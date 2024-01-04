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11 занятных вещиц, чье предназначение пришлось разгадывать всем интернетом

Народное творчество
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Иногда мы случайно находим предметы, не имея четкого представления об их назначении. Раньше мы могли только обратиться за советом к знающим людям или просто смириться с тем, что тайны некоторых вещей так и останутся неразгаданными. Но в век цифровых технологий, пользователи со всего интернета помогают беднягам во всем разобраться.

1. «Нашел эту штуку в бельевом ящике жены. Что это вообще?»

Ответ: Это же для охлаждения напитков палочка такая.

2. «Что это за пластиковые ножницы с какими-то металлическими петлями и пластиковыми зубцами? Никаких опознавательных знаков»

Ответ: Это устройство для удаления листьев растений. Берем, допустим, петрушку. Вставляем стебли в петли, придавливаем зубцами и протягиваем петрушку через петли.

3. «Что это за пластмассовая ручка? На ней сверху есть металлический треугольник, который, похоже, можно использовать для проделывания пазов в чем-нибудь»

Ответ: Резак для линолеума. Мы такой в школе использовали: можно вырезать из линолеума трафарет или даже штамп.

4. «Кто-нибудь знает, для чего использовалось это овальное стеклянное блюдо? В левом верхнем углу есть небольшая выемка»

Ответ: Это тарелка для закусок, а выемка нужна, чтобы поставить туда чашку.

5. «Нашел эту пластиковую коробочку с резиновым треугольником. Коробка открывается и закрывается»

Ответ: Это разделитель таблеток.

6. «Что это за полукруг внутри ящика письменного стола?»

Ответ: Он используется для хранения любых мелких предметов.

7. «Для чего нужен квадратный наконечник на старой картофелечистке? Даже бабуля не знает»

Ответ: Слайсер для стручковой фасоли.

8. «Что это за пластиковая штука? Она уже давно стоит в ванной комнате»

Ответ: Нужен для затягивания болта на сиденье унитаза.

9. «Какой-то непонятный керамический предмет с тупыми зубцами. Идеально ложится в ладонь»

Ответ: Это устройство для приготовления пасты из чеснока или имбиря. Ставите его на зубчик чеснока или имбирь и перемещаете его, надавливая. И, вуаля, паста готова.

10. «Нашел это в дедушкином сундуке со другими диковинными вещицами»

Ответ: По-моему, похоже на ручки для выдвижных ящиков.

11. «Подарок на новоселье. Наполовину деревянное, наполовину мраморное. Что это?»

Ответ: Это перечница с солонкой.

Фото на превью zltntdr / Reddit
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AdMe/Народное творчество/11 занятных вещиц, чье предназначение пришлось разгадывать всем интернетом
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