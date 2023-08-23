11 вещей, за которые зрелый человек точно не будет оправдываться перед остальными

«Рожать в 40? С ума сошла, что ли?», «Тебе уже 35, а своего угла так и нет?», «Да от чего ты там устаешь? Не вагоны же разгружаешь!» — эти и похожие фразы многие слышали в свой адрес и непременно расстраивались. Некоторые люди, к сожалению, забывают, что каждый сам вправе выбирать, как жить, каким быть и чем заниматься. И никто не обязан оправдываться за такие вещи.

Мериться приоритетами или достижениями — так себе идея. У каждого они свои

Женщина сама решает, когда ей рожать, и не должна оправдываться по этому поводу даже перед врачами (а вот им порой не мешало бы быть более тактичными)

Одни женщины чувствуют себя идеальными в размере XL, а другие — в XS. И ни одна из них не заслуживает осуждения

Гастрономические предпочтения могут меняться, ведь подобрать подходящее для себя питание бывает не просто. Но зачем критиковать содержимое чужой тарелки?

Родители вправе быть уставшими и отвлекаться от ребенка, а не суетиться из-за каждой мелочи. А вот окружающим порой лучше держать свой нос при себе

Распределение бюджета в семье может быть разным. Кому-то комфортно платить только за себя, а кто-то спокойно расплатится хоть за компанию из 10 человек

Способ появления ребенка не определяет «ценность» матери. Ее труд неоценим в любом случае

Не уметь что-то делать или бояться — нормально. Гораздо хуже попрекать таким других

Почему взрослые люди вообще должны оправдываться за то, что у них есть возможность делегировать работу, которую они сами делать не хотят?

От умственного труда тоже устают, а любителей сравнений с работой на стройке и разгрузкой вагонов хочется спросить, чем они сами-то занимаются

Если врачи говорят, что все нормально, то зачем переживать из-за скорости развития ребенка и пробовать как-то оправдаться?