10 твитов, которые доказывают, что у кассиров не только железные нервы, но и уникальный склад ума
Общение с кассирами и продавцами в большинстве случаев, как правило, ограничивается парой стандартных вопросов и фраз. Естественно, мы тут же забываем об этом, переступая порог магазина. Однако порой, если к этому располагают обстоятельства и настроение, они могут отчебучить такое, что покупатель еще долго будет вспоминать и пересказывать друзьям.
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Для продавцов работа тоже не всегда ограничивается стандартным и, будем честны, скучным общением. Порой покупатели умудряются выкинуть нечто такое эпичное, что по этим событиям работникам впору писать мемуары или выступать со стендапом.
AdMe/Народное творчество/10 твитов, которые доказывают, что у кассиров не только железные нервы, но и уникальный склад ума
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