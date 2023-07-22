10+ женщин рассказали о странных фразах, которые им доводилось слышать в свой адрес, когда они были беременны
Порой создается впечатление, что беременность влияет не только на саму будущую маму, но и на людей вокруг нее. Родственники начинают предъявлять странные претензии. Врачи в разговоре с пациенткой включают своеобразный и неуместный юмор. А незнакомые люди и вовсе считают, будто знают, что хорошо для женщины в положении, лучше нее самой.
- Хожу по симпозиумам серьезной научной конференции вся такая беременная, круглая, переваливаюсь. Докладчики — люди сплошь уважаемые. Разговоры в кулуарах — про предзащиты, авторефераты и рецензии. Все максимально серьезны. И тут подходит ко мне участница конференции и говорит драматичным шепотом: «Разрешите, пожалуйста, вас попросить об одолжении. Я тоже хочу забеременеть. А для этого (есть такая примета) мне должна другая беременная дать пинок». © AlinaMalinovna / Pikabu
- У меня, в принципе, никаких особенных заскоков не было во время беременности, но иногда я тупила. Вот, например, идем из магазина, продукты в сумке. Я на 8-м месяце, живот очень большой и круглый. Заходим в подъезд и сталкиваемся с соседкой. Она: «Ой, какой арбузик у вас». Я поворачиваюсь к мужу и удивленно спрашиваю: «А мы что, разве арбуз купили?» © Анастасия Наливайко / ADME
- Я беременна. Меня недавно родственники спросили, мол, куда вы собаку денете, решили уже. Я так растерялась, что и не знала, как цензурно ответить на этот вопрос. Собака у нас, к слову, 2-килограммовый йорк, то есть даже теоретической угрозы ребенку от нее нет и быть не может. Впрочем, будь это мастиф в полцентнера весом, никуда «девать» члена семьи мы бы все равно не стали, это ересь какая-то. © Алина / ADME
- Меня, беременную, в трамвае бабка пыталась вытряхнуть с места. Типа я толстая, а не беременная, значит, должна стоять или вообще около трамвая бежать, чтобы похудеть. Другие пассажиры пытались ее осадить, так она игнорировала их. © KiraIrk / Pikabu
- После репетиции оркестра мы с сестрой медленно шли к ее машине. Тут один из скрипачей подошел к нам, уставился на нее и начал разговор, который я никогда не забуду:
— Ты беременна?
— Да, я должна родить через пару недель.
— Ты что, специально забеременела?!
— Да, я давно хотела ребенка.
— И ты собираешься кормить грудью?
— Ну как бы планирую, да.
— О, так ты собираешься стать коровой! Это отвратительно!
Сестра схватила меня за руку и удержала, потому что я собиралась высказать все, что о нем думаю. Прошло 10 лет, а я до сих пор не могу смириться с тем, что он так сказал. © Kimberly Davies / Quora
- Беременная, попала в аварию, стукнулась лбом. Через пару дней синяк сполз под глаза — пришлось спасаться солнцезащитными очками. Как-то выходим с мужем из подъезда, беру его за руку и он мне выдает: «Милая, может, я в сторонке от тебя пойду, а то мне стыдно. На дворе январь, ты в очках — сразу понятно, что синяки прячешь. Все думают, что я тебя побил». Посмеялись и пошли за руку. И ловили всю дорогу взгляды: я — сочувственные, он — презрительные. © Подслушано / Ideer
- У моего мужа есть брат-близнец. Когда их мама была ими беременна, тогда еще, в далеком 1985 году, УЗИ не было. Врач начала щупать живот и заявила, что там осьминог какой-то — уж больно много ножек-ручек! © Подслушано / Ideer
- Во время обеих беременностей я была довольно маленькой — мои дети предпочитали расплющивать мои внутренности, а не «выскакивать» наружу. Люди удивлялись, когда я говорила им, что беременна, даже в 38 недель. Меня это не обижало, даже наоборот.
Но вот иду я по улице в обтягивающей футболке, под которой отчетливо выделяется маленький живот, и встречаю знакомую: «Ой, а вы оставили ребенка дома?» Я уставилась на нее. Потом посмотрела на свой живот и ответила: «Нет. Он все еще здесь». © Lesley Ann Barklay / Quora
- На протяжении всех 3 беременностей я часто ходила в тренажерный зал. У меня не было никаких осложнений, и я родила здоровых детей. Врачи всячески поощряли мои тренировки. Я на 6-м месяце беременности, упражняюсь. И тут мужчина делает мне замечание, мол, заниматься спортом во время беременности вредно для ребенка. Как меня это взбесило! Я повернулась к нему и спросила: «Да? А у вас были похожие проблемы во время беременности?» © Kathryn / Quora
- Моя жена была на 8-м месяце беременности. Она только что познакомилась с моим двоюродным братом. И он такой без обиняков говорит: «Ты просто беременна, да?» Но она, не растерявшись, ответила: «Нет, я просто толстая». Тогда я понял, что у меня жена со стальными нервами. © Stephen Doherty / Quora
- Я была беременна третьим ребенком. Мой первый визит к врачу. Он представился и заявил: «Итак, я здесь, чтобы убедиться, что эта беременность пройдет нормально. Но что мы собираемся сделать, чтобы это не повторилось?» Все мои (теперь уже 5) дети были запланированными и долгожданными. © Elizabeth Andrew Bigley / Quora
- Моя сестра вышла замуж за разведенного мужчину. Ну вышла и вышла, вроде бы любовь, все дела. Живем далеко друг от друга, очень подробно личную жизнь не обсуждаем. А тут звонит в истерике — беременна. Я удивляюсь, мол, чего грустить-то, радость такая. А она поведала, что муж ушел от первой жены, потому что та поправилась после родов. И когда сестра сказала ему, что беременна, он молча пошел и выдал ей диету. Сказал: «Поправишься больше чем на 6 килограммов за беременность — сразу ухожу». © Подслушано / Ideer
- Меня абсолютно серьезно как-то убеждали, что во время беременности твердую пищу есть нельзя. Надо только жидкие кашки, пюре есть. Так как еда падает «вниз» и бьет ребенка по голове. От этого он может получить сотрясение мозга. По этой же причине беременным нельзя есть мороженое — мозг ребенка «замерзнет». И горячее тоже нельзя есть — ребенок в утробе «сварится». И это мне говорила женщина, у которой уже были дети. © Unknown author / Pikabu
В женском организме во время беременности происходит много разных изменений, отчего некоторые будущие мамы начинают чудить. И таких историй о странных предпочтениях беременных женщин намного больше, чем кажется.
AdMe/Народное творчество/10+ женщин рассказали о странных фразах, которые им доводилось слышать в свой адрес, когда они были беременны
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