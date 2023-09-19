10 ситуаций с таксистами, попав в которые думаешь: «Это только мне так везет?»

Все люди, которые вызывали такси, хоть раз да и попадали в забавные, а иногда странные ситуации. То таксист заблудится, то не заметит, что нужно детское кресло, то вместо обычного водителя подъедет бизнесмен под прикрытием. Сегодняшняя статья описывает случаи, в которых каждый найдет что-то знакомое.

Некоторые таксисты придерживаются девиза «Движение — это жизнь», поэтому ждут подальше от обозначенного места, чтобы пассажир пробежался перед поездкой

Обидно, наверное, бывает таксистам, которые и через приложение заказы берут, и в «злачных» местах вроде аэропортов поджидают клиентов

Мы уверены, что в такси работают асы своего дела. Но это ведь не значит, что можно наплевать на безопасность

Интересно, куда постоянно девается сдача

Некоторые таксисты словно хотят проверить своих пассажиров на уровень знания города

С этим водителем и не поспоришь. Хотя погодите-ка...

Ну а почему по городу так много похожих машин ездит?

А иногда подворачивается такое везение, что до места назначения тебя везет не рядовой таксист, а человек из списка великих мира сего

Грузчиком он не нанимался, но за крупногабаритный багаж дополнительные деньги возьмет. Логично

Каждая мама закаляла свои нервы, проходя квест под названием «Вызови авто с детским креслом»