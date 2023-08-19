10 переписок с мамами, которые заслужили чемпионский пояс по остротам

Общение с мамами не всегда сводится к тому, что они уточняют, покушал ли ты, надел ли шапку и когда будут внуки. Порой они отчебучиваются такие шуточки и подколы, что не поймешь, то ли хохотать в голос, то ли идти жаловаться папе. Герои нашей подборки решили поделиться такими примерами переписок, когда мамы удивили их своим чувством юмора.