его. Они разговаривали друг с другом «больше, чем когда-либо до этого». Дженнифер упомянула, что, поскольку она теперь взрослая, она больше не может винить своих родителей.

Дженнифер объявила, что ее отец скончался 11 ноября

В социальных сетях актриса поделилась фотографиями своего отца и написала: «Милый папа...⁣ Ты был одним из самых замечательных людей, что я когда-либо знала». Она продолжила с ноткой оптимизма, написав: «Я так благодарна, что ты отправился на небеса с миром — и без боли. 11.11! Ты всегда мог выбрать нужный момент. Теперь это число навсегда будет значить для меня многое. Я буду любить тебя до конца своей жизни». Она закончила пост словами «Не забывай навещать».