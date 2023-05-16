10 признаков того, что работодатель выжмет из вас все соки и даже капельки не оставит

Пользователи соцсетей поделились своим печальным опытом в сфере занятости. Мы внимательно изучили их истории и заметили признаки, которые позволяют вычислить плохих работодателей если не с первого, то со второго взгляда.

В вакансии обещают работу в «молодом и дружном коллективе»

Есть несколько типичных фраз в вакансии, которые сразу должны насторожить. В целом действует правило: чем более общие фразы пишут, тем «мутнее» должность, да и сама компания. «Молодой, дружный коллектив» — набрали амбициозных, пафосных, но не самых умелых работников, и новенькие там типа мусора. «Всегда быть на связи» — прощай, личная жизнь. «Презентабельный внешний вид» — вроде по делу, но основная масса людей понимает, что на собеседование не ходят в трениках. Значит, если не милая моська и стройные ноги, можно не тратить время. © Конфуз / ADME

Работодатель заявляет, что вы — одна семья

На работу мы ходим, чтобы получать деньги. Заявляя, что офис — это семья, начальник, скорее всего, ожидает от сотрудника, что тот будет отдавать всего себя работе. Что есть наглая манипуляция, конечно же. Когда начальство говорит: «Мы тут все — одна семья, все в одной лодке». На практике это значит, что денег не увидишь, а ишачить придется за себя и за того парня. © Лживый Кусь / ADME

Как только такое говорят, понимаешь, что будет кидалово. © Конфуз / ADME

На работе есть проблема с посещением туалета

Тревожно, когда начальство считает, что сотрудники не должны отвлекаться от работы даже ради таких «низменных потребностей», как посещение санузла. Мне на полном серьезе начальник приказал телефон брать с собой в туалет. И бланки заказов. А то ж, я пока там, контрагенты звонят. Мол, не дозвонятся, отвернутся от нас, бизнесу убытки. Я вышла из этой ситуации так. Когда требовалось уходить в туалет, я просто просила мастера или технолога записывать за меня, благо менеджерский «аквариум» находился прямо в цеху. © Lisoid / Pikabu

Было мне лет 18, устроился в магазин. Я почуял подвох в первый же рабочий день, когда захотел в туалет, а некуда. На мой нескромный вопрос: «А где туалет?» напарник ответил: «В соседнем здании спросишь на входе охранника Васю, с ним у нас договоренность, он тебя пропустит в их туалет». Я: «А если смена не Васи?» Мне в ответ: «Тогда терпи до дома». © madlexx / Pikabu

Весь коллектив должен подстраиваться под странные привычки шефа

Придя на работу, вы узнаете, что там есть какие-то свои негласные порядки, которые противоречат трудовому кодексу, здравому смыслу или и тому и другому. Пришла на работу, а там правило: руководитель может прийти к концу рабочего дня и все сидят и ждут, пока она наработается. Проработав так пару месяцев, я разозлилась и стала уходить вовремя. Потом и вторая сотрудница «взбунтовалась». Сейчас руководитель бесится, что к ее приходу почти никого нет. А я кайфую и иду домой без всяких угрызений совести, что так вероломно посмела покинуть работу в свое личное время. © Чёрная Жемчужина / ADME

Начальство заставляет человека работать, даже если тот плохо себя чувствует

Некоторые начальнички очень любят фразу «У нас тут не болеют». Или же создают работнику такие условия, что он сам будет стремиться скорее выйти с больничного. Был у меня начальник. Поручения давал настолько завуалированные, что непонятно было, чего он хочет. Потом приговаривал: «Какие же вы все необразованные». Заставлял сидеть допоздна. А как все сделаешь, на следующем совещании оказывалось, что это было делать не нужно. О боже, как вспомню, так вздрогну. Однажды у меня температура поднялась, я хотела отпроситься, а он говорит: «Надо остаться и доделать работу». Тут я не выдержала и наорала на него. Уволилась и в эту контору больше ни ногой. © Boogi2908 / ADME

