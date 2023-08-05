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11 героев, чье хорошее настроение украли наглецы. Но некоторых обидчиков жизнь все же проучила

Народное творчество
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Жизнь была бы чуть менее увлекательна, если бы не люди, чье второе имя — бестактность. Они дарят нам тысячи пусть и не очень позитивных, но ярких воспоминаний. Благо встречаются такие люди во всевозможных местах: на улице, в транспорте, в магазинах, да даже дома. Мы отправились в интернет на поиски историй о наглецах и показываем вам лучшие.

А в бонусе рассказываем о животных, с чьим «беспардонным» поведением ничего нельзя сделать — можно только умиляться.

  • Зашла я в магазин одежды. Выбираю платье. Спрашиваю консультанта, есть ли размер S. Она усмехнулась, осмотрев меня, и снисходительно проговорила: «Что вы, это явно не ваш размер. Я ношу S, а вы хорошо если в М влезете». От наглости я на секунду замерла, но потом все же собралась и попросила принести. Жалобную книгу. © Подслушано / VK
  • Стою в метро на станции, жду поезд. У меня 2 больших пакета, которые я специально поставила к стене, чтобы они никому не мешали. Мимо пробегает бабка, сначала толкает меня, проходит дальше, потом возвращается, пинает мой пакет и уходит вдаль под мое возмущенное: «Это что вообще?» Мне, кстати, еще и недовольный взгляд достался после моей фразы. Я в шоке. © Подслушано / Ideer
  • Пришла я в стоматологию, мне снимали швы с десны после удаления 2 корней. Сидела по талону в очереди, через пару минут поймала на себе пристальный взгляд какой-то бабульки в другом конце коридора. Пялилась внаглую. Минут через 10 мне надоело ее наглое разглядывание, и я начала смотреть на нее в упор, не сводя глаз и не моргая. Она психанула через 5 минут и ушла с криками: «Развелось хабалок». Вся очередь в шоке, они даже не поняли, на кого она орала. То-то же, нечего пялиться так беспардонно! © Подслушано / Ideer
  • Столкнулась с одноклассницей в парке развлечений. К тому моменту было уже 10 лет, как мы окончили школу. Я была там с несколькими друзьями, она — с мужем и 2 детьми. Ее детям на вид было 8–10 лет. Одноклассница спросила, есть ли у меня дети. Я ответила, что нет и что я не замужем. Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Что с тобой не так?» Я была так шокирована тем, насколько грубым и навязчивым был ее вопрос, что ответила: «Я разборчива». Лучше бы спросила ее, есть ли какие-то сроки для женитьбы и рождения детей, потому что мне никто не рассказывал об этом. © Leah Stranathan / Quora
  • Заказала пиццу. Курьера долго не было, поэтому я нервно ходила у окна и периодически выглядывала из него. И вот он, момент истины. Подъехал мой рыцарь на мопеде с едой. Слезает с железного коня, открывает коробку и начинает снимать с пиццы колбаски. Затем закрывает крышку, вытирает руки об себя и идет в сторону подъезда. Пока паренек поднимался, у меня весь аппетит пропал. И я тупо не открыла дверь. Решила, что лучшим наказанием будет, если у него вычтут пиццу из зарплаты. Раз уже попробовал, пускай и доедает. Трезвонил в двери, но я не обращала внимания. Есть какое-то название у фобии по отношению к доставкам еды? У меня, по ходу, она появилась. © Палата № 6 / VK
  • Мама — врач, и меня отправляли в школу хоть с температурой, хоть с отитом. Папа — штукатур, и ремонт дома идет всю мою жизнь. Дедушка — тренер по шахматам, а мне даже не рассказал, как ходят фигуры. Бабушка всю жизнь работает поваром, но я даже гречку варить училась по интернету. А когда я устроилась на хорошую работу, все начали говорить, мол, у тебя же есть деньги. Есть, родные мои, но не для вас. Как для меня в детстве не было у вас ни нормальных условий, ни лечения, ни образования. © Подслушано / Ideer
  • Общалась однажды с интересным мужчиной. Умен, довольно симпатичен, еще и знаки внимания оказывал. Все вроде бы шло к тому, чтобы дружба переросла в серьезные отношения. Но в последний момент он дал заднюю. Да еще и успел наговорить гадостей: что я, дескать, сама навязывалась, а ему со мной было неинтересно. Моя подруга, когда узнала об этом, позвонила этому пижону и заступилась за меня. Так поставила на место, что он ничего ответить не смог.
  • У меня нагло свистнули банку с хомяком. Банку с хомяком! Прямо из трамвая! Пошла проезд оплачивать, хомяк сидел в 3-литровой банке. Я без задней мысли оставила его на сиденье, возвращаюсь — а там ни хомяка, ни банки. Я в шоке! И ведь ребенку надо было как-то объяснить. © Подслушано / Ideer
  • Шла со своими 2 детьми. Впереди нас шел мужчина, и тут он внезапно остановился. Мой сын не был готов к этому, поэтому, конечно, врезался в него. Мужчина начал ругаться на моего бедного 8-летнего сына. А я посмотрела на него и сказала: «И вам счастливого Рождества». Тот заткнулся и ушел. © Sally Hopping Riley / Quora
  • Однажды мой коллега попросил у меня на время машину. На следующей неделе вернул автомобиль и сказал: «Я наполнил бензобак». Он действительно наполнил его — водой. Это был последний раз, когда я позволял кому-то взять мою машину. Между прочим, парень получил возмездие. Он женился на женщине, которую знал всего неделю. Год спустя она развелась с ним и забрала все, что у него было. © Arnold Ricktor / Quora
  • Покупаю в автомате билет на электричку (впервые за много лет пришлось так ехать за город). Только он распечатался, как меня пихает мужик и ворчит: «Давай быстрее, стоит тут, думает!» Говорю: «Можно не толкаться и быть повежливее с дамой?» Но он уткнулся в экран. Минут через 5 его настигла карма. Топал он на платформу, и тут его кто-то толкнул. Мужик этот споткнулся, да еще и кофе, кажется, пролил на себя. © Палата № 6 / VK

