Я искала парикмахера, который не испортит мне ни волосы, ни настроение. Получилось лишь с пятой попытки

Я много лет ходила на стрижку к одному и тому же мастеру. Но все хорошее, увы, когда-нибудь заканчивается. И вот моя Лиза, мастер с золотыми руками, однажды сообщила, что планирует переезжать в другой город. С тех пор начались мои «хождения по мукам» в поисках нового парикмахера. После первого же неудачного визита я поняла, что это будет настоящий квест с потерей нервных клеток и прядей волос.

Попытка № 1

Бодрая подтянутая дама в возрасте около 50 лет заулыбалась и сразу же попыталась наладить со мной контакт. Ей почему-то казалось важным в течение всего времени поддерживать светскую беседу, и она судорожно пыталась нащупать подходящую тему. Маленький нюанс: я люблю растекаться в кресле и сидеть молча, пока мастер колдует над моим волосами. Дама никак не успокаивалась и пыталась вывести меня на разговор — о детях, о работе, о погоде. И наконец, начала рассуждать о том, как важно сохранять природную красоту: «Мы с вами, возрастные женщины, должны ухаживать за собой, но не намазывать на себя кучу всяких кремов. Вот я, например, каждый день выполняю специальные упражнения. А вы какие делаете?» Я ответила, что в свои 39 лет еще вполне молода и прекрасна, а из салона вышла с ощущением, что разгрузила вагон булыжников. И да, стрижка была не фонтан.

Попытка № 2

Когда я рассказываю об этом, мне обычно говорят, что я сочиняю. Но все случилось на самом деле. Я попробовала наобум зайти в обычную парикмахерскую. То, что будут проблемы, я поняла в самом начале, но до сих пор не понимаю, почему не развернулась и не ушла, когда мне заявили: «Девушка, давайте в темпе, у меня через полчаса следующий клиент». Мастер усадила меня в кресло и тут же срезала пару прядей. А потом спохватилась: «Да мы же с вами голову не помыли». Меня подвели к раковине, но перед тем, как усесться, я краем глаза заметила что-то неладное. Присмотрелась и увидела... несколько макаронин, застрявших в сливе. Тарелки там сотрудники после обеда мыли, что ли? Мыть голову в этой раковине я отказалась наотрез. И если бы не остриженные заранее волосы, я бы точно ушла оттуда. Мастер дико обиделась, попшикала мне на голову из пульверизатора и сделала стрижку в формате «я художник, я так вижу».

Попытка № 3

Недалеко от моего дома открылась небольшая парикмахерская, где работали все два мастера. Видимо, просто арендовали помещение и трудились сами по себе — без администратора и прочего руководства. Я рискнула записаться туда и в нужный день пришла за 10 минут до назначенного времени. Почти сразу после меня в дверь заскочил мужчина, он подбежал к мастеру и начал что-то оживленно объяснять. В итоге парикмахер повернулась ко мне и сказала: «Вы же раньше пришли, подождите немного, я сейчас быстро человека обслужу». Я согласилась. Просидела 20 с лишним минут, а потом встала и ушла. Понятно, что мастер хотела и меня удержать, и на внеплановом клиенте заработать, но жадность до добра еще никого не доводила. Качество ее работы по понятным причинам оценить не могу, а вот уровень сервиса тут явно подкачал.

Попытка № 4

Четвертый мастер принялась играть со мной в психолога. Она почти сразу же заявила, что мое нежелание разговаривать с ней идет от внутренней зажатости и многочисленных комплексов. Целый час, отведенный на стрижку, дама рассуждала о том, как важно повзрослеть, простить родителей, принять ответственность за свою жизнь и стать лучшей версией себя. Считайте, что у меня маленький бзик на этой почве, но я терпеть не могу общаться с такими псевдопсихологами. Тем более, что одной моей знакомой после такого общения пришлось обращаться за помощью уже к настоящему психотерапевту. Она была в депрессии, а слова о том, что у нее грустное лицо и надо просто порадоваться, лишь ухудшили ее состояние. Это был первый раз в моей жизни, когда я накатала жалобу руководству салона. Кстати, получила от этого огромное удовольствие. Спросите, удачно ли меня постригли? Не-а.

