Женщине высказали, что у нее красивое тело, потому она еще не рожала. И она не осталась в долгу

Мне 26 лет. Сегодня ходила в бассейн с коллегами. Мы довольно хорошо и тесно общаемся, но видимся в основном только на работе. Большинство из них на несколько лет меня старше, у некоторых есть дети. Мы все были одеты в бикини и вполне прекрасно проводили время. Ровно до того момента, пока одна из коллег ни с того ни с сего не заговорила о моей фигуре.

Она сделала искренний комплимент по поводу моего тела. Это было очень приятно, я даже покраснела. Я тоже считаю, что я в хорошей форме. Я каждый день гуляю с собакой, раньше была танцовщицей и отплясывала 7 дней в неделю. С тех пор как устроилась в больницу, у меня уже не так много времени на танцы. Ну и объективно я уже не в такой форме, как раньше. И все же я по-прежнему стройная и довольно мускулистая, особенно ноги. Но тут вмешалась другая коллега: «Ну да, хорошая фигура, ты же не рожала...» Остальные тут же подключились и запричитали, мол, до беременности всегда проще, так что в моем теле нет ничего особенного.

Знаете, поначалу я решила ничего не отвечать, потому что тема какая-то неловкая. Но они никак не унимались, поэтому я все же парировала: «Вообще-то, отсутствие детей не гарантирует точеной фигуры. Так же, как и наличие детей не означает, что телу и фигуре автоматически хана». Ох, что тогда началось! Коллеги буквально взбесились. Они заявили, что я принижаю их материнский труд и преуменьшаю влияние беременности на женщин. И что я довольно быстро поменяю свое мнение, когда рожу, а от моих подтянутых ног не останется и следа. На это я уже ничего не стала отвечать, и остаток дня прошел с ощутимым напряжением в воздухе. Как считаете, я не права, что высказала свое мнение?

История женщины вызвала бурную реакцию в комментариях. Однако не породила дискуссию: практически все встали на ее сторону и отметили, что коллеги повели себя по-хамски. Обалдеть. Почему они так взбесились? Обиделись? Они что, не в курсе, что комплимент в чей-то адрес — это просто комплимент, а не попытка их унизить? © owls_and_cardinals / Reddit

После рождения ребенка я вернулась в свою прежнюю форму через 6 недель. Ну да, у меня была грудь побольше и появилось немного растяжек. В общем, я думаю, что у вас нормальные аргументы и в них нет ничего плохого. © Wrangellite / Reddit

Я на вашей стороне. Даже при чтении их комментариев мне стало дискомфортно, хотя меня там даже не было. © RedSAuthor / Reddit

Вот если бы все то же самое вам высказали мужчины, общество заявило бы, что они ужасные женоненавистники. А этим дамам хоть бы хны. © Unable_Duty7809 / Reddit

В 26 я была очень худой. В 45 уже чуть в теле, но я стараюсь вести активный образ жизни. У меня есть подруги с детьми у которых прекрасные фигуры. Отчасти это удача, отчасти генетика, отчасти упорный труд. © mmm_unprocessed_fish / Reddit