«Я из рабочего класса»: за счет всего одной фразы Виктория Бэкхем умудрилась стать главной звездой документалки о ее муже

В недавнем документальном фильме о жизни Дэвида Бекхэма Виктория заявила, что ее семья принадлежала к «рабочему классу». Дэвид выглянул из другой комнаты и прервал жену, уточнив, каким на самом деле было ее детство. Этот момент из документалки очень быстро стал вирусным.

Мир увидел документальный фильм о Дэвиде Бэкхеме

Совсем недавно вышел документальный фильм о жизни Дэвида Бекхэма. Режиссер Фишер Стивенс рассказал историю знаменитого футболиста — от карьеры звезды до его личной жизни. Стивенс признался, что 30 часов, проведенных с Дэвидом, были похожи на сеанс с психотерапевтом. Сериал состоит из 4 частей. В нем рассказывается о таких важных моментах жизни Бекхэма, как возможность выбраться из рабочего класса, встреча с Викторией и взаимоотношения с менеджером команды «Манчестер Юнайтед».

Виктория рассказала о своем детстве

Документальный фильм был бы неполным, если бы Виктория не получила немного экранного времени. В документалке звезда также дала интервью. Она рассказала некоторые подробности из своего детства. Видимо, желая поделиться историей, которая подтвердила, что она смогла многого добиться, Виктория сказала интервьюеру вне камеры: «Моя семья была из рабочего класса».

Дэвид прервал ее

Дэвид выглянул из-за двери и сказал: «Скажи правду!» Виктория ответила: «Я и говорю правду!» Однако Дэвид настаивал на другом. Виктория не отступила, сказав: «Это правда». Тогда Дэвид задал каверзный вопрос: «На какой, говоришь, машине тебя папа в школу подвозил?» Виктория пыталась уклониться от ответа. Наконец, она сдалась и ответила: «На „Роллс-Ройсе“».

Пользователи похвалили его за это

Как только ролик появился в социальных сетях, он сразу завирусился. Многие подшучивали над тем, как Дэвид игриво перебивает Викторию. Они хвалили его честность и чувство юмора. Другие возмущались тем, что звезда притворяется простушкой из «рабочего класса». Однако некоторые поклонники подозревают, что этот неожиданный «поворот» был введен осознанно, чтобы повысить популярность документального фильма.

Детство Виктории не было несчастным