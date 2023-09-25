Японские дети с первого класса ездят в школу одни и обслуживают там себя сами. И вот почему
Некоторым самостоятельность детей в Японии может показаться странной и не очень безопасной, а другие поддержат подобные правила руками и ногами, потому что найдут в них плюсов гораздо больше, чем минусов.
К возрасту 6 лет дети в Японии должны стать самостоятельными. В современном мире это может многим показаться дикостью, но в стране восходящего солнца первоклассник может совершенно спокойно в одиночку ехать на учебу на метро, в автобусе или идти пешком, без сопровождения взрослых. Независимо от того, как далеко находится школа.
Родители тщательно готовят своих детей к этому этапу жизни. Они учат их правильно переходить дорогу, объясняют, куда можно обратиться, если вдруг понадобилась помощь взрослых.
Первоклассников можно легко определить на улице по желтой нашивке, поэтому их никогда не бросят в беде и помогут, если надо. Взрослые, замечая их, могут помочь перейти дорогу, если вдруг дети замешкались. А другие ставят у своего жилья специальные таблички, которые говорят о том, что в этом доме готовы помочь детям, когда они в этом нуждаются. Для большей безопасности у многих школьников на телефонах всегда включены локаторы, которые позволяют родителям видеть, где их чадо.
Еще один интересный момент из жизни японских детей — это их обязанности в школе. Они сами подвозят еду в классы в специальных тележках, раскладывают ее по тарелкам и после обеда убирают грязную посуду. Они делают это начиная с первого класса. И, говорят, многие очень даже любят и ждут момент дежурства. Часто блюда, которые едят ученики, готовятся из овощей, выращенных самими школьниками на территории огорода учебного заведения.
Еще одна традиция японских школ — это уборка. В конце дня ученики вооружаются тряпками, вениками, пылесосами и буквально минут 15 делают уборку в школе. В разных учебных заведениях процесс может отличаться какими-то мелочами, но в целом он похож.
Детей разного возраста объединяют в группы, чтобы младшие брали пример со старших, а вторые, в свою очередь, помогали малышам. Каждый класс отвечает за уборку в своем кабинете и, например, в двух других местах в школе.
Таким образом японских детей учат самостоятельности и уважению к чужому труду. Еще, благодаря совместной работе, детский коллектив становится более дружным и сплоченным. А вообще Япония полна вещей и явлений, которые могут быть непривычны для людей из других стран.