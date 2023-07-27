10 эпических переписок с мамами, в которых страсти кипят прямо как в бразильских сериалах
Мамы всегда заботятся о своих детях, сколько бы лет не было их чадам. Правда, некоторые родительницы обладают завидным чувством юмора, и благодаря этому своеобразно проявляют свои чувства.
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Впрочем, даже переписка с совершенно незнакомым человеком может превратиться в нечто незабываемое, достаточно лишь непредсказуемого финала.
AdMe/Народное творчество/10 эпических переписок с мамами, в которых страсти кипят прямо как в бразильских сериалах
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