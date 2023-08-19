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10 переписок с мамами, которые заслужили чемпионский пояс по остротам

Народное творчество
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Общение с мамами не всегда сводится к тому, что они уточняют, покушал ли ты, надел ли шапку и когда будут внуки. Порой они отчебучиваются такие шуточки и подколы, что не поймешь, то ли хохотать в голос, то ли идти жаловаться папе. Герои нашей подборки решили поделиться такими примерами переписок, когда мамы удивили их своим чувством юмора.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: SSD80 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: mems.baker / Pikabu

Привычка шокировать неожиданной остротой — черта, присущая не только мамам. Папы тоже частенько любят похвастаться своим пикантным чувством юмора.

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AdMe/Народное творчество/10 переписок с мамами, которые заслужили чемпионский пояс по остротам
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