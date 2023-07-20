12 человек, которые жгут комментариями так, что мама не горюй

Когда повседневность приедается и душа жаждет развлечений, мы, как обычно, идем на различные развлекательные ресурсы. Ведь интернет — это настоящий калейдоскоп новостей, постов и прикольных картинок. Но, знаете, бывает и так, что радуют не сами посты, а комментарии под ними. Там словно разворачивается битва остроумия и фантазии. Мы думаем, не пора ли учреждать интернет-премию за самый смешной комментарий, ведь такие дарования не каждый день встретишь.