10 вещей, которые мы чистим и стираем слишком часто. И этим вредим им

Уборка и наше стремление сохранить все безупречно чистым иногда могут больше навредить, чем принести пользу. Некоторые вещи не требуют частого мытья и нуждаются в особом уходе. Чугунные сковороды, мебель из дерева и даже джинсы могут испортиться от нашей излишней заботы.

Полотенца

Совсем не обязательно стирать полотенца каждый раз после использования. Можно спокойно пользоваться одним полотенцем на протяжении недели, если только будете следить за тем, чтобы оно было хорошо высушено. Сушка полотенец не только сэкономит время на стирке, но и сохранит их в отличном состоянии.

Мебель из дерева

Оказывается, спреи на восковой основе для протирания деревянной мебели могут образовывать маслянистые отложения. Спреи притягивают больше пыли и грязи, если использовать их чаще 1–2 раз в месяц. Если вы привыкли протирать мебель каждый день, лучше это делать обычной сухой тканью.

Чугунные сковороды

Вам, наверное, не раз хотелось отмыть чугунные сковороды средством для мытья посуды после приготовления еды. Но делать так категорически нельзя: они вредны для чугуна. Правильнее использовать раствор из небольшого количества крупной соли и воды, чтобы удалить пригоревшие остатки еды. Важно высушить сковороду после мытья, прокалить ее, потому что даже несколько капель воды могут вызвать ржавчину. Не стоит мыть чугунную сковороду часто. Если вы можете очистить ее, просто протерев, остановитесь на этом. А небольшое количество оставшегося масла на посуде из чугуна не проблема.

Зеркала

Ежедневное распыление средства для мытья стекол на зеркало может повредить его. По краям или даже посередине могут появиться черные пятна. Чтобы избежать подобных проблем, лучше мыть зеркало не чаще раза в неделю.

Плита

Даже если вы готовите ежедневно, нет причин тщательно мыть плиту каждый раз, если только она сильно не испачкалась. Ведь во время приготовления еда не соприкасается с поверхностью плиты, а нагревание на высокой температуре эффективно уничтожает микробы. Просто протирайте ее после готовки и мойте раз в месяц.

Свитеры

Свитеры можно надевать несколько раз, прежде чем их нужно будет постирать. Лучше — после 6 носок, если вы носили их с майкой. Слишком частая стирка может повредить шерстяные вещи и они быстро потеряют форму.

Джинсы

Джинсовые штаны достаточно стирать после 4–5 носок. Интересно, что производители денима даже рекомендуют делать перерыв между стирками джинсов до 6 месяцев. Чтобы ваши джинсы оставались свежими, можно положить их в морозильную камеру на ночь. Вы также можете сделать освежающий спрей из 1/4 стакана медицинского спирта, 1/4 стакана воды и 3 капель эфирного масла лаванды.

Пижамы

Стирайте их примерно раз в неделю или каждые 3–4 дня, если потеете во сне.

Однако стоит отметить, что если носить пижаму весь день, то придется стирать ее чаще. Принимайте душ перед сном, чтобы пижама оставалась свежей.

Чайник из глины

Не рекомендуется использовать моющие средства для чайников из глины. Глина впитывает аромат вашего чая и улучшает вкус напитка с каждой заваркой. Достаточно выбросить использованные чайные листья и быстро ополоснуть чайник горячей водой.



Сотовый телефон

Как бы вам ни хотелось протирать ваш телефон каждый день, в этом нет необходимости. Вместо этого возьмите за правило мыть руки, прежде чем касаться сенсорного экрана. Лучше вытирать телефон раз в неделю антибактериальной салфеткой.