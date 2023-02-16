10 признаков того, что с этим работодателем каши не сваришь

Люди, которые уже набили шишки в сфере занятости, решили поделиться в соцсетях своим печальным опытом. Мы изучили их истории и собрали в этой подборке признаки, которые можно считать тревожными сигналами для любого работника.

Начальство неохотно обсуждает вашу зарплату

Если руководство юлит при обсуждении вопросов, связанных с зарплатой, — это тревожный сигнал. В конце концов, вы на работу ходите за деньгами, это не благотворительность и не хобби. Мой брат устраивался на работу в филиал одной очень известной фирмы, производящей телефоны. Полгода его мурыжили собеседованиями. Наконец говорят: «Берем тебя на испытательный срок». Он спрашивает: «А какая зарплата у меня будет после прохождения испытательного срока?» Начальник на него странно посмотрел и сказал: «Алексей, вы задаете неприличные вопросы. У нас не любят меркантильных людей». Он там месяца 4 поболтался и уволился. © KeraTamara / Pikabu

Коллегии и руководители звонят вам в нерабочее время

Если начальство звонит в обеденный перерыв, это плохо. Еще хуже, если шеф или коллеги пишут вам по работе в мессенджерах в любое время дня и ночи. Сообщения от начальства в личку во вторник вечером или в солнечный воскресный день... Если шеф пишет вам, когда остальной мир живет своей жизнью, то стоит задуматься. Скорее всего, вам с такой работой тоже придется отказаться от своей жизни. © Matt Bennett / Quora

Работодатель выдвигает невыполнимые требования

Уже на этапе собеседования о работодателе можно многое понять. К примеру, вас спрашивают, когда вы сможете выйти на работу. Если требуется переезд, то очевидно, что это не происходит по щелчку пальца. Однажды я проходила собеседование в компании, для работы в которой мне предстояло переехать на другой конец страны. Было 3 раунда собеседования. После финальной части прошел месяц молчания. И тут от них предложение: я принята, но у меня менее 24 часов, чтобы сказать, согласна я или нет. Может, я бы и переехала за 3 тыс. км от дома, но я даже никогда не была в том городе: все этапы собеседования проходили онлайн. А им требовалось, чтобы через 6 дней я вышла на работу. Времени на подготовку и переезд у меня не было. Я отказалась. © aattanasio2014 / Reddit

Наниматель часто использует слово «семья»

Иногда от начальства можно услышать: «Мы все здесь одна большая семья». Возможно, таким образом вами пытаются манипулировать. Слово «семья» — это буквально огромный красный флаг. На работу вы идете, чтобы зарабатывать деньги, двигаться вперед, а не быть семьей. Если в компании говорят, что все они — одна большая семья, то это означает, что есть несколько человек, которые диктуют правила, а остальные должны подстраиваться. Иначе последних уволят. Уверен, вы хотите быть частью команды, а не некоей семьи. Команда движется вперед. А семья ссорится, играет в любимчиков и т. д. © Harold M. Smith / Quora

Работая в этой организации, вы выглядите уставшим и разбитым

Наши переживания сказываются на внешнем виде, и окружающие это замечают. Вы можете и сами заметить, что плохо выглядите. Или же вы приходите домой после рабочего дня, а ваши близкие и друзья спрашивают, все ли в порядке. Если подобное стало наблюдаться с тех пор, как вы получили новую работу, то это означает, что с новой работой что-то не так. © Henry Landau / Quora

В фирме высокая текучесть кадров

Частая смена кадров в компании — это тревожный звоночек. Прежде чем устроиться работать в новую организацию, по возможности попробуйте навести о ней справки и узнать, почему уходит человек, который работал там до вас. «Я новенький! Он новенький! Все новенькие!» Если компания совсем не развивается, то в ней, вероятно, высокая текучесть кадров. Вы тоже будете новичком, пока не станете безработным. © Matt Bennett / Quora

Вам приходится часто перерабатывать

В наши дни, к сожалению, переработками никого не удивишь. Однако есть вещи за гранью разумного. Вот красные флаги плохой фирмы. Вам обещают предоставить бесплатный ужин от хорошего кафе, если вы останетесь на рабочем месте после 7; тренажерный зал в офисе; вам нужно держать на работе запасной костюм; бесплатные услуги прачечной; неограниченный отпуск. Перевод: «Вы никогда не покинете офис». © ohio_redditor / Reddit

В фирме игнорируют обеденный перерыв

Некоторые начальники берут с собой обед из дома и ждут, что подчиненные последуют их примеру. Вместо прогулки во время обеденного перерыва человек оказывается попросту заперт в офисе. Первый день на новой работе. Время обеда. Смотрю, в кабинете никто не одевается. Странно, ну ладно. Взяла сумку и говорю всем: «Я на обед!» Начальница противным голосом: «Вообще-то у нас не принято уходить на обед. Люди берут с собой из дома. Вот Катя булочку с чаем пьет, и все». Когда меня принимали на работу, об этом вообще ни слова не сказали. Я разозлилась, но холодно выдала: «У меня гастрит, и мне нужен горячий суп. Вы мне новый желудок подарите?» На работу меня принимал совсем другой человек, а это начальница — его зам. В итоге мы с ней не сработались, конечно. Но не жалею, что ушла оттуда. © KeraTamara / Pikabu

На работе царит токсичная атмосфера

Помимо токсичных начальников, бывают также и сотрудники, которые ведут себя грубо, эгоистично, распространяют негатив. Но их терпят, потому что либо они дружат с кем-то из высокопоставленных лиц, либо директор считает их слишком полезными для того, чтобы уволить. Если ваш начальник всегда кричит, а ваши коллеги всегда напряжены, то это тревожный сигнал. Вам не подходит эта работа. © Henry Landau / Quora

Слишком радужные перспективы