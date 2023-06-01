10 твитов, которые доказывают, что у кассиров не только железные нервы, но и уникальный склад ума

Общение с кассирами и продавцами в большинстве случаев, как правило, ограничивается парой стандартных вопросов и фраз. Естественно, мы тут же забываем об этом, переступая порог магазина. Однако порой, если к этому располагают обстоятельства и настроение, они могут отчебучить такое, что покупатель еще долго будет вспоминать и пересказывать друзьям.