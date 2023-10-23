«Я устала прятаться». История Линды Евангелисты, которая 5 лет не выходила в свет из-за неудачной пластики

Линда Евангелиста — супермодель, прославилась в том числе тем, что «не вставала с кровати меньше, чем за $ 10 тыс.» В 2016 году звезда прервала свою профессиональную деятельность и словно пропала с радаров. Расскажем, что случилось с Линдой и что заставило ее скрываться от всего света.

Начало карьеры и путь к славе

Линда прославилась на весь мир в 1984 году, когда подписала контракт с модным агентством из Нью-Йорка. Ее славе поспособствовала удачная стрижка, которая мгновенно стала хитом. Из-за способности перевоплощаться, а еще частой смены цвета волос, девушку прозвали хамелеоном. Сейчас ее называют одной из пяти самых известных моделей того времени, наряду с Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и Синди Кроуфорд.

Перерывы в карьере

За показы Линда получала баснословные гонорары, она работала с именитыми фотографами и была лицом популярнейших брендов. В 1998 году, в возрасте 33 лет, она сделала первый перерыв в карьере, который продлился 3 года. После этого звезда вновь вернулась на подиум и не сходила с обложек журналов много лет. Но в 2016 году внезапно пропала. Линда не появлялась на публике, а в социальных сетях не публиковала личные фотографии. На редких фото тело женщины было полностью закрыто.

Неудачная пластика

Молчание звезда прервала в 2021 году. Она нашла в себе силы рассказать миру правду. Оказалось, в 2015-2016 годах женщина прошла процедуру, направленную на уменьшение жировой ткани, — криолиполиз. Ее рекомендуют как более безопасную альтернативу липосакции. Всего звезда прошла курс из 7 процедур, эффект от которых наступил не сразу. Спустя несколько месяцев женщина заметила, что в местах введения препарата появились выпуклости. «Я пыталась что-то с этим сделать. Решила, что сама виновата. Села на диету, стала больше заниматься спортом. Но ничего не работало. Я буквально перестала есть и только потом пошла к доктору», — рассказала она. Выяснилось, что у звезды развилось редкое осложнение. Жировые клетки не уменьшались, а, напротив, росли в геометрической прогрессии. В 2021 году звезда опубликовала пост о том, что была «жестко изуродована» неудачной процедурой и не может продолжить модельную карьеру. Корректирующие операции не помогли, тело осталось деформировано.

«Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь сталкиваться со знакомыми», — поделились своей болью модель. По ее словам, процедура не только лишила ее возможности работать, но и повергла в глубокую депрессию. «Я стала затворницей», — вспоминает женщина. Но спустя много лет Линда решилась рассказать о своей боли публично. И она получила колоссальную поддержку как поклонников, так и от коллег.

Возвращение на подиумы

Летом 2022 года Линда вернулась в индустрию моды. Звезда снялась в документальном сериале о моделях, а затем даже вновь появилась на подиуме — на закрытии показа Нью-Йорскской недели моды. Последний раз Линда шагала по подиуму 15 лет назад. В 2023 году модель рассказала, что 5 лет назад у нее диагностировали рак молочной железы. Пришлось делать мастэктомию.