Бонус: наглыми бывают и животные, но это даже забавно

  • Поняла на днях, что хозяйка из меня неплохая, но вот бдительности нужно поднабраться. День рождения парня, я решила подготовиться хорошо, организовать праздничный стол, пока он на работе. С самого утра стояла на кухне, готовила различные блюда, много салатиков, мясо в духовке запекла, картошку с курочкой. Короче, все то, что у всех обычно на столах. К его приходу все красиво расставила на столе, а сама прилегла, потому что ужасно устала, еще и ноги гудели. Звонок в дверь, иду открывать, встречаю любимого. Он переоделся, сходил в душ, а я зову его к столу. Но было уже поздно. Мой наглый кот успел «попробовать» каждое блюдо, везде было чуть-чуть «надъедено». Только одно блюдо было нетронутым — котлеты из магазина у дома, которые я купила, потому что не успела сама приготовить. Обидно, но радует то, что кот мои старания оценил. © Палата № 6 / VK
  • Сегодня водитель маршрутки поделился со мной своим бутербродом. А все потому, что он своими глазами увидел, как я отпила глоток горячего кофе, открыла вкусный большой круассан и в мгновение ока ко мне подлетела наглая птица и выхватила угощение целиком. Я была то ли в восторге, то ли в культурном шоке, допила кофе и ошарашенно села в маршрутку. Спасибо доброму дядечке, без него я бы осталась голодной. © Палата № 6 / VK
  • Наш пес нашел себе пристанище в шкафу в прихожей. Постоянно туда приходит со своей подушкой и удобно устраивается среди наших вещей. Залезть туда за одеждой стало проблемой: пес ревностно оберегает свое жилище и начинает рычать. Хорошо хоть, что он там только спит.

Животные хоть и творят иногда что хотят, зато бывают сообразительнее людей. То сами себе еду добывают на кухне, то помогают хозяевам, а то и вообще жизни им спасают.

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AdMe/Народное творчество/11 героев, чье хорошее настроение украли наглецы. Но некоторых обидчиков жизнь все же проучила
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