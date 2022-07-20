«Я посмотрел „Дьявол носит Prada“ около 75 раз», — Джон Красински делится тем, как он влюбился в Эмили Блант

Многим из нас нравятся романтические фильмы, которые заканчиваются традиционным «и жили они долго и счастливо». И да, так бывает не только в кино. Любовная история актеров Эмили Блант и Джона Красински началась 12 лет назад, когда Джон был обычным фанатом героини «Дьявол носит Prada» и даже не подозревал, чем обернется их первая встреча.

Мы в ADME хотим поделиться с вами этой историей любви, полной юмора и, конечно же, романтики.

Эмили Блант и Джон Красински — одна из самых трогательных пар Голливуда, которая изначально вообще не планировала начинать такие длительные отношения. Сам Красински неоднократно говорил о том, что не думал, что их первая встреча пройдет хорошо: он и представить не мог, что сможет стать для Блант идеальным мужчиной. Но Эмили Джон понравился сразу. Красински был очень удивлен, ведь уже долгое время он являлся фанатом Блант и фильма «Дьявол носит Prada», в котором играла актриса: «Я посмотрел его около 75 раз. Мне повезло, что она осталась со мной и не поняла, что вышла замуж за своего ярого преследователя».

Пара случайно познакомилась в ресторане Лос-Анджелеса в 2008 году. Как заявили оба актера, они разговорились благодаря общему другу. Чувство юмора Красински мгновенно покорило Блант, они смеялись всю ночь напролет. По словам Джона, он даже и не мечтал оказаться с кем-то вроде Эмили. Красински признался, что намеренно пытался провалить первое свидание, чтобы потом не разочаровываться, и повел девушку на стрельбище. Но, к его удивлению, вопреки всему рандеву прошло очень хорошо.

ANGELA WEISS / AFP / East News

Эмили Блант несколько раз говорила, что встреча с Красински полностью изменила ее жизнь. Помимо того, что актеры вместе 12 лет, они уже дважды стали родителями и даже совместно работали в некоторых проектах. В 2019 году Эмили Блант получила премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards) за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Тихое место», и на церемонии награждения актриса посвятила речь своему партнеру и любви всей своей жизни. Подобные поступки помогают нам заново поверить в любовь.

«Тихое место» — один из проектов, в котором актеры сыграли вместе. Эту работу они посвятили своим 2 прекрасным дочерям. В настоящее время актеры продолжают совместно разрабатывать новые проекты. Их называют идеальной парой Голливуда, и кажется, что их любовь будет продолжать приносить плоды как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

Как вы думаете, что в наши дни является ключом к здоровым и длительным отношениям?

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News