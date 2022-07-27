Звезда «Супермена» Дин Кейн отказался от карьеры в кино, чтобы воспитывать сына

Многим из нас нравится смотреть фильмы о супергероях. И иногда люди, которых мы видим на экране, оказываются настоящими героями и в реальной жизни. Один из них — Дин Кейн, который стал известным благодаря роли Супермена в телесериале 1993 года «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена». История актера — отца-одиночки, который отказался от карьеры, чтобы заботиться о сыне, доказывает, что супергерои действительно существуют.

Мы в ADME считаем Дина Кейна отличным примером для всех родителей и хотим поделиться с вами его историей.

У Дина было тяжелое детство

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

У будущей знаменитости Дина Кейна было тяжелое детство. Он родился в 1966 году в семье актеров Шэрон Томас и Роджера Танаки. Вскоре отец ушел из семьи и больше никогда не выходил с сыном на связь. Когда Дину было 4 года, его мать вышла замуж за Кристофера Кейна.

East News

Отсутствие отца в жизни Дина оказало огромное влияние на него. В июне 2000 года Кейн сам стал папой: его девушка Саманта Торрес родила сына. Дин и Саманта решили не создавать семью, а разделить опеку над ребенком. А в 2011 году актер получил единоличную опеку. Испытав трудности в детстве из-за своего отца, Кейн решил сделать все, что было в его силах, чтобы сын никогда не узнал, через что ему пришлось пройти.

Актер воспитывал сына самостоятельно, и для этого ему пришлось многим пожертвовать

Kraig Geiger / Everett Collection / East News , Kraig Geiger / Everett Collection / East News

Дин всегда был рядом со своим сыном. Он рассказывал: «Я все готовлю для него сам. Если блюдо сделал не я, он не ест. У меня отлично получается сварганить что-то вкусное из того, что осталось в холодильнике».

WARNER BROS TV / Album / East News

«Последние 18 лет своей карьеры я был в первую очередь отцом, и только во вторую — актером», — говорил Кейн. Он присутствовал на всех соревнованиях сына по джиу-джитсу и даже был его тренером по футболу, баскетболу и бейсболу.

Кейн не жалеет о своем решении

Решение актера приостановить развитие карьеры и сосредоточиться на воспитании сына вызвало много критики, но Кейн ответил: «Я нужен сыну и хочу быть рядом. Я бы не смог поступить иначе». Несмотря на то, что Дин воспитывал парня один, он не жалеет о сделанном выборе. «Люди спрашивают: „Разве у тебя не было цели в жизни?“ Да, у меня была цель: жить так, как хочу!»

У отца с сыном крепкие отношения

У актера очень теплые отношения с сыном. Он поделился трогательными фотографиями в социальных сетях и прокомментировал их: «Я думаю, что он очень гордится папой, но, честно говоря, я горжусь им еще больше. Я люблю его больше всех на свете».

Кейн — настоящий Супермен

ABC / Courtesy Everett Collection / East News , Warner Bros. / Courtesy Everett Collection / East News

Кейн — прекрасный пример любви родителей к своим детям. Несмотря на то, что получил культовую роль и построил успешную карьеру, актер всегда ставил сына на 1-е место. Дин стал Суперменом в реальной жизни, чтобы у его ребенка не было такого тяжелого детства, как у него самого.

Актер продолжает строить кинокарьеру

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Знаете ли вы людей, которым пришлось чем-то пожертвовать ради своих детей? Как вы думаете, могут ли родители-одиночки так же успешно воспитывать детей, как мама и папа вместе?

Фото на превью Kraig Geiger / Everett Collection / East News