Попытка № 5

В этот салон я тоже записывалась методом тыка. Увидела неплохие отзывы, позвонила и попросила записать к любому свободному мастеру. Но когда я увидела, кто будет меня стричь, то слегка напугалась. Это была совсем юная барышня лет 19, с ярко-фиолетовыми прядями, длиннющими цветными ногтями и кучей колечек на пальцах. Я уже четко представила, как ухожу из салона с расцарапанными ушами. Но отступать было поздно, мне срочно нужно было сделать стрижку перед ответственным мероприятием. Пришлось зажмурить глаза и усесться в кресло. И знаете что? Меня подстригли точь-в-точь как делала мой старый парикмахер, учли все просьбы, а ногти и колечки во время работы я даже не почувствовала. И еще один интересный момент: девушка оказалась примерно одного роста со мной, а для меня это важно. Терпеть не могу, когда парикмахер поднимает кресло под свой рост, а я не достаю ногами до пола и болтаю ими как первоклассница. Кажется, я все-таки нашла своего мастера. Чего и вам желаю.

Бонус: пользователи сети тоже поделились своим опытом

В последний раз, когда я стриглась, то четко сказала стилисту, какую длину хочу убрать. Она подняла прядь над моей головой, ухмыльнулась, а затем отрезала в два раза больше, чем требовалось. Я воскликнула: «Что вы творите?!» Она с той же ухмылкой сказала, что клиенты не понимают, чего они на самом деле хотят. Я просто встала и вышла из салона несмотря на возражения менеджера. Потом пришлось отращивать волосы. © madlyqueen / Reddit

Потом пришлось отращивать волосы. © madlyqueen / Reddit Как-то раз я перепутал двери и по ошибке зашел в парикмахерскую. А там женщина сразу спрашивает: «Вам подстричься?» Я согласился, сел в кресло. Она открыла свой чемоданчик и часа полтора колдовала надо мной: и там подбреет, и там посмотрит, и тут пару волосинок уберет. Как же круто она меня подстригла. Я с огромным удовольствием заплатил в два раза выше прайса. Спрашиваю, как ее зовут, мол, хочу только у вас теперь быть в кресле. Но она отвечает: «Увы, молодой человек, я сегодня тут последний день работаю и завтра уезжаю в другой город». © kocunyc / Pikabu

Помню, как однажды я попросил сделать самую обычную стрижку. Парикмахер сказала: «Нет, ты этого не хочешь». В итоге она подстригла меня короче, чем я просил, да еще и уложила волосы по-другому. Больше никогда туда не вернусь. © StarsCanScream / Reddit

Потеряла своего мастера, пока в декрете была. Полтора года было не до стрижки, а как собралась, узнала, что она уволилась. С тех пор я была во всех салонах района, и даже за бешеные деньги у топ-мастера мне делали какую-то ерунду. Я плакала, если честно. Так что, если найду когда-нибудь стоящего мастера, то обязательно узнаю не только номер телефона, но и домашний адрес на всякий случай. © MeloniSad / Pikabu

Я попросила покрасить волосы в красный, а парикмахер решила, что медный цвет будет смотреться на мне лучше. Я как результат увидела, сразу разревелась. А все сотрудники тут же начали уговаривать меня сохранить этот цвет. Ребята, если у вас клиент расплакался, то может быть, поверить ему, извиниться и исправить ошибку? Дикость какая-то. © delicate-fn-flower / Reddit

Дикость какая-то. © delicate-fn-flower / Reddit Найти хорошего мастера большая удача. Одна постригла меня, как захотела ее левая пятка, хотя я показала фото стрижки со всех сторон. Причем, очень порадовало ее объяснение, мол, я всегда привношу в работу что-то свое. Мне вообще-то надо, чтобы ты привнесла мое, а свое делай себе. Велела исправить, чтобы было как следует. © LilovayaPasta / Pikabu