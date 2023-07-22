10+ женщин рассказали о странных фразах, которые им доводилось слышать в свой адрес, когда они были беременны

Порой создается впечатление, что беременность влияет не только на саму будущую маму, но и на людей вокруг нее. Родственники начинают предъявлять странные претензии. Врачи в разговоре с пациенткой включают своеобразный и неуместный юмор. А незнакомые люди и вовсе считают, будто знают, что хорошо для женщины в положении, лучше нее самой.