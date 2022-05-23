11 неловких ситуаций в кафе и ресторанах, с которыми каждый сталкивался хотя бы раз

Сложно представить современную жизнь без кучи заведений на любой вкус, в которых мы можем поесть вне дома — кафе, ресторанов, кофеен, столовых и точек фастфуда. И конечно, мы приходим туда, чтобы приятно провести время. Но иногда все может пойти не по плану. Например, если попадется назойливый официант.

Мы в ADME решили вспомнить, какие нелепые ситуации бывали с нами в заведениях, а в бонусе покажем, что даже доставка еды на дом иногда не обходится без «сюрпризов».

1. Когда предрассудки могут испортить даже первое свидание в ресторане

2. Когда делаем выбор не в свою пользу, а чтобы не выслушивать чужое мнение о том, кому и что должно нравиться

3. Когда вы просто хотели вкусно поужинать, но пришлось выслушать лекцию о блюде

4. Когда найти мыло — целый вызов

5. Когда не предупредили

6. Если разница в качестве не всегда заметна, то зачем переплачивать?

7. Когда хотел приодеться, но чувствуешь себя белой вороной

8. Если попался назойливый официант

9. Когда про вас немного забыл официант

10. Когда вместо общего чека стоило попросить 2 отдельных

11. Когда официант перестарался

Бонус: Даже дома может поджидать разочарование