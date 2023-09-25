Японские дети с первого класса ездят в школу одни и обслуживают там себя сами. И вот почему

Некоторым самостоятельность детей в Японии может показаться странной и не очень безопасной, а другие поддержат подобные правила руками и ногами, потому что найдут в них плюсов гораздо больше, чем минусов.

К возрасту 6 лет дети в Японии должны стать самостоятельными. В современном мире это может многим показаться дикостью, но в стране восходящего солнца первоклассник может совершенно спокойно в одиночку ехать на учебу на метро, в автобусе или идти пешком, без сопровождения взрослых. Независимо от того, как далеко находится школа.

Родители тщательно готовят своих детей к этому этапу жизни. Они учат их правильно переходить дорогу, объясняют, куда можно обратиться, если вдруг понадобилась помощь взрослых.

Первоклассников можно легко определить на улице по желтой нашивке, поэтому их никогда не бросят в беде и помогут, если надо. Взрослые, замечая их, могут помочь перейти дорогу, если вдруг дети замешкались. А другие ставят у своего жилья специальные таблички, которые говорят о том, что в этом доме готовы помочь детям, когда они в этом нуждаются. Для большей безопасности у многих школьников на телефонах всегда включены локаторы, которые позволяют родителям видеть, где их чадо.