10 фраз продавцов, которые давно уже встали покупателям поперек горла

По большому счету, задача продавца — помочь покупателю определиться с выбором. Но некоторые работники сферы услуг позволяют себе такие высказывания, что хочется бежать из магазина сломя голову и никогда больше туда не возвращаться.

«Это всем нравится»

То, что другие покупатели предпочитают определенный товар, вовсе не означает, что и вам он нужен и что он вообще хороший. Может быть, этих незнакомых людей привлекает цена. Или настойчивые рассказы продавщицы о том, что все его берут.

«Так вас молодит!»

Почему, собственно, предполагается, что любая женщина мечтает выглядеть как девочка? Возможно, дама вполне довольна своим возрастом и внешним видом, а потому не задается вопросом «Где мои 16 лет?». Подобные стереотипы несколько раздражают.

«С такими ногами — в мужской отдел»

Не все женщины носят туфли 38-го размера, а барышни с большой или широкой стопой вовсе не обязаны покупать обувь исключительно в мужском отделе. В физиологических особенностях нет ничего постыдного. Смущаться стоило бы производителям, которые выпускают узкую линейку размеров.

«Чем торгую — сам не знаю»

Предполагается, что продавец-консультант хотя бы поверхностно знаком с характеристиками товаров. В ином случае вообще непонятно, что он делает в магазине. Помогает доставать коробки с верхних полок?

«Получилось больше. Оставляем?»

Люди обычно рассчитывают на конкретную сумму, делая покупки в магазине. И если потратить больше денег на мясо, то от чего-то другого придется отказаться. Поэтому, когда покупатель настаивает на определенном количестве продукта, возможно, к нему стоит прислушаться? Да и воообще, уважаемые продавцы, вас попросили взвесить 1 кг продукта. Неужели это так сложно?

«В нашем магазине для вас ничего нет»

Конечно, продавец не отвечает за ассортимент товаров в магазине, ведь это не он закупает продукцию. Но всегда можно ответить, что вещи того или иного размера уже раскупили. Или хотя бы не отпускать колкости в адрес посетителя. Клиент все равно уйдет с пустыми руками, но хотя бы не станет проклинать магазин, в котором не умеют нормально общаться с людьми.

«Берите вот это. Не знаю, чем оно лучше, но мне за него бонусы капают»

Некоторых продавцов обязывают втюхивать определенные товары покупателям по акции — то есть они просто выполняют свою работу, мы понимаем. Но это ничуть не уменьшает раздражение от подобного поведения. Да и предложить что-то можно по-разному.

«И так сойдет!»

Обувь из натуральной кожи действительно может растянуться. Но если туфли не налезают на ногу в магазине, стоит ли надеяться на чудо? Лучше покупать вещи по размеру. Даже если продавец, который хочет поскорее продать то, что есть, думает иначе.

«Я вашу фигуру лучше вас знаю. У меня глаз — алмаз»

Магические способности некоторых продавцов за секунду оценивать параметры человека и угадывать его желания изрядно раздражают. Возможно, стоит ответить на вопрос покупателя, а не рассказывать, что ему нужно? Или кому-то просто надо втюхать тот размер, что остался в наличии?

«В ваши годы вам нужна возрастная косметика»

А кто сказал, что требуется именно средство от морщин? Возможно, девушка вообще покупает крем не себе, а в подарок. Подобные заявления отдают эйджизмом и подспудно обижают покупателя.