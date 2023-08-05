11 героев, чье хорошее настроение украли наглецы. Но некоторых обидчиков жизнь все же проучила

Жизнь была бы чуть менее увлекательна, если бы не люди, чье второе имя — бестактность. Они дарят нам тысячи пусть и не очень позитивных, но ярких воспоминаний. Благо встречаются такие люди во всевозможных местах: на улице, в транспорте, в магазинах, да даже дома. Мы отправились в интернет на поиски историй о наглецах и показываем вам лучшие.