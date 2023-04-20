11 естественных вещей, которые маркетологи превратили в проблемы и пытаются навязать нам свое мнение

Порой производители товаров настойчиво пытаются навязать нам свою продукцию, создавая проблемы на пустом месте. Благодаря чему, к примеру, мы начинаем стесняться совершенно естественного для женщины целлюлита или пытаемся добиться исчезновения лишних складок на животе. Мы узнали, какие «проблемы» внушили нам маркетологи и как они влияют на нашу жизнь.

Естественные выделения

Долгое время женщины переживали из-за своих выделений, а производители прокладок напористо пытались помочь нам решить эту «проблему». Но в действительности это совершенно естественный физиологический процесс, из-за которого совсем не стоит краснеть. Если же выделения начинают серьезно беспокоить вас, то лучше обратиться к врачу, а не покупать гору прокладок. Гинекологи предупреждают, что частое использование ежедневных гигиенических прокладок может вызвать раздражение у некоторых женщин.

Недостаточно светлые белки глаз

Яркость цвета глаз напрямую зависит от светлости склеры (белка глаза). Именно поэтому глазные капли, которые сужают сосуды и делают склеру белее, набирают популярность. Кроме того, сегодня можно отбелить глаза с помощью операции.

Некоторые эксперты не рекомендуют прибегать к таким методам: глазные капли обладают временным эффектом, а организм может негативно отреагировать на воспаление. Кроме того, при такой операции удаляются нормальные сосуды. Усердное стремление к достижению эстетического эффекта может иметь серьезные последствия для здоровья. Обычно незначительное покраснение белков глаз неопасно. Однако, если белки сменили цвет или краснота глаз сопровождается другими симптомами, необходимо обратиться к врачу, а не пытаться «отбелить» глаза. Недавно увидел рекламу средства, которое делает белки глаз белее. Кажется, пора начинать беспокоиться. © ALoudMeow / Reddit

Невыраженная талия и «животик»

Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News , Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

К сожалению, до сих пор бытует мнение, что у женщин должна быть узкая талия и плоский живот. Тем временем даже у худощавых дам есть небольшой живот, а талия не выражена. Однако это совершенно нормально. Ведь не все типы фигуры характеризуются выразительной талией, например «прямоугольник» и «яблоко». Тем не менее каждый тип фигуры имеет свои преимущества, которые можно подчеркнуть с помощью одежды. Необязательно делать акцент именно на талии. Выпирающий животик тоже абсолютно естественное явление. Специалисты говорят, что небольшой процент жира необходим для здоровья женщины, а чрезмерное его снижение может негативно сказаться на организме.

Секущиеся кончики

Иногда в рекламе посеченные концы волос называют чуть ли не болезнью. Разные шампуни, маски и кондиционеры предлагаются в качестве решения проблемы. Однако уже посеченные кончики невозможно «склеить» обратно, выход один — ножницы. А средства могут только временно улучшить внешний вид волос. Чтобы снизить вероятность появления секущихся кончиков, стоит использовать увлажняющие продукты и реже укладывать волосы утюжком.

Волосы в носу

Многие люди считают, что наличие волос в носу неприемлемо с гигиенической точки зрения и вызывает отвращение. Поэтому они стремятся избавиться от них, используя триммеры, воск, пинцет или даже прибегая к лазерной эпиляции. Волосы в носу выполняют важную функцию фильтрации воздуха, удерживая пыль, грязь и другие частицы, которые могут оказаться вредными для организма. Их удаление может вызвать негативные последствия, такие как вросшие волосы или дерматит в носовой полости. Поэтому не стоит избавляться от волос в носу, если они не вызывают дискомфорта. Если же они причиняют неудобства, то лучше использовать специальные ножницы для стрижки, а не триммеры или другие средства, которые могут повредить кожу в носовой полости.

Сальные нити на лице

Часто сальные нити ошибочно принимают за черные точки. Но на самом деле это небольшие скопления масла в порах, которое не забивают их, а, наоборот, очищают. Сальные нити, в отличие от черных точек, имеют светлый цвет и плохо выдавливаются. Индустрия косметологии получает большую прибыль за счет продажи различных масок, полосок для носа, а также процедур по очищению кожи, иногда называя абсолютно нормальные поры забитыми.

В отличие от черных точек, которые являются формой угревой болезни и требуют лечения, сальные нити, по мнению дерматологов, не нуждаются в особом внимании. Их не следует выдавливать или удалять самостоятельно. Если желаете уменьшить их заметность, можно использовать скрабы или полоски для носа, но не стоит ожидать долгосрочного эффекта.

Маленькие карманы на женских штанах

Многие дизайнеры женской одежды создают брюки и джинсы с маленькими карманами или даже без них. По их мнению, карманы портят силуэт и лишают женственности. Скорее всего, это делается для того, чтобы женщины чаще покупали сумки и клатчи. Кроме того, такие решения позволяют производителям экономить на ткани. Я даже заметил, что на мужских пижамах всегда есть карманы, а на женских — нет. © oakXXIII / Reddit

«Опасный» глютен

Глютен — это белок, который присутствует в пшенице. В настоящее время многие люди предпочитают безглютеновую диету, полагая, что этот белок является вредным и может помешать похудению. Благодаря популярности этой диеты, производители продуктов питания с маркировкой «без глютена» получают большую прибыль, поскольку цены на такую продукцию значительно выше, чем на обычные продукты. Глютен присутствует в рационе людей еще с тех времен, когда только начали печь хлеб. Он противопоказан лишь людям с непереносимостью или аллергией на него. Для большинства глютен безвреден. Отказ от него не всегда приводит к снижению веса, так как есть и другие важные факторы, например количество сахара в рационе.

«Неправильное» лицо

В социальных сетях часто появляются фото девушек с «идеальными» чертами лица: узким носом, высокими скулами и точеным подбородком. Именно поэтому контуринг и его компоненты, такие как бронзеры, хайлайтеры и кисти к ним, стали очень популярными. Но все лица уникальны и прекрасны по-своему, а знаменитости часто используют фотошоп и специальные фильтры в соцсетях. Косметические компании заставляют людей думать, что структура их костей неправильная, и продают бронзеры, чтобы женщины могли «исправить» лицо. Я работаю визажистом более 10 лет. Мы всегда немного контурировали лицо, но не настолько же, как сейчас. © Unknown author / Reddit

Низкий иммунитет

Далеко не каждый человек страдает от низкого иммунитета и нуждается в его укреплении. Но многие производители строят свою рекламу именно на этой «проблеме». Тем не менее «волшебные» продукты, которые обещают повысить защиту от вирусов и бактерий, скорее всего, не справятся с этой задачей. На данный момент не существует гарантированных способов укрепить иммунитет. Ученые рекомендуют только вести здоровый образ жизни.

Целлюлит

Существует мнение, что целлюлит на коже является признаком лишнего веса. Однако это убеждение ложно, так как целлюлит может появляться даже у людей с нормальным весом. Реклама «лечения» целлюлита распространяет миф о том, что это заболевание, и продвигает средства, которые не всегда эффективны. Моя девушка очень стесняется целлюлита. Из-за него она не носит короткие шорты или юбки. Я никак не могу убедить ее, что все нормально. © bigegosmall****s / Reddit

Целлюлит — это не проблема, и он невреден. Но подают его именно так, и я вижу целую кучу продуктов, обещающих его убрать. © p*****n-shots / Reddit