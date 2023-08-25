11 ситуаций, которые хочется прокомментировать лишь одной фразой: «Ох уж этот XXI век»

Только мы привыкли обмениваться текстовыми сообщениями, как их сменили голосовые. Рассчитываться в магазинах теперь можно телефоном. Пухлые губы еще недавно были писком моды, а теперь все снова хотят натуральные. Порой возникает ощущение, что мы просто не успеваем угнаться за всеми изменениями, трендами и новинками.

Кучу макулатуры сменили электронные сервисы, билеты и документы. Казалось бы, так гораздо удобнее, но от форс-мажоров все равно никто не застрахован

Домашняя бытовая техника стала самостоятельной. Порой даже чересчур

На зарядку теперь не нужно ставить разве что себя

Гаджеты стали такими продуманными, что их не проведешь, даже если очень хочется

А попытки их «провести» терпят фиаско

Роботы перестали быть фантастикой, они уже проникают в разные сферы нашей жизни и здорово ее упрощают. Правда, не все к ним привыкли

На страже нашей красоты теперь стоят даже подушки

Иногда хочется, чтобы «умная» техника знала о нас хотя бы чуть-чуть поменьше. И не так явно обесценивала наши усилия

Способов общения стало больше, но легче от этого не становится

Тренды меняются со скоростью света. Даже просто успевать следить за ними — это что-то нереальное

Иногда возникает желание хоть ненадолго остановить прогресс и пользоваться вещами, к которыми мы уже успели привыкнуть