Руководство ставит задачи, которые нереально выполнить

Начальство, словно мачеха Золушки из сказки, дает невыполнимые задания. Помните? «Дров на месяц наколи, на год кофе намели, посади среди цветов сорок розовых кустов». Такой руководитель и правда не понимает, что его требования выполнить невозможно. Работала в техподдержке. На меня пожаловался супервайзер моему менеджеру из-за того, что я — та-дам! — не уходила на перерывы по расписанию. Почему? Потому что на перерыв можно было уйти, только закрыв все мейлы и чаты. При этом принимать новую работу мы были обязаны даже тогда, когда до перерыва осталась 1 минута. Бывали случаи, когда мы сиднем просиживали весь день, не разгибаясь. © Noname / ADME

На работе царит тяжелая атмосфера

Хорошо, если вы приходите на собеседование прямо на место будущей работы. Потому что тогда у вас есть возможность сразу оценить микроклимат в коллективе. Тревожными звоночками будут следующие вещи. Ни один человек в офисе не улыбается. Когда заходит начальник, с ним никто не здоровается или же при появлении шефа воцаряется гробовая тишина. © Jimmy Flynn / Quora

Сотрудник, работавший до вас, уволился «просто так»

Если вы приходите на место другого человека, то полезно узнать, почему он уходит. Формулировка «по собственному желанию» может скрывать неприятную историю. Конечно, мы не имеем в виду такие ситуации, как рождение ребенка или переезд. Люди не бросают работу просто так, если не случилось что-то серьезное. Когда на собеседовании ваш интервьюер не говорит о настоящей причине увольнения сотрудника или делает это как-то расплывчато, подумайте дважды, прежде чем соглашаться на эту работу. © Matt Bennett / Quora

Потенциальный работодатель ведет себя высокомерно с обслуживающим персоналом

Обратите внимание, как ваш потенциальный начальник относится к людям, которые ниже его по статусу. Скорее всего, он так же будет вести себя и с вами. Собеседования часто проводят вне офиса — в кафе, ресторанах. Если я вижу, что будущий работодатель проявляет неуважение к официанту, это красный флаг. Надо уважать любой труд, независимо от занимаемой должности. © Jake Wilder / Quora

На работе есть проблемы с отпуском

Чтобы хорошо работать, надо хорошо отдыхать, но не все начальники с этим согласны. Я учитель. Помогала делать заявку на грант. Перед отпуском подхожу к завучу: «Давайте я вам все объясню, распишу». В ответ услышала, что ей некогда и ничего не надо. Настает отпуск, раннее утро. Меня будит звонок от завуча: «Дратути, надо помочь, срочно сегодня», перед фактом меня ставит и давит на огромный моральный долг перед школой. Я обычно трудоголик, но это было такое превосходное чувство — сказать ей в ответ: «Уважаемая, я всего лишь маленький учитель и у меня отпуск. А вы — целый завуч, у вас очень серьезный моральный долг и рабочее время. Берегите там себя, всех благ». Это очень круто, смочь наконец постоять за себя. © MestVrednaya / Pikabu

Ушла недавно в долгожданный отпуск, который мне откладывали трижды. Дела оставила на своего зама. И здесь следует упомянуть, что зама этого я не нанимала. Ее взяли по блату. Она какая-то дальняя родственница начальства. Через 3 дня написал руководитель, что все пропало, зам ни с чем не справляется, ничего найти не может, ничего не знает, и попросил меня срочно вернуться на работу. Прислала ему мое фото из Камбоджи 3-летней давности с большим стаканом коктейля на фоне морского заката и написала, что обязательно выйду на работу, если мне возместят все понесенные расходы на покупку тура. Через час задумчивой тишины он мне отвечает, мол, продолжай отдыхать, сами разберемся, но если не разберемся, то оплатим расходы на работу по удаленке на пару часов в день. А я со спокойной совестью пошла дальше раскидывать навоз в теплице. © eternidade / Pikabu