12 доброжелательных советов, от которых у молодых родителей аж подгорает

Большинство молодых родителей знает, что лучше всех в воспитании малышей разбираются те, у кого их нет, а также люди, чьи дети уже сами стали мамами и папами. Непрошенные рекомендации могут касаться чего угодно: кормления, режима сна или воспитательных моментов. Мы вспомнили 12 самых раздражающих советов, которые могут вывести из себя любого родителя.

«Малыша надо приучать есть что дают»

Не каждый взрослый способен впихнуть в себя пюре из кабачков, а многие малыши во время введения прикорма уплетают его с удовольствием. Вкусы в еде могут быть разными, и это нормально. И если малыш не желает есть суп с фрикадельками или рисовую кашу, то не стоит кормить его против воли — лучше предоставить ему возможность выбора. Ведь мы, взрослые, так и поступаем по отношению к себе. А дети ни чем не хуже.

«Декрет — это отпуск, но можно же не только отдыхать, но и свою копеечку в дом приносить»

Насмотревшись на соцсети молодых мам, которые успевают одновременно качать пресс, варить суп, играть с ребенком и протирать пол, посторонние люди пытаются внушить женщине, что ей пора тоже взять себя в руки. Им, особенно тем, у кого своих детей нет, кажется, будто у мам вагон и маленькая тележка свободного времени, которое можно потратить на получение образования или работу. Жаль, что такие советчики готовы помогать молодым мамам развиваться только на словах, а вот посидеть с ребенком их обычно не допросишься.

«Спи, пока ребенок спит»

Дети бывают разные: одни малыши с младенчества могут подолгу играть в одиночестве, пока мама успевает сделать кучу домашних дел, а другие не слезают с рук с утра до вечера. Родителям карапузов из второй категории можно только посочувствовать. И не удивительно, что у них не хватает времени и на уборку с готовкой, и на себя — приходится выбирать. Часто мамы делают выбор не в свою пользу, а окружающие принимают это, как данность. Не надо так.

«Учите ребенка делиться, а то вырастет жадиной»

Многим взрослым хочется выглядеть хорошими в глазах окружающих, поэтому они заставляют своих детей делиться их вещами даже тогда, когда малыши категорически против. Мамы и папы просто не задумываются, что такими действиями они не учат чад чему-то хорошему, а нарушают их границы. При этом сами взрослые почему-то не спешат отдать свои ценности первому встречному только для того, чтобы не прослыть жадиной-говядиной. Если вещь принадлежит ребенку и он не хочет делиться, то это его право.

«Маме нужно больше есть, чтобы молоко было жирным»

Нередко бывает так: сначала старшие родственники, особенно бабушки, советуют кормящим мамам есть побольше, чтобы грудное молоко было жирным, а потом сокрушаются, что женщины не выглядят как стройные лани. Цели благие, но всем, что мы делаем, нужна мера. Не стоит есть за двоих, если вам не хочется, иначе через год вы просто не узнаете себя в зеркале.

«Мальчика нужно растить мужчиной. Он должен уступать девочкам»

Многие любят порассуждать о том, как вырастить настоящую женщину или настоящего мужчину. Родителям последнего полагается с детства вдалбливать мальчику, что он не должен плакать и обязан всегда уступать девочкам. Возможно, эти требования и прижились бы, если бы сами взрослые мужчины их придерживались. Но нет: детям внушается одно, а взрослые дяди ведут себя совсем по-другому. Даже те, которые больше всех ратуют за «мужское воспитание».

«Не надо приучать ребенка к рукам»

Младенцы кричат в кроватках и просятся к мамам на ручки не потому, что пытаются манипулировать взрослыми. Такое поведение для них — единственный способ сообщить миру о своих потребностях и попросить о помощи. Игнорировать малыша в этот момент только для того, чтобы «не приучить к рукам», — очень странная стратегия, но многие ей до сих пор следуют.

«Надо родить девочку или мальчика „для комплекта“»

Мнение о том, что идеально иметь разнополых детей и все должны к этому стремиться, до сих пор довольно популярно. Поэтому нередко мам мальчиков посылают за дочками, а родителей девочек — за наследником. Конечно, мало кто бросается сразу же следовать этим советам, но раздражают они знатно.

«Надо одевать ребенка по-другому!»

У каждого человека свои представления о том, что такое «тепло» и «холодно». В +15 °C одни ходят в пальто, другие — в кофтах, а третьи и вовсе надевают футболки, и всем при этом комфортно. Взрослым никто не делает замечаний по поводу того, что они одеты не по погоде. Но сообщить родителю о том, что он плохо знает особенности своего ребенка и нарядил его как-то не так, — это всегда пожалуйста.

«Малыш обязан спать в своей кроватке»

Многие доброжелатели советуют молодым родителям не приучать малыша спать вместе с ними, а с самого рождения укладывать его в кроватку. Кому-то так действительно удобнее, и это замечательно. Другим мамам проще не вставать по 5–7 раз за ночь к младенцу, чтобы успокоить и покормить его, а положить ребенка рядом с собой. И в этом тоже нет ничего страшного. Главное — это удобство родителей и спокойный сон всей семьи.

«С ребенком нужно больше заниматься: в его возрасте уже пора ходить на горшок (отказаться от соски, цитировать Маяковского...)»

Сравнивать ребенка с кем угодно, даже с его родителями в том же возрасте, — дело неблагодарное. Каждый малыш развивается в своем темпе, и он точно не должен освоить какие-то навыки к определенной дате. Раннее приучение к горшку или отказ от соски еще никого не сделали гением, поэтому не стоит форсировать события и огорчать мам и пап такими замечаниями.

«Лучше покупать вещи на вырост, чтобы дольше прослужили»

Покупать одежду «с запасом» в целом неплохая стратегия, учитывая то, как быстро малыши растут. Но это не касается сезонных вещей, которые в этом году могут быть откровенно велики, а в следующем уже, мягко говоря, маловаты. Всем родителям хочется, чтобы малышу было удобно и комфортно. Поэтому не стоит навязывать мамам и папам свою философию в выборе одежды, даже если побуждения у вас благие.