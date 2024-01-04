11 занятных вещиц, чье предназначение пришлось разгадывать всем интернетом
Иногда мы случайно находим предметы, не имея четкого представления об их назначении. Раньше мы могли только обратиться за советом к знающим людям или просто смириться с тем, что тайны некоторых вещей так и останутся неразгаданными. Но в век цифровых технологий, пользователи со всего интернета помогают беднягам во всем разобраться.
1. «Нашел эту штуку в бельевом ящике жены. Что это вообще?»
Ответ: Это же для охлаждения напитков палочка такая.
2. «Что это за пластиковые ножницы с какими-то металлическими петлями и пластиковыми зубцами? Никаких опознавательных знаков»
Ответ: Это устройство для удаления листьев растений. Берем, допустим, петрушку. Вставляем стебли в петли, придавливаем зубцами и протягиваем петрушку через петли.
3. «Что это за пластмассовая ручка? На ней сверху есть металлический треугольник, который, похоже, можно использовать для проделывания пазов в чем-нибудь»
Ответ: Резак для линолеума. Мы такой в школе использовали: можно вырезать из линолеума трафарет или даже штамп.
4. «Кто-нибудь знает, для чего использовалось это овальное стеклянное блюдо? В левом верхнем углу есть небольшая выемка»
Ответ: Это тарелка для закусок, а выемка нужна, чтобы поставить туда чашку.
5. «Нашел эту пластиковую коробочку с резиновым треугольником. Коробка открывается и закрывается»
Ответ: Это разделитель таблеток.
6. «Что это за полукруг внутри ящика письменного стола?»
Ответ: Он используется для хранения любых мелких предметов.
7. «Для чего нужен квадратный наконечник на старой картофелечистке? Даже бабуля не знает»
Ответ: Слайсер для стручковой фасоли.
8. «Что это за пластиковая штука? Она уже давно стоит в ванной комнате»
Ответ: Нужен для затягивания болта на сиденье унитаза.
9. «Какой-то непонятный керамический предмет с тупыми зубцами. Идеально ложится в ладонь»
Ответ: Это устройство для приготовления пасты из чеснока или имбиря. Ставите его на зубчик чеснока или имбирь и перемещаете его, надавливая. И, вуаля, паста готова.
10. «Нашел это в дедушкином сундуке со другими диковинными вещицами»
Ответ: По-моему, похоже на ручки для выдвижных ящиков.
11. «Подарок на новоселье. Наполовину деревянное, наполовину мраморное. Что это?»
Ответ: Это перечница с солонкой.